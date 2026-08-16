Caro Trippar intentó averiguar qué probabilidad de vida tiene luego de su diagnóstico de cáncer: “Estoy luchando”

A corazón abierto, Caro Trippar se sinceró sobre el impacto que tuvo recibir el diagnóstico médico grave e incurable mientras estaba con su pareja, Sebas (Youtube)

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En julio pasado, Caro Trippar, reconocida youtuber e influencer argentina, conmocionó a sus seguidores al anunciar su diagnóstico de cáncer de mama con metástasis. Desde entonces, la creadora de contenido de 35 años eligió mostrar cada paso de su proceso médico y emocional, abriendo su intimidad a miles de personas que la acompañan en redes. Esta semana, Caro sorprendió a su comunidad al compartir, frente a cámara, cómo fue el momento en que intentó averiguar cuánto tiempo de vida le queda.

Todo quedó registrado en la cuarta entrega de su serie Viernes de Cáncer, publicada en su canal de YouTube bajo el título “Tu cáncer no tiene cura”. En ese video, Caro se mostró vulnerable y sincera, relatando con detalle el impacto de la noticia tras salir de su consulta con el médico. “Salgo del consultorio, estoy con Sebas afuera y me quiebro. Me cae todo y empiezo: ‘Me voy a morir, me voy a morir, Sebas, me voy a morir’. Me está diciendo que no se puede curar, que tengo un hijo, que esto... Me va a pasar lo mismo que a mi abuelo. No puedo creer cómo no lo agarré antes. Me empecé a culpar por confundir un síntoma con otro, por no darme cuenta antes. Cómo dejé que se me vaya el hueso. No entendía cómo me estaban diciendo que no tenía cura”, relató, con la voz entrecortada, tras encontrarse con su pareja.

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La influencer detalló que, tras la noticia, se sometió a una biopsia ósea y a una resonancia. “Me terminé haciendo una biopsia de huesos, me durmieron, me metieron en un tomógrafo, me sacaron. Salió positivo, tengo en los huesos. Me hice una resonancia; al final, en el hígado no tengo nada. Gracias a Dios, una buena. Pero no cambia mi diagnóstico, es lo mismo. Ya me lo explicó porque volví y dije: ‘No tengo nada en el hígado, ¿se puede curar?’. No, seguimos en la misma”.

Desde que compartió su diagnóstico ante sus seguidores, la influencer intentó mostrar cómo vive su proceso (Instagram)

De regreso a casa, Caro confesó que la incertidumbre la llevó a buscar respuestas. “Lo primero que hago es venir a la computadora. En vez de entrar a TikTok, YouTube, Instagram, ya en el camino estaba buscando ‘cáncer estadio cuatro’. Ya lo había visto en la inteligencia artificial cuando le tiré el documento, porque no entendía nada de lo que decía y te lo explicaba. Pero empecé a buscar y todos los videos eran como ‘hace cinco años que estoy viva’, ‘hace diez años que estoy viva’, pero todos como si fuera algo extraordinario haber superado los cinco o diez años. ¿De cuántos años estamos hablando? ¿Me quedan dos años de vida? ¿Me quedan diez? ¿Me quedan veinte? ¿Esto se puede curar? Sentía que me fui con muchas incertidumbres”.

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Caro explicó que llegó al punto de pedirle a la inteligencia artificial un pronóstico, algo que no recomienda hacer. “Cuando llego a casa, abro la computadora y decido hacer algo que no recomiendo. Después mi psicóloga me lo prohibió, pero entré a la inteligencia artificial y le tiré todos mis estudios, desde el primero: análisis de sangre, biopsia, FISH, resonancias, tomografías. Todo, todo, todo. Le puse el tratamiento y las pastillas que me dieron. Y me respondió: ‘Sí, ese es el tratamiento que se da para tu protocolo’. Ahí le hago la pregunta que el médico no me quiso responder: ‘Si respondo bien al tratamiento, ¿cuántos años de vida me quedan?’”.

En julio pasado, Caro Trippar dio a conocer que fue diagnosticada con cáncer de mama con metástasis (Youtube)

La respuesta fue un golpe duro y Trippar lo dejó en claro: “Tenemos respuesta a tu pregunta. ¿Estás preparada para leerlo? Me puso que si tenía una buena respuesta al tratamiento, iba a vivir de tres a cinco años. Que si tenía una excelente respuesta, iba a vivir diez años. Entonces leo eso". En medio de su reacción, la youtuber sumó: “Era el cumpleaños de Sebas. Él me preguntó si quería cancelar el cumpleaños, pero le dije que no, que no íbamos a cancelar nada. Ya teníamos todo organizado, venía toda su familia. Le hice una torta, porque era su cumpleaños. Lo fui a buscar a su oficina, le mostré los resultados y le dije: ‘Ahora estoy luchando por vivir cinco años, diez años con toda la furia. ¿No voy a llegar a los doce años de Milo, once años de Milo?’“.

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Al saber las probabilidades de supervivencia con su diagnóstico, Caro recordó: “Yo decía: ‘Me voy a morir, no puede ser. De repente vamos a envejecer juntos, de repente me quedan diez años’. Y él me respondía: ‘No, no es así, va a estar todo bien’. Pero yo sentía que no, que todos los videos que veía decían que era un éxito si pasabas los diez años, y me lo estaba ahora confirmando la inteligencia artificial. No hagan eso, chicos, no hagan eso”.