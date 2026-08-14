Cómo vaciar la papelera de WhatsApp para liberar espacio en la aplicación

Gestionar la papelera de WhatsApp y ajustar sus configuraciones ayuda a liberar espacio en el teléfono y optimizar el rendimiento del sistema. (Europa Press)

Guardar

La aplicación de mensajería WhatsApp incluye una función específica dentro de su apartado de Almacenamiento y Datos que actúa como una papelera para los archivos más pesados. Vaciar esta sección permite liberar espacio y mejorar el rendimiento tanto de la app como del dispositivo móvil.

La gestión adecuada de estos archivos resulta esencial para usuarios que buscan mantener su teléfono ágil y evitar problemas derivados del almacenamiento saturado.

Proceso para encontrar y vaciar la papelera de WhatsApp

La opción para eliminar archivos voluminosos se encuentra en una ruta concreta +dentro de la aplicación.

La opción de administración de almacenamiento en WhatsApp simplifica la gestión de archivos acumulados. (WhatsApp) (WhatsApp)

El primer paso consiste en abrir WhatsApp y dirigirse a la sección de Ajustes .

Desde allí, se accede a Almacenamiento y datos , donde aparece el apartado de Administración de almacenamiento .

Debajo de la opción “Revisa y elimina elementos” se localiza la papelera.

Para proceder con la eliminación, el usuario debe pulsar ‘Seleccionar’, marcar los archivos que desea borrar y tocar el ícono de la papelera.

Este proceso permite eliminar contenido de manera selectiva, facilitando la recuperación de espacio sin comprometer archivos importantes.

La acumulación de archivos multimedia en WhatsApp representa una de las principales causas de saturación de la memoria interna. Según la propia aplicación, la gestión periódica de estos elementos es fundamental para optimizar el funcionamiento del teléfono. La eliminación de contenido innecesario no solo libera espacio, también contribuye a que el sistema opere con mayor fluidez.

PUBLICIDAD

Desactivar la descarga automática de multimedia es clave para controlar el espacio que ocupa WhatsApp. (Reuters)

Razones por las que WhatsApp consume mucho espacio

El consumo elevado de espacio por parte de WhatsApp se explica por la combinación de diferentes factores que se suman con el uso cotidiano. Entre los principales motivos destaca la descarga automática de multimedia, que incrementa el almacenamiento utilizado cuando está habilitada tanto para datos móviles como para Wi-Fi.

Cada foto, video, audio o documento descargado ocupa memoria, y en chats o grupos activos este proceso se multiplica de manera considerable.

Los videos y audios suelen tener un peso significativo, llegando a ocupar decenas o incluso cientos de megabytes, especialmente cuando se trata de archivos reenviados. En los grupos numerosos, la situación se agrava, ya que suelen compartirse memes, cadenas y clips de manera constante. Esta dinámica genera una acumulación rápida de archivos en el dispositivo.

PUBLICIDAD

Limitar que las fotos y videos se guarden en la galería previene la duplicación de archivos en el dispositivo. (Reuters)

Otro aspecto relevante es la presencia de archivos repetidos y reenviados. El mismo video o imagen puede recibirse en diferentes conversaciones, lo que provoca la existencia de varias copias en el teléfono. Además, WhatsApp guarda datos temporales en forma de caché y, dependiendo de la configuración, puede mantener copias locales para agilizar la carga de archivos.

El sistema puede guardar automáticamente los archivos recibidos en la galería, lo que genera duplicados y aumenta aún más el consumo de espacio. Incluso cuando se eliminan mensajes, si no se gestionan los adjuntos desde el apartado de Administrar almacenamiento, muchos archivos permanecen en la memoria del teléfono.

PUBLICIDAD

Cómo evitar que WhatsApp ocupe demasiado espacio

Para mantener bajo control el consumo de almacenamiento, WhatsApp ofrece varias herramientas y configuraciones. Una de las medidas más efectivas consiste en desactivar la descarga automática de archivos multimedia.

Borrar mensajes y adjuntos de grupos activos contribuye a mantener el almacenamiento bajo control. (EFE)

En la sección de Almacenamiento y datos, el usuario puede definir si desea que las fotos, audios y videos se descarguen automáticamente con datos móviles, Wi-Fi o nunca. Limitar la descarga automática de videos suele tener un impacto inmediato en la reducción del espacio utilizado.

PUBLICIDAD

Otra opción disponible es impedir que los archivos recibidos se guarden en la galería del teléfono, lo que ayuda a evitar la duplicación de contenido. Además, resulta recomendable eliminar mensajes y archivos en grupos muy activos y revisar los audios extensos. Estas acciones permiten recuperar espacio sin perder información esencial.

La gestión consciente del almacenamiento en WhatsApp es clave para optimizar los recursos del dispositivo y evitar saturaciones innecesarias. La aplicación facilita la revisión y eliminación periódica de archivos, así como la configuración de parámetros que previenen la acumulación automática de contenido.

PUBLICIDAD