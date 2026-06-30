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Ver el Mundial 2026 gratis puede salir muy caro: el riesgo oculto detrás de las transmisiones piratas

Una sola visita a un portal ilegal puede abrir la puerta al robo de datos, la suplantación de identidad y ataques a redes corporativas

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Primer plano de una persona sosteniendo un smartphone negro horizontalmente, mostrando un partido de fútbol en vivo con jugadores y público en la pantalla.
Visitar webs con transmisiones pirata del Mundial 2026 puede poner en peligro tus datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de transmisiones gratuitas del Mundial 2026 a través de plataformas no oficiales puede convertirse en una puerta de entrada para ataques informáticos, robo de datos y fraudes que no solo afectan al usuario, sino también a las empresas donde trabaja.

En una entrevista con Infobae Tecno, Mariano Juárez, COO de Sparkfound, señaló que durante eventos de alta audiencia los ciberdelincuentes aprovechan el interés de millones de personas para distribuir malware, lanzar campañas de phishing y suplantar la identidad de marcas.

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El especialista explicó que el riesgo comienza cuando un usuario accede a páginas de streaming no autorizadas para ver un partido. Desde ese momento puede quedar expuesto a descargas de software malicioso, ventanas emergentes diseñadas para engañar al visitante o formularios que buscan obtener información personal y credenciales de acceso.

Hombre de espaldas con camiseta de Argentina. Sostiene un smartphone viendo su pantalla con publicaciones de redes sociales sobre un partido de fútbol.
Ingresar a páginas no autorizadas para ver gratis el Mundial 2026 puede causarte problemas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las transmisiones piratas son un punto de entrada para los ataques

Mariano Juárez indicó que muchos usuarios recurren a plataformas abiertas cuando no tienen acceso a una transmisión oficial del Mundial. Sin embargo, ingresar a estos sitios incrementa considerablemente el riesgo de sufrir un incidente de seguridad.

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El especialista recomendó evitar este tipo de plataformas y sostuvo que la primera medida de prevención es la concienciación de los usuarios. “Concientizar al usuario que no utilice las plataformas abiertas, piratas, streaming, porque al ingresar, la posibilidad es de millones, como descargar una aplicación no deseada o entregar datos personales”, dijo.

Asimismo, dio a conocer que estas acciones pueden facilitar el ingreso de programas maliciosos capaces de comprometer tanto la información personal como los sistemas de una empresa si el dispositivo está conectado a recursos corporativos.

Persona disfrutando de un partido de fútbol en dispositivos electrónicos: computadora, tableta, móvil. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La primera medida para evitar que usuarios usen páginas piratas es la concientización. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las empresas también deben reforzar sus controles

Juárez considera que la capacitación por sí sola ya no resulta suficiente para enfrentar las amenazas actuales. En su opinión, las organizaciones deben complementar la formación con herramientas que permitan restringir el acceso a sitios potencialmente peligrosos y supervisar continuamente la actividad de sus redes.

Entre las medidas recomendadas mencionó el uso de controles de navegación, filtros de aplicaciones y sistemas capaces de bloquear accesos que incumplan las políticas de seguridad internas.

Además, destacó la importancia del monitoreo permanente para detectar comportamientos anómalos antes de que un incidente evolucione hacia un ataque de mayor impacto.

La inteligencia artificial también potencia los fraudes

Otro aspecto señalado por el experto en ciberseguridad es el crecimiento de las campañas de phishing impulsadas por inteligencia artificial. Estas herramientas permiten crear mensajes fraudulentos cada vez más convincentes, dificultando que los usuarios identifiquen señales de alerta.

Ante este escenario, el ejecutivo afirmó: “No vamos a frenar el engaño, pero lo vamos a detectar temprano y poder responder”.

Persona sentada en un sillón mirando un partido de fútbol en un teléfono celular con un icono de advertencia superpuesto. Un mando a distancia está junto a la persona.
En los último años, la IA ha potencia el fraude por internet, incluyendo las páginas que transmiten de manera pirata los partidos del Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explicó, una respuesta rápida puede incluir el bloqueo inmediato de cuentas comprometidas, el cambio de contraseñas y otras acciones destinadas a impedir que el atacante continúe utilizando las credenciales robadas.

No existe una protección absoluta

Durante la entrevista, Mariano Juárez también recordó que ningún sistema ofrece una protección total frente a las amenazas informáticas. “No, no existe”.

Con esa respuesta descartó la posibilidad de eliminar completamente el riesgo, incluso cuando las organizaciones cuentan con soluciones avanzadas de seguridad.

El especialista indicó que siempre existirá un componente asociado al comportamiento humano, motivo por el cual recomienda combinar herramientas tecnológicas con procesos permanentes de capacitación y supervisión.

Cuando el presupuesto no permite proteger todos los activos de una organización, aconsejó priorizar aquellos sistemas considerados críticos para el negocio, conocidos como “las joyas de la corona”.

Vista sobre el hombro de una persona sosteniendo un smartphone en horizontal, viendo un partido de fútbol con jugadores y un balón en la pantalla iluminada.
Se recomienda evitar ingresar a páginas web piratas para ver el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El wifi corporativo puede ayudar, pero tiene límites

Juárez también abordó la diferencia entre navegar desde la red de una empresa y utilizar datos móviles personales. Y es que las compañías pueden aplicar restricciones mediante firewalls cuando los dispositivos están conectados al wifi corporativo.

Sin embargo, reconoció que ese control desaparece cuando el usuario navega utilizando su propio plan de datos. Por ello, considera importante mantener separados, siempre que sea posible, los dispositivos personales de la infraestructura tecnológica de la empresa.

En el caso de los teléfonos corporativos, señaló que las plataformas de gestión de dispositivos móviles permiten aplicar políticas de seguridad adicionales.

Qué hacer si una cuenta fue comprometida

Si un usuario sospecha que fue víctima de un ataque, Juárez recomienda actuar de inmediato. El primer paso consiste en recuperar o modificar las credenciales de todas las cuentas afectadas para impedir que los delincuentes continúen utilizándolas.

Según explicó, una vez que un atacante obtiene acceso a un correo electrónico o a una cuenta de mensajería, puede utilizarla para contactar a otras personas, solicitar dinero, interceptar información o facilitar nuevas estafas. “Lo que siempre tratamos es de frenar ese acceso”, precisó.

Persona disfrutando de un partido de fútbol en dispositivos electrónicos: computadora, tableta, móvil. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Cambiar contraseñas y credenciales es lo primero que debes hacer si tus cuentas fueron hackeadas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de contener el incidente, el especialista aconseja presentar la denuncia correspondiente, ya que inicialmente puede resultar difícil determinar el alcance de la vulneración.

El Mundial también incrementa la suplantación de marcas

Además de los riesgos relacionados con las transmisiones ilegales, Juárez advirtió que el Mundial 2026 representa una oportunidad para campañas de fraude que utilizan el nombre de empresas conocidas. Los delincuentes pueden crear promociones falsas, sorteos inexistentes o supuestas ofertas de viajes al torneo para obtener información personal de los usuarios.

Por ello, recomendó que las organizaciones supervisen permanentemente el uso de su identidad digital. “Pensemos que nuestra marca, lo que vendamos, puede ser objeto de suplantación de identidad”, añadió.

El especialista concluyó que combinar buenas prácticas de navegación, controles tecnológicos y monitoreo continuo será fundamental para reducir los riesgos de ciberseguridad durante el torneo.

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