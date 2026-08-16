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Costa Rica: Incautan una tonelada de cocaína atribuida a red ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación, el mayor decomiso en el año

El operativo en La Guácima de Alajuela, con apoyo de la DEA, terminó con dos detenidos y el hallazgo de 66 kilos en un auto y 925 paquetes

Las autoridades de Costa Rica decomisan cerca de una tonelada de cocaína en Alajuela (Foto cortesía Puntarenas, la perla del Pacífico Noticias)
Las autoridades de Costa Rica decomisan cerca de una tonelada de cocaína en Alajuela (Foto cortesía Puntarenas, la perla del Pacífico Noticias)
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La madrugada del 16 de agosto, las autoridades de Costa Rica ejecutaron uno de los mayores decomisos de cocaína del año, asestando un golpe significativo al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El operativo, desarrollado por el Ministerio de Seguridad Pública en coordinación con la DEA de Estados Unidos, permitió incautar aproximadamente una tonelada de droga y desarticular una estructura que operaba en el país con conexiones internacionales.

El despliegue policial se centró en La Guácima de Alajuela, donde, tras una labor de inteligencia y seguimiento que inició a principios de agosto, agentes de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIIC), la Unidad Especial de Apoyo (UEA) y la Policía de Control de Drogas (PCD) lograron identificar y vigilar a un grupo señalado por la DEA como responsable del tráfico de cocaína desde y hacia territorio costarricense.

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Durante la madrugada, los equipos de elite interceptaron un vehículo ocupado por un ciudadano nicaragüense y un venezolano, ambos presuntamente vinculados a la red criminal. En la inspección del automóvil, los oficiales hallaron 66 kilos de cocaína ocultos en un compartimiento secreto bajo el piso. Posteriormente, los agentes allanaron la vivienda de los detenidos en el sector de Altamira, en Agüacima de Alajuela, donde localizaron otros 925 paquetes de cocaína, cada uno con un peso aproximado de un kilo.

Una alerta desde Estados Unidos activó semanas de vigilancia en La Guácima y terminó con un golpe nocturno en Altamira La secuencia completa del operativo y el siguiente paso judicial quedaron bajo la lupa.

¿Cómo se gestó la operación?

De acuerdo con la información divulgada por la Presidencia de la República, la operación se gestó a partir de una alerta internacional enviada por la DEA, que advertía sobre movimientos sospechosos de droga en la región. “Esta información la recibimos a inicios del mes de agosto, que involucraba a un grupo que estaba trasegando drogas, trayéndolas al país y sacándolas del país. Empezamos la labor de vigilancia, de seguimientos, de análisis, de inteligencia y el día de ayer se procede con la detención de un sujeto nicaragüense y otro sujeto de nacionalidad venezolana”, explicó un miembro del equipo de inteligencia en el video institucional publicado por la Presidencia de la República.

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La magnitud del decomiso pone en evidencia la operatividad y alcance del Cártel Jalisco Nueva Generación en Costa Rica, así como el nivel de coordinación requerido entre autoridades locales e internacionales para combatir estas estructuras. El ministro de Seguridad Pública subrayó la importancia del trabajo conjunto: “No vamos a parar de día ni de noche. Seguimos trabajando por Costa Rica”, manifestó al referirse al esfuerzo de los equipos especiales.

La droga incautada fue trasladada bajo resguardo policial para su análisis y conteo final, en tanto la Fiscalía coordina la presentación de cargos contra los detenidos, quienes se exponen a penas elevadas por tráfico internacional de estupefacientes. El operativo ha sido calificado por las autoridades como un ejemplo de la efectividad de la cooperación bilateral entre Costa Rica y Estados Unidos.

Las autoridades de Costa Rica decomisan cerca de una tonelada de cocaína en Alajuela (Foto cortesía Puntarenas, la perla del Pacífico Noticias)
Las autoridades de Costa Rica decomisan cerca de una tonelada de cocaína en Alajuela (Foto cortesía Puntarenas, la perla del Pacífico Noticias)

Las investigaciones continuarán para identificar a otros posibles integrantes de la red y determinar si existen conexiones adicionales en otras regiones del país. El Ministerio de Seguridad Pública reiteró su compromiso de mantener la ofensiva contra el crimen organizado y proteger la seguridad de la población.

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