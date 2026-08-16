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Sabores y tradición: Festival de la sopa de pata conquista el corazón de San Salvador

Cientos de asistentes disfrutan una receta emblemática en una jornada que refuerza la identidad gastronómica y cultural salvadoreña en el Mercado Tinetti

El Mercado Tinetti fue escenario del Festival de la Sopa de Pata, donde familias y visitantes llegaron desde temprano para disfrutar uno de los platos más representativos de El Salvador. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)
El Mercado Tinetti fue escenario del Festival de la Sopa de Pata, donde familias y visitantes llegaron desde temprano para disfrutar uno de los platos más representativos de El Salvador. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)
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Cocineras y vendedores del mercado ofrecieron la sopa recién servida, mostrando la textura característica del caldo, resultado de horas de cocción y el uso del tradicional “relajo” de especias. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)
Cocineras y vendedores del mercado ofrecieron la sopa recién servida, mostrando la textura característica del caldo, resultado de horas de cocción y el uso del tradicional “relajo” de especias. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)
La jornada del 15 de agosto destacó la preparación tradicional de la sopa de pata, un platillo que combina patas de res, callos y verduras frescas como yuca, güisquil, elote y plátano. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)
La jornada del 15 de agosto destacó la preparación tradicional de la sopa de pata, un platillo que combina patas de res, callos y verduras frescas como yuca, güisquil, elote y plátano. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)
El evento, organizado por la Alcaldía de San Salvador Centro, reunió a familias que degustaron el plato en un ambiente festivo y seguro. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)
El evento, organizado por la Alcaldía de San Salvador Centro, reunió a familias que degustaron el plato en un ambiente festivo y seguro. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)
El Mercado Tinetti es conocido por su oferta constante de sopa de pata, lo que refuerza su posición como referente gastronómico en la capital. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)
El Mercado Tinetti es conocido por su oferta constante de sopa de pata, lo que refuerza su posición como referente gastronómico en la capital. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)
La historia de la sopa de pata en El Salvador se remonta a la influencia de técnicas indígenas y españolas, adaptadas con ingredientes locales y creatividad popular. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)
La historia de la sopa de pata en El Salvador se remonta a la influencia de técnicas indígenas y españolas, adaptadas con ingredientes locales y creatividad popular. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)
El evento resaltó la importancia de la cocina popular en las celebraciones urbanas, donde la sopa de pata reafirma su lugar entre los platillos predilectos de los salvadoreños. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)
El evento resaltó la importancia de la cocina popular en las celebraciones urbanas, donde la sopa de pata reafirma su lugar entre los platillos predilectos de los salvadoreños. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)
En el marco del Festival de la Sopa de Pata en el mercado Tinetti, los visitantes disfrutan de un divertido concurso de comelon, que pone a prueba el apetito de los participantes. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)
En el marco del Festival de la Sopa de Pata en el mercado Tinetti, los visitantes disfrutan de un divertido concurso de comelon, que pone a prueba el apetito de los participantes. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)
El festival incluyó la presentación de la Orquesta de San Salvador, aportando música y talento a esta celebración gastronómica. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)
El festival incluyó la presentación de la Orquesta de San Salvador, aportando música y talento a esta celebración gastronómica. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)
El festival incluyó actividades culturales y de entretenimiento, como la participación del imitador de voces Juan Manuel, que sumó dinamismo a la experiencia. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)
El festival incluyó actividades culturales y de entretenimiento, como la participación del imitador de voces Juan Manuel, que sumó dinamismo a la experiencia. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)

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