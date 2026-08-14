Tigo y Claro reportan que su infraestructura en Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero está reparada más del 90% tras el terremoto

Claro Colombia alcanzó un 86% de recuperación de estaciones base en las zonas afectadas por el sismo. (Europa Press)

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Las labores de recuperación de las redes de telecomunicaciones en zonas afectadas avanzan a ritmo sostenido tras el reciente sismo que interrumpió servicios clave en diversas regiones. Claro Colombia y Tigo reportan progresos significativos en la restauración de la conectividad, priorizando acciones técnicas y medidas de apoyo para los usuarios impactados.

Progreso en la recuperación de Claro

Claro Colombia informó que, al viernes 14 de agosto, logró un 86% de recuperación de las estaciones base en Chocó, Risaralda, Caldas, Quindío y Valle del Cauca, afectadas por el terremoto. El restablecimiento de los servicios ha enfrentado como principal reto la suspensión del suministro eléctrico en múltiples localidades.

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Para responder a esta dificultad, la empresa adquirió 146 plantas de energía y ya comenzó la instalación de 26 de ellas en ciudades como Quibdó, Pereira y Cali. El despliegue progresivo del resto de los equipos busca fortalecer la operación y acelerar la normalización de la conectividad.

Claro instaló 26 de las 146 plantas de energía adquiridas para acelerar la normalización del servicio. (Juan F. Henao / Colprensa)

El plan integral de recuperación de Claro incluye el traslado de personal técnico especializado desde distintas regiones, el refuerzo de la capacidad operativa en terreno y el suministro constante de combustible para garantizar la operación de los sistemas de respaldo. La compañía articula sus acciones con autoridades y otros actores locales para acelerar la rehabilitación de las comunicaciones.

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Como parte de las medidas de contingencia, Claro entregó automáticamente a cerca de dos millones de clientes prepago en los departamentos afectados un paquete vigente por siete días, que incluye llamadas y mensajes de texto ilimitados, además de 2 GB de navegación. De acuerdo con la empresa, estas acciones buscan facilitar la comunicación durante la emergencia y apoyar a quienes resultaron más afectados.

Avances en el restablecimiento de Tigo

Tigo también avanza en la recuperación de sus servicios móviles y fijos en las zonas impactadas. Actualmente, la compañía reporta que el 91% de los sitios móviles en Chocó, Risaralda, Caldas, Quindío y Valle del Cauca ya están disponibles para los usuarios. En la red fija, el proceso de normalización muestra una evolución positiva, con una recuperación progresiva del servicio.

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Claro y Tigo redujeron los reportes de fallas en Downdetector, con avances en Chocó, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. (Fotocomposición Infobae)

El progreso alcanzado responde a un despliegue extraordinario de equipos técnicos en campo, quienes operan en condiciones complejas debido al acceso restringido, problemas de energía y afectaciones en la infraestructura. Las tareas incluyen la instalación de soluciones temporales de energía, reparación de fibra óptica, recuperación de nodos y refuerzo de las rutas de transporte de la red.

Entre las medidas de apoyo implementadas por Tigo se encuentra la extensión de 2 GB de datos sin costo por tres días adicionales para clientes móviles prepago en Pereira, así como acciones de reconexión y continuidad para usuarios residenciales y empresariales. Estas iniciativas tienen como objetivo garantizar la comunicación de la población mientras se completa la restauración total de la conectividad.

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Coordinación y compromiso en la recuperación

Ambas compañías mantienen su compromiso de acompañar a las comunidades afectadas y concentran sus esfuerzos en los puntos donde persisten afectaciones. La coordinación con autoridades y agentes locales es fundamental para superar los desafíos logísticos y técnicos, principalmente aquellos relacionados con el restablecimiento de la energía eléctrica y la reparación de la infraestructura dañada.

Avatel activó llamadas y mensajes internacionales gratuitos desde España hacia Colombia para facilitar la comunicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambas compañías reiteran su solidaridad con las personas y familias impactadas por el sismo, y subrayan que continuarán desplegando todos los recursos técnicos, humanos y logísticos necesarios para acelerar la recuperación de las redes de telecomunicaciones en las regiones afectadas.

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Avantel: llamadas y SMS gratuitos

Por su parte, Avatel activó llamadas y mensajes de texto internacionales gratuitos desde España hacia Colombia para todos sus clientes, en respuesta a la emergencia provocada por el terremoto.

La compañía informó que las llamadas y SMS sin costo estarán vigentes durante el tiempo que sea necesario, permitiendo que quienes se encuentran fuera de Colombia puedan mantenerse comunicados con sus seres queridos en un momento de alta incertidumbre.

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