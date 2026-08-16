Wanda Nara celebró el Día del Niño con sus 5 hijos en el lugar más entretenido: “Siempre serán mis chiquitos”

Entre los pasillos de una juguetería, Wanda Nara saludó a sus cinco hijos por el día del niño, aunque los mayores ya estén grandes (Video: Instagram)

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Un día especial reunió a Wanda Nara y sus cinco hijos en una escena que reflejó la intimidad y el amor familiar, lejos del ruido mediático. Este domingo, la empresaria eligió las redes sociales para celebrar a sus “personitas más importantes” con un mensaje cargado de ternura por el Día del Niño: “Feliz día a mis personitas más importantes. Los amo y siempre serán mis chiquitos. ¡Los ama mucho, mamá!”. El posteo, acompañado de múltiples emojis —arcoiris, ositos, caballos, tobogán, pelota de fútbol, patines y rompecabezas—, mostró un instante cotidiano y alegre en una juguetería.

La imagen del video captó a Coki, Benedicto, Valentino, Francesca e Isabella entre estantes y juguetes, compartiendo risas y juegos. Coki, uno de los mayores, jugó con Isabella, la más pequeña, despeinando su pelo con una serpiente de plástico mientras ella respondía con una sonrisa. Valentino interactuó con Francesca y luego giró hacia la cámara de su madre. El registro exhibió la complicidad entre hermanos y la espontaneidad de la infancia, sin poses ensayadas ni guiones. Los cinco se desplazaron por la tienda con una naturalidad que solo dan los momentos fuera del foco mediático.

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Mientras el video ganó interacción en redes, el contexto familiar de Wanda Nara y Mauro Icardi atravesó una semana marcada por nuevas tensiones legales y mediáticas. El conflicto por la custodia y el cuidado de sus dos hijas sumó un capítulo resonante. La justicia italiana otorgó a Wanda una primera victoria al autorizarla a tramitar los pasaportes de las niñas sin requerir la firma de Icardi. Por otro lado, la justicia argentina dictó una prohibición de salida del país para el futbolista, quien quedó retenido en Argentina junto a su actual pareja, la China Suárez. Esa restricción, sin embargo, se levantó días después.

Wanda Nara nunca nunca abandonó su espíritu de niña y cada vez que puede se autoregala peluches (Instagram)

El escenario virtual también sirvió como campo de disputa. Icardi publicó un texto en el que hizo referencia a un video en el que, supuestamente, sus hijas aparecen manipuladas para hablar de su padre. Expresó que lo que más le llamó la atención fue el origen de la filtración, que según versiones provendría del teléfono del ex abogado de Wanda, Nicolás Payarola. El jugador reflexionó sobre la influencia materna y la representación legal, y afirmó: “Ser madre no convierte automáticamente a una persona en un buen ejemplo. El verdadero valor de un padre o una madre no lo define el título, sino sus actos”.

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Wanda Nara respondió desde su cuenta de X con un mensaje breve y directo, en el que aclaró que el video lleva un año en la causa judicial y que la filtración provino del entorno de Icardi. Cerró su intervención con un tono desinteresado, remarcando la distancia: “Ya me da lástima como lo usan sus abogadas. Pero estoy a mil, ni tiempo en la agenda para él. Besos, sigo trabajando”.

La empresaria también respondió a la periodista Naiara Vecchio, quien opinó sobre la dinámica entre Wanda y Mauro. Ante el comentario de que el conflicto terminaría cuando Icardi la perciba solo como madre de sus hijas, Wanda se limitó a escribir: “Estamos todos esperando eso”.

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El duro comunicado de Mauro Icardi sobre el video viral de sus hijas: “Voy a seguir peleando hasta el final”

En los primeros segundos del video que compartió Wanda este domingo se percibió una dinámica descontracturada, sin poses ni instrucciones previas. Los cinco niños se movieron entre estantes repletos de peluches, autos y muñecas; la cámara siguió sus pasos sin interferir en sus juegos. Valentino y Francesca intercambiaron una broma mientras Isabella, con naturalidad, se dejó llevar por el entusiasmo general. Wanda, detrás del teléfono, acompañó en silencio, registrando instantes que para muchos padres resultan entrañables y comunes, pero que en el caso de una figura pública cobran otra dimensión.

Las publicaciones de Wanda sobre su familia suelen generar debate y atención, pero en esta ocasión, el foco se centró en una escena de felicidad compartida. La empresaria presentó a sus hijos como protagonistas de un pequeño universo donde lo central es el cariño, lejos de las tensiones externas que rodean a los adultos.

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