Amos del Universo (Masters of the Universe) también se estrena en Smart TV: así funciona el comando de voz

Prime Video será la plataforma del lanzamiento de Amos del Universo, mientras LG vincula la película con tecnologías que optimizan imagen y sonido en el hogar. (Captura de tráiler oficial)

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El lanzamiento global de la película Amos del Universo en streaming trajo un anuncio diferente este 2026, ya que muchas personas lo podrán ver solo con un comando de voz desde el control o mando del TV. LG Electronics y Prime Video asociaron esa premier en los televisores LG OLED evo C6.

La nueva versión en acción real del clásico de los años 80, dirigida por Travis Knight, llega a espectadores de todo el mundo quienes podrán acceder a funciones como Brightness Booster (mejora el brillo de la imagen) y el procesador alpha 11 AI Processor Gen3 (chip con IA).

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Según Laura Piñeros, especialista de Marketing de Media Entertainment Solution de LG Electronics Colombia, la compañía se ha enfocado en ofrecer experiencias mediante la integración de tecnologías que optimizan aspectos visuales y auditivos del contenido de Mattel.

LG Electronics y Prime Video impulsan el estreno global en streaming de Amos del Universo con los televisores LG OLED evo C6 como experiencia de visualización asociada. (Captura de tráiler oficial)

Experiencia de visualización en televisores OLED

Los televisores OLED tienen una tecnología de pantalla con un contraste profundo y colores precisos, lo que permite apreciar detalles de escenas rodadas en océanos, selvas o desiertos.

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Uno de los principales atractivos es la capacidad del televisor para reproducir los efectos visuales y el sonido envolvente de grandes producciones. El procesador alpha 11 AI Processor Gen3, ayuda a que las imágenes se presenten con mayor brillo y detalle, mientras que la integración con Dolby Vision y Dolby Atmos genera un entorno auditivo inmersivo que acompaña la acción y el despliegue visual de la película.

La experiencia de ver Amos del Universo en el LG OLED evo C6 incluye píxeles autoiluminados, capaces de generar negros perfectos y contraste infinito. Estas características permiten ver la geografía de Eternia creada para la cinta.

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La nueva versión en acción real de Amos del Universo muestra al príncipe Adam de regreso en Eternia para enfrentar el dominio de Skeletor junto a Teela y Duncan. (Captura de tráiler oficial)

Activación por voz en LG Magic Remote para ver Amos del Universo (Masters of the Universe)

Ver la película Amos del Universo y su material exclusivo en Prime Video desde un televisor LG OLED evo C6 es posible mediante la función interactiva del LG Magic Remote. Los pasos para utilizar esta función son los siguientes:

1. Mantener presionado el botón de micrófono en el LG Magic Remote.

2. Pronunciar la frase: “Tengo el poder”.

3. El televisor reconocerá el comando, compatible en español, inglés, francés, italiano y alemán.

4. Tras identificar la orden, el sistema redirigirá automáticamente al usuario a la película Amos del Universo, trailer y a material exclusivo disponible en Prime Video.

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Esta función está habilitada para los modelos LG OLED evo C6 y para otros televisores inteligentes LG que operen con el sistema webOS 23 o superior.

Especificaciones técnicas del LG OLED evo C6

Este modelo tiene un procesador alpha 11 AI Gen3 (4K), capaz de procesar imágenes en 12 bits, realizar un mapeo de color ultrafino y optimizar el control del rango dinámico, lo que permite conservar con fidelidad la señal original de la película.

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Este modelo tiene un procesador alpha 11 AI Gen3 (4K), capaz de procesar imágenes en 12 bits. REUTERS/Steve Marcus

Entre sus características se encuentra la tecnología Brightness Booster junto a los píxeles autoiluminados, que proporcionan imágenes más brillantes y contraste infinito. Estos avances técnicos resaltan escenarios como desiertos, cordilleras y selvas presentes en la película.

El soporte nativo para Dolby Vision y Dolby Atmos permite reproducir HDR avanzado y audio espacial multidimensional. Además, el sistema operativo webOS garantiza compatibilidad directa con la aplicación de Prime Video, lo que facilita el acceso a la película y a otros contenidos de la plataforma.

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Sinopsis y reinterpretación de la saga Amos del Universo

La nueva versión en acción real de Amos del Universo retoma la historia de los años 80 y presenta al príncipe Adam de regreso en Eternia tras 15 años de ausencia. Al encontrar su planeta devastado por el dominio de Skeletor, Adam une fuerzas con Teela y Duncan para recuperar el equilibrio perdido.

El eje narrativo gira en torno a la búsqueda de la Espada del Poder, un artefacto que permitirá a Adam asumir su destino como He-Man. La película adapta la trama para una nueva generación.

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Los realizadores trabajaron en la creación de una geografía diversa para Eternia con océanos, selvas, desiertos y cordilleras heladas.