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Descargar WhatsApp Plus, GB WhatsApp y TeleMessage puede hacer que suspendan tu cuenta para siempre

Las versiones modificadas de la aplicación de Meta ponen en riesgo la privacidad, pueden ser un canal de malware y su uso implica perder toda la información en la plataforma oficial

Los comportamientos que sanciona WhatsApp está en sus políticas de uso. (Foto: Europa Press)
Los comportamientos que sanciona WhatsApp está en sus políticas de uso. (Foto: Europa Press)
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Un error entre quienes usan WhatsApp ocurre al instalar aplicaciones ilegales como WhatsApp Plus, GB WhatsApp y TeleMessage, con la intención de sumar funciones o personalizar la experiencia de mensajería.

Esta decisión, aunque parezca inofensiva, puede tener consecuencias graves: la cuenta de WhatsApp puede quedar suspendida de forma temporal o permanente, según advierte la propia aplicación de Meta en sus políticas de uso.

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El impacto de estas decisiones puede afectar tanto a usuarios individuales como a empresas que dependen de la aplicación para su comunicación diaria.

Cuáles aplicaciones piratas que simulan ser WhatsApp no se deben instalar

Las aplicaciones no oficiales de WhatsApp incluyen, entre otras, WhatsApp Plus, GB WhatsApp, FM WhatsApp, TeleMessage y TM WhatsApp. Estas versiones modificadas prometen características adicionales, como la personalización de la interfaz, el envío de archivos más grandes o la gestión avanzada de chats.

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Las aplicaciones piratas de WhatsApp no están avaladas por Meta. (Foto: Europa Press)
Las aplicaciones piratas de WhatsApp no están avaladas por Meta. (Foto: Europa Press)

Sin embargo, ninguna de estas aplicaciones cuenta con la validación de seguridad y privacidad que exige WhatsApp Inc.. Por esta razón, instalar cualquier aplicación desarrollada por extraños y no avalada por WhatsApp puede provocar la suspensión inmediata de la cuenta.

La empresa advierte que “el uso de estas aplicaciones o la vinculación de tu cuenta a versiones no oficiales de WhatsApp infringen nuestras Condiciones del servicio”. La pauta es clara: solo debe utilizarse la aplicación oficial, disponible en las tiendas reconocidas de Google y Apple.

Por qué es peligroso usar aplicaciones piratas de WhatsApp

La principal amenaza es la seguridad. Las aplicaciones no oficiales pueden contener malware, lo que supone el riesgo de robo de datos, acceso a conversaciones privadas o incluso daños en el dispositivo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La instalación de programa piratas expone la información privada guardada en el dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la empresa señala que no hay garantía de que los mensajes, la ubicación o los archivos compartidos sean privados y estén seguros.

Estas aplicaciones pueden facilitar la filtración de información sensible y la manipulación del dispositivo. El usuario pierde la certeza sobre el destino de sus datos, porque los desarrolladores de versiones no oficiales no están sujetos a auditorías ni cumplen las normativas internacionales de protección de información.

Qué pasa si la aplicación oficial de WhatsApp detecta el uso de apps ilegalkes

Cuando WhatsApp identifica que una cuenta está vinculada a una aplicación no oficial, puede enviar un mensaje de advertencia al usuario. Este mensaje suele indicar que solo se podrá continuar utilizando la plataforma si se instala la versión oficial.

En casos reiterados, la cuenta puede ser bloqueada de forma temporal o permanente, o quedar sujeta a restricciones, como la imposibilidad de vincular nuevos dispositivos.

WhatsApp suele enviar advertencias cuando alguien infringe sus condiciones de uso. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
WhatsApp suele enviar advertencias cuando alguien infringe sus condiciones de uso. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Asimismo, el bloqueo de una cuenta puede significar la pérdida de chats, archivos y contactos, sin posibilidad de recuperación si la situación no se corrige de inmediato.

Cómo evitar problemas al utilizar la aplicación de WhatsApp

El proceso para recuperar el acceso y proteger la cuenta consiste en desinstalar todas las aplicaciones no oficiales del dispositivo. Luego, se debe descargar la versión original de WhatsApp o WhatsApp Business desde el sitio web oficial o desde las tiendas de aplicaciones reconocidas.

La empresa sugiere realizar una copia de seguridad del historial de chats exclusivamente desde la app oficial, porque las copias generadas por versiones no autorizadas podrían resultar incompatibles.

Si el usuario realizó previamente un respaldo de sus conversaciones en una aplicación no oficial, WhatsApp no garantiza que la transferencia se complete correctamente. La incompatibilidad de formatos puede provocar la pérdida de información.

Es clave crear copias de seguridad en la app oficial de WhatsApp. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Es clave crear copias de seguridad en la app oficial de WhatsApp. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La sugerencia de la empresa es clara: eliminar cualquier versión no autorizada antes de instalar la aplicación original y volver a registrar el número de teléfono, siguiendo los pasos indicados en su portal de ayuda.

Qué acciones garantizan el uso responsable de WhatsApp

Para evitar problemas de seguridad y bloqueos, WhatsApp sugiere comunicarse solo con contactos conocidos y enviar mensajes únicamente a quienes han solicitado ser contactados.

Antes de añadir personas a grupos, conviene solicitar su permiso y respetar su decisión si deciden abandonar la conversación. El envío de mensajes masivos o automáticos está prohibido y puede derivar en la suspensión de la cuenta.

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