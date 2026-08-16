Teleshow
Agregar Infobae enGoogle

Caro Trippar intentó averiguar qué probabilidad de vida tiene luego de su diagnóstico de cáncer: “Estoy luchando”

Entre lágrimas, la conocida influencer compartió cómo vivió su última visita al médico y la duda de cuántos años le quedan por delante

A corazón abierto, Caro Trippar se sinceró sobre el impacto que tuvo recibir el diagnóstico médico grave e incurable mientras estaba con su pareja, Sebas (Youtube)
Guardar

En julio pasado, Caro Trippar, reconocida youtuber e influencer argentina, conmocionó a sus seguidores al anunciar su diagnóstico de cáncer de mama con metástasis. Desde entonces, la creadora de contenido de 35 años eligió mostrar cada paso de su proceso médico y emocional, abriendo su intimidad a miles de personas que la acompañan en redes. Esta semana, Caro sorprendió a su comunidad al compartir, frente a cámara, cómo fue el momento en que intentó averiguar cuánto tiempo de vida le queda.

Todo quedó registrado en la cuarta entrega de su serie Viernes de Cáncer, publicada en su canal de YouTube bajo el título “Tu cáncer no tiene cura”. En ese video, Caro se mostró vulnerable y sincera, relatando con detalle el impacto de la noticia tras salir de su consulta con el médico. “Salgo del consultorio, estoy con Sebas afuera y me quiebro. Me cae todo y empiezo: ‘Me voy a morir, me voy a morir, Sebas, me voy a morir’. Me está diciendo que no se puede curar, que tengo un hijo, que esto... Me va a pasar lo mismo que a mi abuelo. No puedo creer cómo no lo agarré antes. Me empecé a culpar por confundir un síntoma con otro, por no darme cuenta antes. Cómo dejé que se me vaya el hueso. No entendía cómo me estaban diciendo que no tenía cura”, relató, con la voz entrecortada, tras encontrarse con su pareja.

PUBLICIDAD

La influencer detalló que, tras la noticia, se sometió a una biopsia ósea y a una resonancia. “Me terminé haciendo una biopsia de huesos, me durmieron, me metieron en un tomógrafo, me sacaron. Salió positivo, tengo en los huesos. Me hice una resonancia; al final, en el hígado no tengo nada. Gracias a Dios, una buena. Pero no cambia mi diagnóstico, es lo mismo. Ya me lo explicó porque volví y dije: ‘No tengo nada en el hígado, ¿se puede curar?’. No, seguimos en la misma”.

Desde que compartió su diagnóstico ante sus seguidores, la influencer intentó mostrar cómo vive su proceso (Instagram)
Desde que compartió su diagnóstico ante sus seguidores, la influencer intentó mostrar cómo vive su proceso (Instagram)

De regreso a casa, Caro confesó que la incertidumbre la llevó a buscar respuestas. “Lo primero que hago es venir a la computadora. En vez de entrar a TikTok, YouTube, Instagram, ya en el camino estaba buscando ‘cáncer estadio cuatro’. Ya lo había visto en la inteligencia artificial cuando le tiré el documento, porque no entendía nada de lo que decía y te lo explicaba. Pero empecé a buscar y todos los videos eran como ‘hace cinco años que estoy viva’, ‘hace diez años que estoy viva’, pero todos como si fuera algo extraordinario haber superado los cinco o diez años. ¿De cuántos años estamos hablando? ¿Me quedan dos años de vida? ¿Me quedan diez? ¿Me quedan veinte? ¿Esto se puede curar? Sentía que me fui con muchas incertidumbres”.

PUBLICIDAD

Caro explicó que llegó al punto de pedirle a la inteligencia artificial un pronóstico, algo que no recomienda hacer. “Cuando llego a casa, abro la computadora y decido hacer algo que no recomiendo. Después mi psicóloga me lo prohibió, pero entré a la inteligencia artificial y le tiré todos mis estudios, desde el primero: análisis de sangre, biopsia, FISH, resonancias, tomografías. Todo, todo, todo. Le puse el tratamiento y las pastillas que me dieron. Y me respondió: ‘Sí, ese es el tratamiento que se da para tu protocolo’. Ahí le hago la pregunta que el médico no me quiso responder: ‘Si respondo bien al tratamiento, ¿cuántos años de vida me quedan?’”.

En julio pasado, Caro Trippar dio a conocer que fue diagnosticada con cáncer de mama con metástasis (Youtube)

La respuesta fue un golpe duro y Trippar lo dejó en claro: “Tenemos respuesta a tu pregunta. ¿Estás preparada para leerlo? Me puso que si tenía una buena respuesta al tratamiento, iba a vivir de tres a cinco años. Que si tenía una excelente respuesta, iba a vivir diez años. Entonces leo eso". En medio de su reacción, la youtuber sumó: “Era el cumpleaños de Sebas. Él me preguntó si quería cancelar el cumpleaños, pero le dije que no, que no íbamos a cancelar nada. Ya teníamos todo organizado, venía toda su familia. Le hice una torta, porque era su cumpleaños. Lo fui a buscar a su oficina, le mostré los resultados y le dije: ‘Ahora estoy luchando por vivir cinco años, diez años con toda la furia. ¿No voy a llegar a los doce años de Milo, once años de Milo?’“.

