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Conocer la naturaleza del mundo, el cambio de la Generación Z a la hora de buscar viajes en internet

Las experiencias al aire libre y los fenómenos naturales son búsquedas que van en aumento y que serán tendencia este 2026

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Un hombre con mochila mira un valle boscoso con un río, mientras otra persona en primer plano usa un smartphone en un mirador con valla de madera.
El turismo de naturaleza lidera las búsquedas de viajes en 2026, según un informe de KAYAK. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El turismo a sitios naturales ha recuperado protagonismo en el último año, marcando una tendencia en las búsquedas en 2026, según un reporte de KAYAK. Las consultas sobre experiencias que generen asombro y conexión genuina con el entorno natural son la principal motivación de un porcentaje creciente de viajeros en todo el mundo.

Las estadísticas revelan un cambio en los intereses de quienes organizan sus itinerarios. El 60% priorizará visitar maravillas naturales sobre cualquier otro atractivo, desplazando a las clásicas ofertas urbanas y culturales.

Cuáles son las tendencias de búsquedas de sitios naturales en 2026

El informe de KAYAK destaca que para el 35% de los viajeros, las experiencias asociadas al asombro ocupan un lugar prioritario en su agenda de 2026. El objetivo ya no es solo coleccionar postales, sino vivir momentos irrepetibles, difíciles de recrear con filtros o tecnología.

La tendencia se consolida bajo el lema “Viajes que te dejan sin aliento”, donde fenómenos naturales como la aurora austral, la bioluminiscencia, los safaris de cielo oscuro y el avistamiento de ballenas encabezan el interés global.

El 60% de los viajeros dará preferencia a maravillas naturales por encima de destinos urbanos y culturales. (Europa Press)
El 60% de los viajeros dará preferencia a maravillas naturales por encima de destinos urbanos y culturales. (Europa Press)

La Generación Z juega un papel esencial en esta tendencia. Para este grupo, los viajes de naturaleza se encuentran entre sus cinco tipos de vacaciones preferidas a nivel mundial. La influencia de esta generación se observa no solo en los patrones de búsqueda, sino también en la manera en que comparten y viralizan sus experiencias.

El uso de etiquetas vinculadas al contacto al aire libre y al asombro por lo natural en TikTok ha crecido un 20%. Este dato confirma que la conexión con el entorno natural ha recuperado un lugar prioritario en la imaginación y los hábitos de quienes planifican su próxima gran aventura. La tecnología, lejos de alejar a los jóvenes de la naturaleza, se convierte en un aliado para difundir y redescubrir los paisajes más espectaculares del planeta.

Un dato clave sintetiza este fenómeno: en 2026, el 60% de quienes planean viajar dará preferencia a destinos con maravillas naturales, por encima de ciudades y atracciones urbanas.

Cuáles son los destinos en tendencia y fenómenos naturales destacados

Las estadísticas de KAYAK identifican doce destinos donde la naturaleza despliega sus espectáculos más cautivadores. Entre ellos, la aurora austral en Punta Arenas y Ushuaia, el avistamiento de ballenas en la costa del Pacífico colombiano y la isla de Vancouver, y la bioluminiscencia en Bahía Mosquito (Puerto Rico), Isquia (Italia) y Bahía de Jervis (Australia).

Islote Areoso, en Pontevedra (Adobe Stock).
Doce destinos destacan por ofrecer experiencias únicas de turismo natural, como Punta Arenas, Ushuaia y la costa del Pacífico colombiano. (Adobe Stock).

Cada fenómeno tiene su mejor época y condiciones específicas. Las auroras australes se observan entre marzo y septiembre en el hemisferio sur, mientras la bioluminiscencia ofrece su espectáculo en diferentes meses según el destino: durante todo el año en Puerto Rico, de julio a septiembre en Italia y de noviembre a marzo en Australia. El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 en el norte de España será otro hito para el turismo de naturaleza.

Los safaris de cielo oscuro, que permiten la observación de estrellas en entornos con mínima contaminación lumínica, ganan adeptos en lugares como el Val Müstair en Suiza, el Parque Natural de Westhavelland en Alemania y el Parque Forestal de Galloway en Reino Unido. En América Latina, el desierto de Atacama destaca por su floración entre marzo y octubre, un fenómeno que convierte su árido paisaje en un tapiz de colores.

La planificación de estos viajes suele partir de grandes ciudades que funcionan como puntos de entrada estratégicos. Las búsquedas de vuelos desde Colombia a destinos como Zúrich y Medellín, que permiten conectar con safaris de cielo oscuro y rutas de avistamiento de ballenas respectivamente, han registrado incrementos del 30% y 21%.

Nuquí, Chocó
El avistamiento de ballenas en el Pacífico colombiano crece en popularidad entre quienes celebran el Día Internacional de la Madre Tierra. (crédito Aventure Colombia)

El foco ya no está únicamente en el destino final, sino también en la ruta y en la posibilidad de combinar varios fenómenos naturales en un solo viaje. Este comportamiento se refleja en la organización de itinerarios que privilegian la cercanía a parques nacionales, reservas de la biosfera y áreas protegidas.

El avistamiento de ballenas en la costa del Pacífico colombiano —en lugares como Nuquí, Bahía Solano, Bahía Málaga y el Parque Nacional Natural Gorgona— se ha convertido en uno de los planes más buscados por quienes desean celebrar el Día Internacional de la Madre Tierra en contacto directo con la biodiversidad.

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