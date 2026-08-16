Sabores y tradición: Festival de la sopa de pata conquista el corazón de San Salvador

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¿Qué tan grande es el aporte económico de una madre en un hogar costarricense? El trabajo doméstico realizado por una madre en Costa Rica tiene un valor económico concreto: en 2022, sus tareas en el hogar equivalieron en promedio a ₡259,901 (USD 497) mensuales, según el Banco Central, una cifra cercana al salario mínimo de una trabajadora doméstica formal.

El Departamento de Estado de EE.UU. certificó a El Salvador para liberar fondos de cooperación La medida estadounidense habilita a los tres gobiernos centroamericanos a recibir la mitad de los recursos anuales de asistencia económica y de seguridad, tras verificar avances en anticorrupción, antinarcóticos y derechos humanos

Acribillaron a un mototaxista y los capturaron minutos después en Santa Rosa, Guatemala La Policía Nacional Civil les cerró el paso a pocos metros de la escena e incautó dos pistolas, una Glock y una Taurus, de uso ilegal

División Antinarcóticos decomisó droga en automóvil con placas guatemaltecas en territorio salvadoreño El operativo se ejecutó en la colonia Costa Azul, en Chiltiupán, La Libertad Costa, con apoyo de la División Antinarcóticos, y dejó el decomiso de la droga y del vehículo utilizado