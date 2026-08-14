Cómo vaciar la papelera de WhatsApp si el almacenamiento de mi celular está lleno

Si tu celular está lleno, vacía la papelera de WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Si el almacenamiento de tu celular está lleno, seguro es momento de vaciar la papelera de WhatsApp. Esta es una configuración que ha adoptado ese nombre popularmente, ya que concentra los archivos enviados y recibidos más pesados.

Para encontrar esta opción de almacenamiento, debes seguir estos pasos:

Abrir la aplicación móvil. Ir a ‘Ajustes’. Dirigirse a ‘Almacenamiento y datos’ y luego a ‘Administración de almacenamiento’. Ir al apartado que aparece debajo de ‘Revisa y elimina elementos’. Para eliminar un elemento, solo hay que pulsar la opción ‘Seleccionar’, elegir los archivos deseados y tocar el ícono de la papelera.

En los Ajustes de WhatsApp se encuentra esta función. (WhatsApp)

Liberar espacio del celular, además de optimizar el almacemiento, tiene consecuencias directas en el rendimiento.

De qué otras formas liberar espacio del celular con WhatsApp

Además de la papelera, puedes acudir a otros métodos para liberar y optimizar espacio del celular con WhatsApp. es desactivar la descarga automática de medios (en Ajustes > Almacenamiento y datos) para que no se guarde todo sin que lo notes.

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En Android, revisa la carpeta de WhatsApp en el administrador de archivos y borra contenido duplicado o lo que ya tengas respaldado.

En iPhone, puedes eliminar fotos y videos desde WhatsApp o desde Fotos si ya se guardaron.

Liberar espacio mejora el almacenamiento y el rendimiento. REUTERS/Ann Wang/File Photo

Otra opción es activar los mensajes temporales. De esta manera no se acumulan mensajes ni archivos.

Por último, borra mensajes de voz antiguos y evita guardar copias de seguridad demasiado pesadas.

Por qué WhatsApp suele concentrar mucho espacio

WhatsApp suele concentrar mucho espacio porque funciona como un “archivo” automático de tu actividad diaria.

Cada foto, video, audio, documento, sticker y GIF que recibes o envías se guarda en el teléfono, a veces también en la galería.

Los grupos agravan el problema: pueden generar decenas de archivos por día sin que lo notes.

WhatsApp ocupa mucho porque guarda tu actividad a diario. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Además, los mensajes de voz ocupan más de lo que parece cuando se acumulan. A eso se suman las copias de seguridad, que pueden crecer con el tiempo e incluir archivos pesados. Si no se gestiona, el almacenamiento se dispara.

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Qué nuevas funciones hay en WhatsApp

WhatsApp incorporó nuevas funciones para hacer más prácticos los chats y las llamadas.

En grupos, sumó tres mejoras para facilitar decisiones en grupo.

Ahora puedes fijar una hora de cierre en las encuestas para que la votación se bloquee al terminar el tiempo, ocultar los nombres de quienes votan para que el grupo se sienta más cómodo al elegir y editar la pregunta durante los primeros 15 minutos si detectas un error o necesitas aclararla. Así, es más fácil pasar de la consulta a la decisión.

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En las encuestas, puedes definir un cierre para bloquear la votación. (WhatsApp)

Con @todos, puedes avisar a todos los integrantes de un grupo sobre mensajes importantes o urgentes sin etiquetar a cada persona.

En grupos de más de 32 participantes, la opción está disponible solo para administradores.

La mención puede alertarte incluso si el chat está silenciado, aunque tú mantienes el control: puedes silenciar @todos cuando quieras desde los ajustes de notificaciones.

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De igual forma, permite crear un grupo nuevo a partir de uno existente con un toque, sin añadir contactos uno por uno. Es útil para abrir conversaciones paralelas (por ejemplo, coordinar un evento o tratar un tema específico) sin saturar el chat principal.

Se habilitaron las llamadas y videollamadas en WhatsApp Web. (WhatsApp)

Por último, habilitó llamadas y videollamadas en WhatsApp Web: ya puedes hacer y recibir llamadas individuales o grupales desde el navegador, sin instalar aplicaciones.

La versión web incluye funciones como compartir pantalla, reacciones y una pestaña de llamadas con historial y favoritos. Las llamadas están cifradas de extremo a extremo, sin límites de tiempo ni costo.

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Asimismo agregaron la calidad QuickHD. “Con QuickHD, ahora puedes disfrutar de videos en alta definición de inmediato, en los primeros segundos de la llamada”, indica WhatsApp.