Los videojuegos que impulsan la imaginación y el pensamiento creativo, según la IA

Super Mario Maker 2 pone en manos del jugador las herramientas de los desarrolladores de Nintendo. (Imagen ilustrativa Infobae)

El auge de los videojuegos ha transformado la percepción tradicional sobre su función en la sociedad. Lejos de ser meramente un pasatiempo, muchas experiencias interactivas se han posicionado como herramientas capaces de estimular la creatividad, la resolución de problemas y el pensamiento original.

Para explorar el vínculo entre videojuegos e imaginación, se consultó a dos de las inteligencias artificiales más reconocidas: Gemini y ChatGPT. Cada una ofreció su visión sobre los títulos y géneros que mejor potencian el pensamiento creativo, detallando ejemplos y mecánicas que destacan por su aporte intelectual.

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El enfoque de Gemini: videojuegos como lienzos para la creatividad

Gemini subraya que la industria ha dejado atrás el estereotipo de pasividad. Según su análisis, existen juegos que funcionan como “lienzos en blanco” o “rompecabezas abiertos”, donde el usuario define las reglas. Se destacan tres grandes categorías: construcción y mundo abierto, creación de niveles y resolución creativa de problemas.

Roblox es una plataforma de creación que permite a los usuarios acercarse a la programación y al diseño 3D dentro de un entorno accesible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la categoría de construcción y mundo abierto, Minecraft ocupa un lugar central. Descrito como “un set de Lego digital infinito”, invita a los jugadores a planificar, construir y experimentar con materiales virtuales, estimulando desde la visión espacial hasta conceptos básicos de ingeniería y lógica, sobre todo a través de su sistema de redstone.

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Juegos como Roblox amplían ese concepto, transformándose en plataformas de creación que acercan a los usuarios a la programación y el diseño 3D en un entorno accesible. Una alternativa bidimensional, Terraria, combina exploración, supervivencia y construcción, exigiendo soluciones creativas frente a amenazas constantes.

La creación de niveles y el diseño de juegos es otro eje señalado por Gemini. Títulos como Dreams para PlayStation permiten esculpir en 3D, componer música, animar y crear videojuegos completos, todo a través de una consola doméstica. Super Mario Maker 2, por su parte, pone en manos del jugador las herramientas de los desarrolladores de Nintendo, enseñando sobre ritmo, dificultad y diseño intuitivo de niveles.

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Una característica principal de Dreams para PlayStation es su potente motor de creación sin límites. (playstation.com)

En el terreno de la resolución creativa de problemas, Gemini elige títulos en los que las soluciones no están prediseñadas. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se destaca por su mecánica de construcción, permitiendo superar obstáculos de infinidad de maneras siempre que se respete la lógica interna del juego.

Baba Is You introduce una lógica innovadora: las reglas se presentan como bloques manipulables, posibilitando al jugador reescribir el código de cada nivel en tiempo real. Portal y su secuela obligan a repensar el espacio tridimensional mediante físicas de portales y teletransportación.

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El enfoque de ChatGPT: libertad creativa y diseño interactivo

ChatGPT coincide en que los videojuegos pueden ir más allá del entretenimiento, impulsando la imaginación, la creatividad y la resolución de problemas de formas originales. Su selección prioriza títulos conocidos por potenciar estos aspectos, abarcando desde la construcción de mundos hasta la personalización estética y social.

Minecraft se distingue por ser un juego sandbox de mundo abierto, donde los jugadores exploran y modifican un universo ilimitado y dinámico. (Europa Press)

Minecraft es presentado como un referente: permite construir universos completos desde cero, fomentando la lógica, el diseño y la libertad total para crear. The Sims aparece en la lista por su capacidad para impulsar la creatividad social y narrativa, ya que los jugadores diseñan casas, personajes y desarrollan historias propias.

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Por su parte, LittleBigPlanet destaca por su enfoque en la creación de niveles y mundos personalizados, incentivando la inventiva y el diseño interactivo.

Roblox es mencionado como una plataforma donde millones de usuarios pueden crear minijuegos y universos propios, extendiendo las posibilidades de experimentación. Dreams, por su parte, se considera una herramienta artística interactiva, apta para diseñar animaciones, música, escenarios y videojuegos completos.

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La característica principal de Portal es su innovadora mecánica basada en la "pistola de portales". (store.steampowered.com)

Portal 2 recibe atención por su capacidad de estimular el pensamiento lateral mediante acertijos que requieren lógica y comprensión de la física del entorno. Super Mario Maker 2 es señalado por convertir a los jugadores en diseñadores, promoviendo el análisis del diseño de videojuegos y la creatividad en la construcción de niveles.

Animal Crossing: New Horizons cierra la selección de ChatGPT, destacándose por su potencial para la creatividad estética. El juego permite diseñar islas, organizar espacios y decorar con total libertad, incentivando la expresión personal y la personalización detallada.

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Tanto Gemini como ChatGPT coinciden en que los videojuegos pueden ser motores de desarrollo intelectual, proporcionando escenarios donde el jugador se convierte en protagonista activo de la creación y la resolución de desafíos.