Al saber las probabilidades de supervivencia con su diagnóstico, Caro recordó: “Yo decía: ‘Me voy a morir, no puede ser. De repente vamos a envejecer juntos, de repente me quedan diez años’. Y él me respondía: ‘No, no es así, va a estar todo bien’. Pero yo sentía que no, que todos los videos que veía decían que era un éxito si pasabas los diez años, y me lo estaba ahora confirmando la inteligencia artificial. No hagan eso, chicos, no hagan eso”.

Temas Relacionados

Caro TripparCánce de mamaMetástasisChat GPTCáncer metastásicoCáncer estadío 4InfluencerRedes sociales

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Moria Casán cumple 80: los emotivos mensajes de los famosos a la icónica diva

Colegas, amigos y familiares compartieron recuerdos y agradecimientos para celebrar la vida y la trayectoria de una leyenda del espectáculo argentino

Moria Casán cumple 80: los emotivos mensajes de los famosos a la icónica diva

Benjamín Vicuña habló del vínculo con sus hijos menores a pesar de la distancia: “Eso no me lo puede robar nadie”

En PH, Podemos Hablar, el actor abrió su corazón con respecto a la situación que atraviesa desde que su expareja, la China Suárez, decidió vivir en Turquía junto a Mauro Icardi

Benjamín Vicuña habló del vínculo con sus hijos menores a pesar de la distancia: “Eso no me lo puede robar nadie”

Luck Ra se emocionó en vivo en su show luego de su separación de La Joaqui: “Yo ya sé quién soy”

En medio de un concierto en Bariloche, el artista cordobés habló a corazón abierto ante el difícil momento que viene atravesando desde su ruptura con la referente de RKT

Luck Ra se emocionó en vivo en su show luego de su separación de La Joaqui: “Yo ya sé quién soy”

Uno por uno, todos los amores de Moria: pasiones y dolores de una diva popular

Entre bodas en distintos continentes, relaciones clandestinas, un romance que se niega a revelar y una unión simbólica en la madurez, quiénes fueron los hombres que marcaron su corazón

Uno por uno, todos los amores de Moria: pasiones y dolores de una diva popular

Carlos Portaluppi estrena Dribbling, una obra para reflexionar: “Queremos visibilizar el problema del abuso sexual”

En charla con Teleshow, el actor se refirió al inminente debut de su nuevo espectáculo en el Paseo La Plaza. La química en escena con Franco Masini y el valor del arte para exponer conflictos persistentes en diferentes escenarios

Carlos Portaluppi estrena Dribbling, una obra para reflexionar: “Queremos visibilizar el problema del abuso sexual”

AMÉRICA

Sabores y tradición: Festival de la sopa de pata conquista el corazón de San Salvador

Sabores y tradición: Festival de la sopa de pata conquista el corazón de San Salvador

Embajada de Cuba en República Dominicana reporta actividad ante el vencimiento del plazo para diplomáticos

El “boca a boca” detrás de la red que explotaba a mujeres nicaragüenses en España

Sicarios del Barrio 18 son abatidos tras persecución y enfrentamiento con la policía en Guatemala

Fuertes lluvias dejan 90 personas evacuadas en Costa Rica ante el avance de la Onda Tropical

MALDITOS NERDS

Weird Beluga lanza ‘Duskfade’, una aventura 3D inspirada en PlayStation 2

Weird Beluga lanza ‘Duskfade’, una aventura 3D inspirada en PlayStation 2

Pokémon Pokopia supera los 5 millones de copias en Nintendo Switch 2

Total War: Warhammer III recibirá su DLC más grande y la actualización 6.0 en septiembre

High On Life VR rediseña armas y movimiento para su lanzamiento durante 2027

2K Games y Hangar 13 lanzan ‘Mafia: The Omerta Collection’ con cuatro juegos

DEPORTES

River Plate recibirá a Argentinos Juniors en busca de su primer triunfo en el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

River Plate recibirá a Argentinos Juniors en busca de su primer triunfo en el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El nuevo emprendimiento de Evelina Cabrera para darles visibilidad a las deportistas argentinos

Arsenal goleó al Manchester City y se consagró campeón de la Community Shield: el inédito gol a los 24 segundos

La catarata de bajas que sufrió Boca Juniors de cara a la revancha ante Recoleta: el sugerente mensaje de Leandro Paredes

Atenas limpia por primera vez en más de 100 años el histórico estadio Panathenaico de los Juegos Olímpicos de 1896