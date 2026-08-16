Extensiones en Google Chrome: alertas falsas están instalando malware en el PC sin notarlo

Una falsa actualización de Google Chrome y otros navegadores basados en Chromium distribuye ventanas emergentes que buscan instalar malware.

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Una nueva amenaza pone en alerta a quienes navegan con Google Chrome y otros navegadores basados en Chromium. Usuarios de Reddit han reportado la aparición de ventanas emergentes que simulan ser avisos legítimos de actualización del navegador, pero en realidad buscan que la persona descargue archivos peligrosos.

Este engaño, que recurre a mensajes de “actualización crítica”, puede instalar malware en el ordenador si no se toman precauciones.

Cómo funciona este ataque con falsas alertas en Google Chrome

Las notificaciones emergentes aparecen mientras se navega por Internet. El mensaje a menudo advierte que es necesario instalar una “actualización crítica” para seguir utilizando el navegador, impulsando al usuario a pulsar un botón que promete solucionar el supuesto problema.

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Al hacerlo, no se inicia el proceso habitual de actualización, sino que comienza la descarga de un archivo ejecutable, normalmente con extensión .exe o .vbs.

Las actualizaciones legítimas de Google Chrome no exigen descargar archivos .exe o .vbs desde una ventana emergente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este detalle es sospechoso: las actualizaciones de Google Chrome nunca requieren que el usuario descargue archivos manualmente desde una ventana emergente. Las actualizaciones auténticas se gestionan siempre desde el propio navegador, sin intervención directa del usuario para obtener ejecutables.

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Los reportes indican que, tras descargar el archivo, algunos antivirus tradicionales como Malwarebytes no detectan amenazas, mientras que otros como Windows Defender sí logran bloquear la descarga. Sin embargo, la falta de detección inicial no implica que el archivo sea seguro. Los archivos maliciosos pueden quedar inactivos hasta que el usuario los ejecuta manualmente.

Cuáles extensiones han sido reportadas por estas alertas falsas

Una parte fundamental del engaño se encuentra en extensiones de navegador comprometidas. Numerosos usuarios han señalado como posible responsable a la extensión “Enable Right Click & Copy Smart Unlock + OCR”, diseñada para habilitar funciones de copia y reconocimiento de texto.

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No está confirmado que los creadores originales sean responsables del ataque, ya que existe la posibilidad de que la extensión haya sido adquirida o alterada por terceros con fines maliciosos.

La extensión Enable Right Click & Copy Smart Unlock + OCR fue señalada por usuarios como posible origen de las alertas falsas en Chrome.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas extensiones pueden conectarse a servidores externos y cargar contenido no autorizado, como las ventanas emergentes falsas. Incluso si el navegador no está infectado por sí mismo, una extensión con permisos suficientes puede actuar como intermediaria y facilitar la descarga de código peligroso.

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Es esencial revisar periódicamente las extensiones instaladas. Si una extensión presenta comportamientos extraños, no se reconoce o ya no se utiliza, lo más prudente es eliminarla de inmediato.

Cómo identificar una falsa alerta de actualización

Reconocer la diferencia entre una actualización legítima y una falsa es clave para no caer en la trampa. Las verdaderas actualizaciones de Chrome nunca solicitan que el usuario descargue archivos ejecutables externos ni aparecen como ventanas emergentes mientras se navega por sitios web. Por el contrario, se gestionan exclusivamente desde el menú del propio navegador.

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Si surge la duda sobre el estado del navegador, el proceso para comprobarlo es sencillo y seguro:

Abrir Chrome desde el icono habitual.

Pulsar el menú de tres puntos en la parte superior.

Seleccionar “Ayuda” y luego “Información de Google Chrome”.

Esperar a que el navegador verifique su versión.

Google Chrome, Brave y otros navegadores basados en Chromium permiten verificar actualizaciones desde el menú oficial en “Ayuda” e “Información”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Brave y otros navegadores basados en Chromium, los pasos son idénticos. Esta comprobación garantiza que cualquier actualización provenga del canal oficial y no de una fuente desconocida.

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Qué hacer si descargaste un archivo sospechoso

Si una persona ha pulsado el botón de una alerta sospechosa y descargó un archivo, pero aún no lo abrió, lo más recomendable es eliminarlo sin ejecutarlo y realizar un análisis de seguridad completo en el equipo.

Si el archivo ya fue ejecutado, se aconseja evitar introducir contraseñas o información sensible en el ordenador hasta asegurarse de que no está comprometido, además de revisar y limpiar las extensiones instaladas.

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Para quienes utilizan el ordenador en entornos laborales o acceden a información sensible, la revisión debe ser aún más rigurosa, ya que un ordenador infectado puede poner en riesgo datos corporativos o cuentas compartidas.