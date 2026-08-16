Por qué el primer modelo de PlayStation se convirtió en un objeto de culto para audiófilos

La relevancia histórica de la primera PlayStation como reproductor musical no solo se limita a sus capacidades técnicas. (stereophile.com)

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El primer modelo de PlayStation, lanzado al mercado en 1994 por Sony, no solo marcó un antes y un después en la industria de los videojuegos, sino que también encontró un lugar en el mundo del audio de alta fidelidad. Este fenómeno, que aún sorprende a muchos, se debe a que la consola original ofrecía una calidad de reproducción musical notable para la época, convirtiéndose en un objeto de deseo para audiófilos.

El secreto del modelo SCPH-1001: calidad de sonido y conectores de audio dedicados

La primera generación de PlayStation, en particular la versión SCPH-1001, destacó entre los entusiastas del sonido por contar con conectores de audio dedicados, una característica poco común en consolas de videojuegos de ese periodo.

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Estos conectores permitían a los usuarios conectar la PlayStation directamente a sistemas de audio de alta calidad, aprovechando su capacidad para reproducir CD de música con un nivel de fidelidad superior al de equipos convencionales de la época.

Esta imagen muestra una consola PlayStation original (PS1) funcionando como un reproductor de CD de música de alta fidelidad. (Reddit/farseer00)

El componente clave detrás de esta experiencia era el chip DAC, responsable de transformar la señal digital en analógica. Este proceso, fundamental para quienes buscan un audio más puro y detallado, hacía que la música sonara más limpia y menos artificiosa que en muchos reproductores domésticos contemporáneos.

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En 1994, adquirir un equipo especializado capaz de realizar esta conversión tenía un valor aproximado de 600 dólares, mientras que la PlayStation ofrecía la misma función por un precio considerablemente menor, alrededor de 300 dólares.

La presencia de esta tecnología posicionó a la consola de Sony como una alternativa atractiva no solo para jugar, sino también para quienes deseaban escuchar música sin sacrificar calidad.

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La primera generación de PlayStation, en particular la versión SCPH-1001, destacó entre los entusiastas del sonido. (Reddit: r/psx)

Esta combinación de funciones impulsó la popularidad del dispositivo entre los aficionados al audio, que vieron en la PlayStation una forma accesible de disfrutar de sus discos compactos con una calidad que antes estaba reservada a equipos de alta gama.

Cómo se desempeña la PlayStation original como reproductor de música

El interés por el rendimiento musical del primer modelo de PlayStation trascendió el ámbito de los usuarios comunes y llegó a expertos dentro del mundo audiófilo. John Atkinson, figura vinculada al sitio Stereophile, fue uno de los que analizaron el desempeño de la consola en pruebas especializadas.

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Según sus observaciones, aunque las mediciones técnicas no resultaban especialmente destacadas, la experiencia auditiva era sorprendentemente satisfactoria.

Posteriormente, la PlayStation 3 fue más allá al incorporar la posibilidad de reproducir discos Blu-Ray y acceder a servicios de streaming. REUTERS/Claudia Greco

Atkinson señaló: “En general las mediciones son bastante pobres. Me pregunto si la magia del sonido de la primera PlayStation no radica en su excelencia técnica, sino en el hecho de cómo difumina y disfraza todo lo que está mal en la calidad de audio de un CD”.

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Esta percepción se reforzó al utilizar la consola como fuente de audio en un sistema compuesto por un amplificador integrado de tubo Cayin de bajo coste y altavoces Devinitive Technology Mythos ST. En ese contexto, la PlayStation ofreció un sonido calmado y revelador, superando las expectativas que sugerían las pruebas objetivas.

Evolución de las funciones multimedia en las consolas PlayStation

La dualidad de funciones observada en la primera PlayStation no desapareció con las generaciones siguientes, sino que se transformó y adaptó a los avances tecnológicos y a las nuevas demandas de los usuarios. Con la llegada de la PlayStation 2, la consola no solo se consolidó como plataforma de videojuegos, sino que también se convirtió en una opción popular para reproducir películas en formato DVD.

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El chip DAC es el responsable de transformar la señal digital en analógica. (Composición Infobae: Niko guti2006 / elretroconsolero)

Esta característica atrajo a personas interesadas en un dispositivo multifunción que pudiera servir tanto para el entretenimiento interactivo como para el consumo de contenido audiovisual.

Posteriormente, la PlayStation 3 fue más allá al incorporar la posibilidad de reproducir discos Blu-Ray y acceder a servicios de streaming como Netflix, YouTube y Prime Video. De esta forma, la consola se transformó en un centro de entretenimiento doméstico, integrando funcionalidades propias de un Smart TV y respondiendo a la tendencia de convergencia tecnológica que caracteriza el consumo cultural actual.

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El legado de la PlayStation original en la cultura audiófila y tecnológica

La relevancia histórica de la primera PlayStation como reproductor musical no solo se limita a sus capacidades técnicas, sino que también reside en la democratización del acceso a tecnologías de alta fidelidad.

El primer modelo de PlayStation fue lanzado al mercado en 1994 por Sony. REUTERS/Issei Kato

En un momento en que los DAC externos eran costosos y exclusivos, la consola de Sony permitió a un público más amplio experimentar una calidad de audio superior sin necesidad de realizar una inversión prohibitiva.

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Este fenómeno persiste en la memoria de muchos usuarios y coleccionistas que buscan el modelo SCPH-1001 por su valor nostálgico y funcional. Incluso en la actualidad, la demanda de dispositivos DAC para mejorar la experiencia musical desde teléfonos móviles confirma que la búsqueda de un sonido más puro sigue vigente, aunque los medios y las tecnologías hayan cambiado.