Apple podría lanzar los nuevos iPhone 18 en distintas fechas: esto es lo que se sabe hasta ahora

Apple evaluaría dividir el lanzamiento de los iPhone 18 en dos momentos diferentes. (Reuters)

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La próxima generación de teléfonos de Apple podría cambiar la rutina habitual de lanzamientos que la empresa ha mantenido desde 2007. De acuerdo con información publicada por Bloomberg, la familia iPhone 18 no llegaría al mercado en una única fecha, sino en dos etapas repartidas entre 2026 y 2027.

Esta modificación, que aún no ha sido confirmada oficialmente por la compañía, marcaría una diferencia relevante en la estrategia anual de presentación de productos.

¿El fin de una tradición de septiembre?

Desde el debut del primer iPhone, Apple ha posicionado el mes de septiembre como el punto de referencia para la renovación de su catálogo principal de teléfonos. Los lanzamientos más importantes de cada generación han coincidido históricamente en una sola ventana temporal, con pocas excepciones.

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Los modelos iPhone 18 Pro y Pro Max llegarían en septiembre de 2026. (Europa Press)

La dinámica consistía en dar a conocer, en un solo evento, tanto los modelos de gama alta como los más accesibles, reforzando así el impacto mediático y comercial de cada anuncio.

La información difundida sostiene que la generación iPhone 18 romperá este esquema. Los modelos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max serían presentados en septiembre de 2026, junto con el primer teléfono plegable de la marca. Por su parte, los modelos iPhone 18 y iPhone 18e se reservarían para la primavera de 2027. Este cambio abriría dos grandes momentos de renovación del catálogo en lugar de uno solo.

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Dos etapas, dos estrategias

La primera etapa de lanzamientos estaría protagonizada por los dispositivos de gama alta, es decir, el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max. Además, septiembre de 2026 podría quedar marcado por la llegada del primer iPhone plegable de la compañía, un producto que ha sido objeto de especulación durante años y que finalmente vería la luz junto a los modelos Pro.

Las versiones iPhone 18 y 18e se lanzarían durante la primavera de 2027. (Reuters)

La segunda fase tendría lugar durante la primavera de 2027 y estaría reservada para los modelos más económicos, el iPhone 18 y el iPhone 18e. Estos dispositivos buscarían captar usuarios que priorizan el costo o que prefieren alternativas menos avanzadas dentro de la misma familia.

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Esta decisión permitiría que cada modelo tenga una mayor exposición mediática y comercial, al no competir directamente por la atención con otros lanzamientos durante el mismo evento. La empresa podría así otorgar protagonismo individual a cada etapa, ajustando sus campañas de marketing y fortaleciendo la presencia de cada producto en el mercado.

Motivos detrás del cambio

La razón principal de este posible cambio sería la creciente complejidad del desarrollo y producción de la familia iPhone. Apple enfrenta el desafío de coordinar múltiples procesos a gran escala, desde el diseño del hardware hasta la fabricación, distribución y promoción de los dispositivos. El lanzamiento simultáneo de varios modelos exige una logística precisa y una inversión considerable en recursos técnicos y humanos.

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La estrategia busca dar mayor protagonismo a cada modelo en el mercado. (Reuters)

Dividir los lanzamientos en dos momentos distintos permitiría distribuir parte de la presión interna de la compañía a lo largo de varios meses. Esta estrategia también podría responder a la coyuntura de mayores costes en la industria tecnológica, especialmente en componentes como la memoria RAM y el almacenamiento, cuyo precio se ha elevado notablemente en los últimos años.

No obstante, el encarecimiento de estos elementos no parece ser la causa directa del nuevo calendario, aunque sí añade presión al proceso. El cambio de estrategia estaría ligado, en primer lugar, a la planificación de la producción y a las necesidades comerciales de Apple.

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El primer iPhone plegable, protagonista de 2026

Uno de los datos destacados es la aparición del primer iPhone plegable durante la primera etapa de lanzamientos. Este dispositivo, largamente esperado por usuarios y analistas, acompañaría a los modelos Pro como parte de la apuesta de Apple por el segmento premium y las nuevas tecnologías de formato.

El primer iPhone plegable de Apple se presentaría junto a los dispositivos de gama alta. (Reuters)

La presentación conjunta del teléfono plegable y los modelos de alta gama en septiembre de 2026 permitiría a la empresa concentrar la atención mediática en su propuesta más avanzada. Los modelos más accesibles, el iPhone 18 y el iPhone 18e, tendrían su propio espacio diferenciado meses después.

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Un cambio sin confirmación oficial

Hasta el momento, Apple no ha confirmado públicamente estos planes. La información disponible apunta a una nueva etapa en la estrategia comercial de la compañía. De concretarse, la familia iPhone 18 se desplegaría durante dos años consecutivos, en lugar de concentrarse en una única fecha como ha ocurrido tradicionalmente.

La decisión final dependerá de factores internos y de la evolución del mercado, por lo que el calendario definitivo podría modificarse antes de las presentaciones oficiales. Mientras tanto, los usuarios y la industria tecnológica siguen atentos a los próximos anuncios de Apple y a la manera en que la empresa redefine su aproximación al lanzamiento de nuevos dispositivos.

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