Risas, abrazos y charlas: así fue el reencuentro de Sofi Martínez y Diego Leuco en pleno evento

En la apertura del espacio de Grego Roselló, Sofi Martínez y Diego Leuco mantuvieron un amistoso encuentro desde su separación en 2023 (@elianatrotta/Instagram)

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Pese a que el final de su relación ocurrió hace casi de tres años, Diego Leuco y Sofi Martínez continúan acaparando las miradas y los comentarios de sus seguidores. Con dos carreras consolidadas en los medios y proyectos personales en marcha, la expareja de periodistas siguió su camino por separado, aunque el interés por su vínculo nunca terminó de disiparse. En las últimas horas, ambos volvieron a ser noticia al coincidir en un evento deportivo y quedar en el centro de la atención pública.

Todo ocurrió en el marco de la inauguración de la nueva sede de Clutch, el proyecto de Grego Rosello, en Vicente López. El evento, celebrado este viernes 14 de agosto, marcó un hito para la comunidad del básquet y la cultura urbana en Argentina, reuniendo a figuras reconocidas como Duki y Facundo Campazzo. Allí, Leuco y Martínez se sumaron a la apertura participando en equipos contrarios durante un partido amistoso que quedó registrado por las cámaras. Entre corridas, pases, risas y complicidad, la expareja disfrutó del evento deportivo con naturalidad, lejos de cualquier incomodidad.

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Las imágenes del reencuentro no tardaron en multiplicarse en redes sociales. Fue la creadora de contenidos Eliana Trotta quien compartió los momentos más comentados de la noche, entre ellos el instante en que Sofi y Diego compartieron una charla a solas y, más tarde, un breve abrazo que capturó la atención de los presentes y se viralizó entre sus seguidores. Ese intercambio, breve pero cargado de gestos y sonrisas, bastó para reavivar el interés del público por lo que alguna vez fue una de las parejas más queridas del ambiente mediático.

El abrazo entre la expareja que causó furor entre sus segudores (Captura de video)

Como era de esperarse, la sección de comentarios se llenó rápidamente de opiniones y especulaciones sobre el breve encuentro. Los seguidores de ambos no dudaron en expresar su entusiasmo y nostalgia: “Ella es todo lo que está bien”; “Mucha mujer para ese cuatro de copas”; “No hay quien esté a la altura de esa mujer, inteligente, divina”; “Tienen que volver”; “Amaba la pareja que hacían”, fueron solo algunos de los mensajes que se destacaron y reflejaron el cariño que aún despiertan como dupla.

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La dimensión de este reencuentro causó furor, en especial al recordar la historia que Martínez y Leuco escribieron juntos. Su vínculo nació en los pasillos de televisión, entre primeras miradas de curiosidad y la complicidad que fue creciendo fuera del aire. Todo comenzó cuando ambos coincidieron trabajando en El Trece: ella como parte del equipo de Guido Kaczka y él en el ciclo de Mariana Fabbiani. Lo que parecía una simple camaradería entre colegas se transformó, casi sin aviso, en una relación marcada por emociones genuinas y momentos compartidos, con el inesperado escenario de un monoambiente en Victoria como testigo de sus primeros encuentros.

En junio pasado, Sofi recordó uno de los momentos cruciales de su historia de amor durante una entrevista en el ciclo Hay amor, de Nacho Elizalde: “En un momento yo lo miré y dije: ‘A mí este pibe me gusta’”. Ese instante selló el inicio de una relación que, según ella, “funcionó de manera muy natural”. El primer beso, apoyados en la barra del pequeño departamento, se convirtió en el punto de partida de una historia intensa y sincera.

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Sin embargo, el mayor obstáculo de la pareja no fue externo, sino interno. Lejos de la presión mediática, Sofi identificó el “destiempo” emocional como el punto de inflexión que terminó marcando el final del romance. Al darse cuenta de que sus sentimientos no encontraban el mismo eco en Diego, tomó una decisión dolorosa pero necesaria: poner un punto final para protegerse y priorizar su bienestar. “A mí se me partió el corazón cuando yo se lo dije”, admitió Sofi, describiendo el proceso de alejarse como un acto de autocuidado y madurez. “Estoy mal pero estoy mejor que ayer, porque ayer estaba metida en el pantano de estar con alguien que no me quiere lo suficiente o como yo”, explicó, transmitiendo la complejidad de sus emociones en aquel entonces.

Sofi Martínez abordó su relación pasada con Diego Leuco, explicando que no están listos para una amistad y que extraña el apoyo laboral.

Hoy, ambos continúan creciendo profesionalmente y, aunque sus caminos personales se bifurcaron, el afecto y la buena onda parecen mantenerse intactos. El reciente partido de básquet, las risas compartidas y ese abrazo que no pasó desapercibido son prueba de que, a pesar de las vueltas de la vida, Sofi Martínez y Diego Leuco siguen generando interés y dejando huella en el corazón del público. Entre recuerdos, nuevos desafíos y reencuentros inesperados, su historia suma un nuevo capítulo, bajo la atenta mirada de quienes todavía creen que, en cuestiones del amor, todo puede volver a empezar.

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