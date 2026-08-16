Apple prepara una nueva Siri que informará como tu noticiero favorito de TV o radio

Para los usuarios, la nueva Siri promete una experiencia informativa personalizada y en tiempo real. Europa Press

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Apple prepara una nueva versión de Siri capaz de ofrecer información de actualidad comparable a la experiencia de un noticiero de televisión o radio. La compañía habría iniciado conversaciones con medios de comunicación para lograr que su asistente proporcione respuestas rápidas, precisas y actualizadas sobre noticias, eventos y datos de interés general.

La iniciativa fue dada a conocer por The Wall Street Journal y supone un cambio en la manera en que los usuarios accederán a la información desde sus dispositivos, ya que Siri podría convertirse en una fuente directa de noticias en tiempo real, apoyándose en contenidos verificados y provenientes de medios reconocidos.

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Cómo funcionaría el acceso a noticias en tiempo real según el modelo Apple

La propuesta de Apple consistiría en un esquema inusual dentro del sector tecnológico: en vez de pagar una suma fija por el acceso al archivo completo de medios, la empresa propone un sistema de pago por uso. Esto significa que los medios de comunicación recibirían compensaciones solo cuando su contenido sea utilizado por Siri para responder una pregunta de un usuario.

Apple prepara una nueva versión de Siri capaz de ofrecer información de actualidad comparable a la experiencia de un noticiero de televisión o radio. REUTERS/Dado Ruvic

El presupuesto designado para esta operación superaría los 100 millones de dólares, lo que revela la magnitud de la apuesta por transformar a Siri en un asistente informativo de referencia. Así lo dio a conocer TechCrunch.

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El modelo que Apple pone sobre la mesa difiere de los acuerdos tradicionales entre empresas tecnológicas y medios. Más de un contrato vigente en el sector de la inteligencia artificial funcionan bajo licencias planas: una tarifa establecida independientemente del uso real del contenido.

En cambio, el sistema planteado por Apple prioriza la relevancia y la utilidad de los contenidos por encima del tamaño del archivo o la marca del medio. Así, los medios cuyos artículos resulten más útiles para las preguntas reales de los usuarios verán mayores ingresos, incentivando la calidad y pertinencia de la información.

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El modelo que Apple pone sobre la mesa difiere de los acuerdos tradicionales entre empresas tecnológicas y medios. REUTERS/Lucas Jackson

Desde la perspectiva de los medios de comunicación, este modelo tiene tanto ventajas como riesgos. Entre los beneficios, destaca la posibilidad de monitorizar con exactitud cuántas veces y en qué contexto Siri utiliza sus contenidos.

Pero existe el riesgo de que un medio quede fuera de las respuestas seleccionadas por Siri, en cuyo caso no recibiría ingresos ese mes. Esto contrasta con el modelo de tarifa plana, donde el pago está garantizado aunque el contenido no se utilice.

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Para los usuarios, la nueva Siri promete una experiencia informativa personalizada y en tiempo real. En la práctica, Siri podrá responder preguntas como lo haría un presentador de noticias, accediendo a bases de datos actualizadas y seleccionando información relevante de múltiples fuentes.

La integración de asistentes de terceros como Claude, Gemini o ChatGPT mediante el framework Extensions en iOS 27 amplía las opciones para los usuarios. Europa Press

Evolución tecnológica de Siri y el rol de la inteligencia artificial

El desarrollo de la nueva Siri responde a la necesidad de recuperar terreno frente a otros asistentes de voz, que han avanzado más rápido en la comprensión y generación de lenguaje natural. Durante la WWDC 2026, Apple presentó la reconstrucción completa del asistente, ahora basado en un modelo de 1.200 millones de parámetros construido sobre tecnología de Google Gemini.

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Esta renovación técnica supone un salto cualitativo en la capacidad del asistente para procesar y generar lenguaje, aunque su despliegue global aún enfrenta limitaciones regulatorias, especialmente en Europa debido a la aplicación del DMA de la Unión Europea, que ha retrasado la llegada de Siri AI a los usuarios del continente.

El acceso a noticias actualizadas se perfila como un elemento esencial para que Siri sea percibido como un asistente útil en la vida cotidiana. Si bien los modelos de lenguaje pueden dar respuestas sobre hechos históricos o científicos a partir de su entrenamiento previo, solo el acceso a contenido periodístico actualizado permite responder a cuestiones sobre eventos recientes o en desarrollo, como resultados electorales, aprobaciones legislativas o precios del mercado.

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Durante la WWDC 2026, Apple presentó la reconstrucción completa del asistente. REUTERS/Abdul Saboor

La integración de asistentes de terceros como Claude, Gemini o ChatGPT mediante el framework Extensions en iOS 27 amplía las opciones para los usuarios, pero todos estos sistemas comparten la misma limitación: sin acuerdos con medios, su conocimiento sobre la actualidad es limitado.

Antecedentes de Apple en acuerdos con medios y su enfoque de compensación

Apple cuenta con experiencia en la negociación de acuerdos con editores gracias al servicio Apple News+, lanzado en 2019. Este sistema de suscripción permite a los usuarios acceder a cientos de publicaciones mediante un pago mensual, lo que ha significado una fuente de ingresos adicional para algunos medios.

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No obstante, la nueva propuesta de Apple va más allá del acceso a archivos para el entrenamiento de inteligencia artificial: ahora busca alimentar directamente las respuestas de Siri con contenido periodístico de actualidad.

La estrategia de Apple para mejorar Siri se apoya en dos pilares: la adopción de tecnología avanzada y la construcción de una red de acuerdos de contenido con medios.

A diferencia de otros competidores del sector, Apple ha mantenido la política de no utilizar contenido editorial de terceros sin compensar a los creadores de ese material. Esta filosofía se mantiene en la propuesta actual, donde la empresa busca acuerdos explícitos y remunerados para el uso de noticias y artículos en tiempo real.

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La estrategia de Apple para mejorar Siri se apoya en dos pilares: la adopción de tecnología avanzada —como el acuerdo con Google para utilizar Gemini como base— y la construcción de una red de acuerdos de contenido con medios. Ambos factores son considerados necesarios para que el asistente pueda responder con precisión y actualidad a las preguntas de los usuarios.