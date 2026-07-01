Se disparan las búsquedas de viajes a Kansas para ver el partido Colombia vs. Ghana

Viajes Falabella reportó un crecimiento récord en las búsquedas hacia Kansas tras la clasificación de Colombia. (Reuters)

El Mundial 2026 continúa generando un impacto significativo en la industria del turismo, especialmente entre los seguidores de la Selección Colombia. Tras la finalización de la fase de grupos y el empate ante Portugal, que confirmó a Kansas como la sede del próximo encuentro ante Ghana, las búsquedas de viajes hacia esta ciudad estadounidense experimentaron un crecimiento superior al 1.000%, según datos de Viajes Falabella.

El entusiasmo por acompañar a la Selección Colombia en su recorrido mundialista ha sido el motor de este aumento en la demanda turística. Daniel Figueroa, gerente comercial de la agencia de viajes, explicó que incluso antes de la confirmación de Kansas como sede, las búsquedas ya mostraban un incremento notable respecto al mismo periodo del año anterior.

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Figueroa destacó que “los colombianos siguen a la Selección por naturaleza” y anticipó que, conforme avance el torneo, las cifras positivas podrían mantenerse, replicando lo observado en ediciones recientes de la Copa América.

El partido Colombia vs. Ghana se jugará el viernes 3 de julio en Kansas, atrayendo a cientos de viajeros. (Reuters)

El contexto económico actual, con una cotización del dólar favorable, también impulsa la decisión de viajar para presenciar el encuentro de dieciseisavos de final entre Colombia y Ghana, programado para el viernes 3 de julio.

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Recomendaciones

Frente al aumento de la demanda y el encarecimiento de los servicios turísticos, Viajes Falabella recomienda a quienes planean asistir al partido reservar lo antes posible. La agencia sugiere comparar precios entre vuelos y alojamientos por separado frente a los paquetes integrales, pues estos últimos pueden incluir servicios adicionales que optimicen la experiencia.

Asimismo, aconseja considerar vuelos con escalas, ya que pueden ofrecer tarifas más accesibles, y verificar la distancia entre el hotel y el estadio, dado que los alojamientos cercanos suelen ocuparse rápidamente.

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El encuentro entre Colombia y Ghana en Kansas marca una nueva cita mundialista para la afición colombiana. (Reuters)

El auge del turismo deportivo

El fenómeno de los viajes vinculados al fútbol no es exclusivo del Mundial 2026. Una reciente encuesta de Booking.com sobre viajes deportivos en América Latina revela que casi la mitad de los viajeros colombianos (48%) considera que presenciar un partido importante en vivo representa una experiencia única.

El 49% de los encuestados afirmó que la atmósfera en el estadio no se compara con verla por televisión, mientras que el 46% valora la emoción de compartir el evento con otros aficionados. Además, el 36% opina que asistir personalmente a un partido justifica plenamente el tiempo y la inversión.

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Estos datos reflejan cómo los eventos deportivos se han consolidado como una de las principales motivaciones para planear viajes, ya sea para apoyar a un equipo nacional, vivir una final internacional o conocer estadios emblemáticos.

El turismo deportivo combina la pasión por el fútbol con recorridos culturales y experiencias locales. (Reuters)

Estadios como destinos turísticos

Muchos recintos deportivos trascienden su función original y se han convertido en auténticas atracciones turísticas. Estadios históricos y modernos ofrecen recorridos guiados, museos y experiencias interactivas para los visitantes que desean conocer los escenarios más emblemáticos del deporte mundial.

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Entre los destinos preferidos por los viajeros que combinan turismo y fútbol destacan:

Madrid, España : el recorrido por el Santiago Bernabéu permite explorar la historia del club y acceder a áreas exclusivas.

Barcelona, España : el legado del Camp Nou lo convierte en un punto de referencia para los aficionados.

Londres, Inglaterra : alberga algunos de los estadios más reconocidos y ofrece una amplia gama de tours deportivos.

Buenos Aires, Argentina : la pasión futbolera se vive intensamente tanto dentro como fuera de los estadios.

Múnich, Alemania: escenarios deportivos modernos atraen a quienes se interesan en la arquitectura y la historia del fútbol.