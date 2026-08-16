Momentos de terror en Guatemala, luego que un bus fuera arrastrado por una correntada con 20 pasajeros a bordo

Un bus de pasajeros fue arrastrado por la correntada del río Túnico en El Estor, Izabal, tras las fuertes lluvias en Guatemala. (Facebook)

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Gritos de auxilio y llantos de terror, fueron el escenario de un accidente, luego que un bus de pasajeros fuera arrastrado por la correntada de un río crecido Guatemala, mientras que vecinos del lugar arriesgaron sus vidas para rescatar a todos los tripulantes del vehículo.

El hecho ocurrió la madrugada del sábado 15 de agosto, luego de que las fuertes lluvias en el norte del país provocaran la crecida del caudal del río Túnico, en El Estor, Izabal, ubicado a unas siete horas de la ciudad de Guatemala.

El badén construido en el área para el paso de vehículo quedó completamente cubierto por el agua, lo que provocó que varios automovilistas se quedaran varados, incluyendo al conductor del bus extraurbano.

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Sin embargo, después de varias horas de espera, el piloto decidió arriesgarse y cruzar el badén que comunica El Estor con Río Dulce con, al menos, 20 pasajeros a bordo.

Pese al vuelco del Star Bus FDN, otros pilotos de transporte de pasajeros siguieron cruzando el badén con la corriente alta. (Facebook)

La fuerza de la corriente fue tan grande que en un instante volcó el bus, arrastrándolo varios metros, provocando escenas de terror que sólo se viven en las películas.

Heroísmo

El pánico se apoderó de los tripulantes que pedían auxilio. “¡Sáquennos de aquí!”, se escucha gritar a los pasajeros, imágenes que quedaron grabadas en varios video que captaron los momentos de angustia que vivieron los pasajeros del transporte Star Bus FDN.

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Personas quedaron atrapadas dentro de un bus de pasajeros en Guatemala, luego que el vehículo fuera arrastrado por una correntada del río Túnico, en Izabal.

Vecinos y socorristas se organizaron y lograron rescatar a niños, mujeres y personas adultas que viajaban en el vehículo de pasajeros. Incluso, un joven arriesgó su vida para ayudar a varias personas que, por crisis nerviosa, no lograban pasar por los cables que fueron tendidos para su liberación.

Luego del incidente únicamente se reportaron personas atendidas con colapso emocional y algunos golpes leves.

Vecinos y socorristas rescataron a niños, mujeres y personas adultas del Star Bus FDN después del accidente en Guatemala. Un joven arriesgó su vida para ayudar a pasajeros que no podían pasar por los cables tendidos para el rescate. (Redes Sociales)

Pilotos insisten

Pese a lo ocurrido, pilotos de vehículos de pasajeros continuaron utilizando el badén, aún cuando la corriente estaba alta.

En un video captado durante el paso de un transporte de pasajeros se alcanza a ver aún el vehículo volcado del Star Bus FDN, mientras pasajeros y tripulantes gritan ante la hazaña de pasar por aguas crecidas.

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Pese a las condiciones climáticas y al accidente ocurrido pocas horas atrás, otro bus de pasajeros cruza el badén arriesgando la vida de los pasajeros.

Para evitar más tragedias, los vecinos molestas, inquietos y desesperados, decidieron quitar los topes que impiden cruzar por el puente que quedó inconcluso y que, ahora, es objeto de denuncias penales.

“No nos importa que nos lleven a la cárcel. No vamos a permitir que más pilotos pongan en riesgo la vida de los pasajeros”, dijo un vecino a medios locales.

En varios videos compartidos en las redes sociales se puede observar la gran cantidad de vehículos varados que, después de quitar parte de los obstáculos, lograron continuar su camino.

Vecinos decidieron quitar los topes que impiden el paso por el puente en construcción inconcluso que cruza el río Túnico, en Izabal, Guatemala.

¿Por que no hay puente?

En 2015 el puente que pasa por el río Túnico fue destruido a causa de las lluvias que provocaron deslizamientos e inundaciones. En su momento se instaló una estructura provisional (tipo puente Bailey) para mantener el paso comercial y vehicular.

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Las tormentas tropicales Eta e Iota azotaron con fuerza el territorio guatemalteco en noviembre de 2020. La crecida extrema del río Túnico terminó por destruir el puente provisional.

Pilotos de vehículos livianos, principalmente evitan pasar por el río crecido, debido al riesgo que supone. Esto en el río Túnico, en El Estor, Izabal.

Luego de ello, el expresidente Alejandro Giammattei adjudicó la construcción de un nuevo puente formal valorado 19.5 millones de quetzales (USD 2.5 millones), otorgándole el proyecto a la empresa como MultiServicios Ramírez.

Sin embargo, esta dejó la obra varada durante años. Debido a los procesos legales entre el Estado y la constructora, se colocaron topes de concreto que impiden el paso, por lo que los vecinos son obligados a pasar por un badén que, durante crecidas del río, es cubierto por completo.

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El año pasado, las autoridades de la administración de Bernardo Arévalo presentaron denuncias penales contra de la constructora, pero hasta el momento no se ha revelado ningún avance, ni el inicio de alguna construcción en el lugar.