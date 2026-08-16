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Color, diseño y guiño a la primavera: el look asimétrico de Juana Viale que deslumbró a todos

En una nueva entrega de su almuerzo dominical, la conductora se destacó con un diseño asimétrico y detalles originales para anticiparse a la próxima estación del año

Con un vestido verde esmeralda al estilo “baloon” y maquillaje colorido, Juana Viale sorprendió en su ciclo dominical (Almorzando con Juana – El Trece)
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Cada domingo, Juana Viale renueva su apuesta para la televisión argentina no solo a través de los invitados que convoca a su mesa, sino también por su inconfundible estilo. La conductora de Almorzando con Juana (El Trece) se ha convertido en un verdadero referente de moda en la pantalla chica, combinando piezas de alta costura con propuestas relajadas y siempre sorprendiendo a sus seguidores con nuevos looks. En esta ocasión, Juana decidió anticipar el clima de primavera y apostó por un outfit cargado de color y frescura.

Como si estuviera en una pasarela, Juana ingresó al estudio con energía y simpatía, saludando al público y celebrando el Día del Niño. “Hola, hola, ¿cómo están ustedes en sus casas? Otro domingo más de agosto. Ya quedan poquísimos agostos, ¿no? ¿Qué estamos, a mediados? Yo no sé en qué día vivo”, inició la conductora, fiel a su estilo espontáneo. Luego, dedicó un mensaje especial: “Feliz día a todos los niños y niñas de la Argentina y a los adultos que seguimos creyéndonos niños. Así que disfruten de su día”.

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De inmediato, Juana puso el acento en su vestuario, protagonista indiscutido del inicio de cada programa. “Miren este vestidazo que tengo maravilloso de color. Es un vestido de tafetán de seda verde esmeralda de corte irregular, asimétrico, de un solo hombro con lazo y moño. Y la falda es irregular también. Muy bonito con los bolsillos, me encanta. Esto es de Evangelina Bomparola, que es una genia. Es una gran diseñadora argentina, artista te diría, porque todo lo que hace es muy hermoso. Tiene unas cosas muy hermosas. Muy lindo. Muy cómodo, me encanta”, describió Juana con entusiasmo, destacando el trabajo de la diseñadora.

Juana viale se adelantó a la primavera y apostó por un outfit colorido bajo el sello de Evangelina Bomparola
Juana viale se adelantó a la primavera y apostó por un outfit colorido bajo el sello de Evangelina Bomparola (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conductora no dejó de lado los detalles de peinado y maquillaje, dos sellos de cada emisión. “Me peinó Juan Fojo y me hizo un rodete tipo nido, me dijo y yo repito: tipo nido, que no sé qué significa, pero acá un colibrí viene feliz porque ya está acercándose la primavera. Y me maquilló Cris Sepúlveda, que me hizo un delineado y un sombreado de color”, relató Juana, sumando un guiño a la temporada que se avecina y a su característico sentido del humor.

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Este look vibrante y sofisticado marcó un claro contraste con el elegido el domingo anterior, cuando Juana apostó por la sencillez chic. En aquella oportunidad, la conductora optó por un estilo relajado, que también recibió elogios en redes sociales. “Tengo una camisita blanca hermosísima, pero yo quiero que se vean las rayitas, pero no sé si se ve bien. No sé bien cómo se llama eso... Un tableado”, explicó en vivo, jugando con la terminología y sumando una cuota de frescura a su relato. “Nos vamos a encontrar en el tableado. Es una camisa blanca con unas babuchas de terciopelo negro. Muy bonito. Ya viene primavera-verano, chicos…”, anticipó Juana, siempre atenta a las tendencias y al clima de la temporada.

El domingo pasado, Juana Viale eligió un outfit alejado de su estilo formal y sorprendió a sus televidentes previa a la llegada de sus invitados (Almorzando con Juana – El Trece)

Para completar ese look, no faltaron los toques personales en peinado y maquillaje. “Me peinó Juan Fojo, ¿qué metimos? Un batido de coco, esa es la mía. Con movimiento. Brushing es muy de los noventas, ¿o no? Bueno, y me maquilló Cris Sepúlveda con un color turquesa ahí para meterle un color, por favor, señora”, relató, mostrando la complicidad con su equipo y la atención al detalle que la distingue.

Semana a semana, Viale reafirma su lugar como una de las conductoras más originales y versátiles de la televisión argentina. Sus elecciones de vestuario, la espontaneidad con la que describe cada look y la naturalidad para mezclar elegancia con desenfado convierten la apertura de Almorzando con Juana en un ritual esperado por los televidentes. Ya sea con piezas de alta costura o con outfits informales, la conductora demuestra que el estilo también puede ser una forma de comunicación, un guiño a la audiencia y una celebración de la creatividad argentina. Y, ante la inminente llegada de la primavera, Juana vuelve a marcar tendencia, anticipando un nuevo ciclo lleno de color, diseño y alegría en la pantalla.

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