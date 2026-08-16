República Dominicana: balance y desafíos en la mitad del segundo mandato de Abinader

La mitad del segundo mandato de Luis Abinader en República Dominicana transcurre con crecimiento económico, obras de infraestructura y una reducción de la subalimentación. (Cortesía: Luis Abinader)

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La mitad del segundo mandato de Luis Abinader en República Dominicana transcurre con indicadores de crecimiento económico, avances en infraestructura y una reducción de la subalimentación, según cifras y reconocimientos de organismos internacionales. El país ha logrado salir del “mapa del hambre”, con una prevalencia de desnutrición por debajo del 2.5%, de acuerdo con el director general de la FAO, Qu Dongyu, quien destacó la colaboración de agricultores, el sector privado y diferentes instituciones en este resultado.

El Banco Central dominicano señala que la proyección de crecimiento para este año es del 4.5%, después de un descenso al 2.1% en 2025, atribuido a factores de incertidumbre global y condiciones de liquidez que impactaron la inversión privada y el gasto público en capital.

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Entre las acciones más destacadas del actual Gobierno figuran la expansión del metro de Santo Domingo, la construcción de dos teleféricos, autopistas, acueductos, túneles, nuevos hospitales y extensiones universitarias. En materia de control migratorio, desde 2022 se lleva adelante la construcción de un muro en la frontera con Haití, con 54 kilómetros completados y 13 más en marcha, según información de EFE.

La FAO informó que República Dominicana salió del mapa del hambre con una prevalencia de desnutrición por debajo del 2.5%. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El Ejecutivo implementó subsidios para mitigar el impacto del aumento internacional de la factura del petróleo, vinculado a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que permitió mantener cierta estabilidad en los precios de los combustibles, aunque estos alcanzaron niveles sin precedentes en el país.

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Según la última encuesta de AtlasIntel, la aprobación del presidente Abinader se ubica en el 55.5%, reflejando una percepción mayoritariamente favorable entre la ciudadanía.

Críticas y demandas sociales

Algunos sectores sociales y fuerzas políticas han señalado que ciertas promesas de campaña aún no se han concretado. Entre los temas mencionados figuran la modificación del Código de Trabajo, la reforma de la Policía Nacional, el Código Civil, la Seguridad Social y la libertad de prensa.

En el ámbito legislativo, el 3 de agosto comenzó a regir un nuevo Código Penal que endurece las penas para la corrupción administrativa, los feminicidios y la violencia de género. Esta reforma también otorga nuevas herramientas a los jueces para aplicar sanciones más rigurosas en determinados delitos, según reportó EFE.

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El Gobierno de Luis Abinader impulsó la expansión del metro de Santo Domingo y construyó teleféricos, autopistas, acueductos, túneles, hospitales y extensiones universitarias. (Via: REUTERS)

El politólogo Luis González destacó que los seis años de Abinader han estado caracterizados por el crecimiento económico, aunque señaló que este avance ha estado acompañado de endeudamiento externo. González también mencionó la aparición de algunos casos de corrupción y algunas dificultades en servicios como el energético y otros servicios públicos.

Abinader asumió el segundo mandato en agosto de 2024

El 16 de agosto de 2024, Luis Abinader asumió su segundo y último mandato presidencial en una ceremonia que contó con la presencia de más de una decena de jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el rey de España. Durante el acto, Abinader, economista de 57 años, en ese entonces, prestó juramento antes de recibir la banda presidencial de manos del presidente del Senado, Ricardo de los Santos.

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En esa misma jornada, la académica y administradora de empresas Raquel Peña, también de 57 años, renovó su compromiso y juró nuevamente como vicepresidenta para el periodo 2024-2028.