El show sorpresa de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en la fiesta por el 122° aniversario de Argentinos Juniors

Ocurrió este sábado, en la previa al duelo ante River Plate

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El Microestadio Malvinas Argentinas fue escenario de una celebración que combinó el fútbol y el rock: Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se presentaron sorpresivamente y de forma gratuita ante los socios del club en el marco de la fiesta por el aniversario 122 de Argentinos Juniors. La noche incluyó un repertorio de 12 temas ricoteros y un reconocimiento público hacia el club por parte de la banda.

La celebración fue exclusiva para socios, quienes tuvieron la posibilidad de llevar a un invitado: se llevó a cabo de 17 a 22. Como en cada edición, la jornada reunió stands, foodtrucks, sorteos y música en vivo. Pero la aparición de Los Fundamentalistas fue la gran sorpresa de la noche: ninguno de los asistentes sabía que la banda tocaría en el festejo.

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El vínculo entre Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y el club de La Paternal tiene raíces concretas. Desde 2021, la banda mantiene un convenio con Argentinos Juniors para utilizar el Microestadio del Polideportivo Las Malvinas como sede de ensayos. Ese espacio, que durante años sirvió para preparar sus presentaciones, fue el mismo que la noche del aniversario se transformó en escenario de un show gratuito. La banda tocó 12 temas y agradeció públicamente al club por haberles abierto las puertas del lugar.

Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, ofició como presentador en la velada. En su alocución, subrayó el lazo que une al club con la banda. “Este club es mágico. En este club debutó Maradona, en este club Messi jugó por primera vez con la camiseta de Argentina y, en este club, Los Fundamentalistas ensayan todos los días y hoy vinieron a tocar gratis para los socios en el día del cumpleaños”, expresó el directivo ante el aplauso de los presentes.

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Stands, foodtrucks, sorteos y música en vivo fueron parte de la fiesta

El presidente también fue reconocido cuando las pantallas del microestadio proyectaron imágenes de las obras en curso en el estadio Diego Armando Maradona, entre ellas la nueva tribuna de San Blas, una de las transformaciones más esperadas por los hinchas del Bicho.

La presentación tuvo además una carga emotiva particular. A poco más de tres meses de la muerte del Indio Solari, Los Fundamentalistas llevaron adelante un show que funcionó como homenaje a su figura. La banda, que acompañó al músico desde el inicio de su carrera solista en 2004, ejecutó un repertorio que mantuvo viva su obra ante una platea que coreó cada tema.

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El microestadio se convirtió, por unas horas, en una suerte de misa ricotera. Rock, fútbol e identidad del club se fusionaron en una noche que se apartó del formato habitual de los festejos de Argentinos Juniors, que este domingo se mide ante River Plate por el Torneo Clausura. La figura de Diego Maradona, presencia constante en cada aniversario del Semillero del Mundo, compartió protagonismo esta vez con el legado musical del Indio Solari.

La murga también se hizo presente

Hubo más de 2000 personas en la celebración

El momento de la torta: el presidente Cristian Malaspina, encargado de cortarla

Los Fundamentalistas ensayan en las instalaciones del Bicho