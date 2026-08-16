Política
Agregar Infobae enGoogle

El mapa libertario en la provincia: optimismo en cuatro secciones, dos enigmas y el desafío de achicar la diferencia con el peronismo

En el armado aseguran que aún restan definiciones, pero auguran un crecimiento del sello con respecto a las legislativas bonaerenses de 2025. La alianza amplia y las negociaciones con los aliados

Karina Milei, Cristian Ritondo, Diego Santilli, Guillermo Montenegro, Sebastián Pareja y Lule Menem
Karina Milei, Cristian Ritondo, Diego Santilli, Guillermo Montenegro, Sebastián Pareja y Lule Menem
Guardar

“Es un rompecabezas difícil con muchas piezas. Es complejo hablar de un panorama, pero hay fotos, previsiones, escenarios, aunque a veces aparece algo que sacude el bolillero y la dinámica cambia”, le explicó a Infobae un armador de La Libertad Avanza para describir el panorama que prevé en la provincia de Buenos Aires durante las próximas elecciones de 2027. A poco más de un año de los comicios, en las filas violetas se muestran optimistas en cuatro de las ocho secciones electorales que componen el territorio bonaerense, califican de “indescifrables” otras dos y anticipan el triunfo del peronismo en las dos restantes.

Aún con varios detalles por definir, principalmente los candidatos que encabezarán las listas, en el campamento violeta garantizan que, de concretar una alianza amplia con el PRO, la Unión Cívica Radical y partidos vecinales, repetirán una buena performance en la Quinta y la Sexta Sección. Con Diego Santilli en ventaja como el candidato a gobernador del espacio y el diputado Sebastián Pareja, como posible escolta, los libertarios se preparan para mejorar la magra elección de septiembre de 2025, en la que fueron derrotados por el peronismo por más de 10 puntos.

PUBLICIDAD

En las legislativas bonaerenses del año pasado, los triunfos se concentraron en pocas secciones. La Libertad Avanza realizó una buena elección en la Quinta Sección, compuesta por 27 municipios -entre ellos General Pueyrredón- y que reúne el 45% del padrón electoral, y aventajó al peronismo por cuatro puntos, con el exintendente Guillermo Montenegro como candidato.

Otro de los territorios favorables fue la Sexta, donde, con Oscar Liberman como candidato, La Libertad Avanza logró ganar 21 de los 22 distritos que la componen. “Si las ganamos en 2025, a priori, vamos a llegar bastante bien. Hay que ver porque en algunos municipios tenes chances de ganar, pero tenes que tener a todos contentos y eso lo complica”, expresó un hombre que se encolumna detrás de Pareja, respecto a las negociaciones que deberán encarar con los aliados.

PUBLICIDAD

En un tercer escalón ubican a la Segunda y a la Cuarta Sección, en las que creen que el partido que fundó el mandatario tiene chances de hacer una buena performance. Pese a que en 2025 perdieron por cinco puntos en el norte de la provincia, los libertarios aspiran a cerrar alianzas con los hermanos Passaglia, de fuerte presencia en San Nicolás. En los últimos días, ambos se mostraron críticos del programa de Gobierno y trabajan para consolidarse como alternativa desde Hechos, su propio espacio. De tener que competir contra el intendente y el diputado, creen que el resultado será “más ajustado”.

Elecciones 2025 - Declaraciones de Guillermo Montenegro
El senador de La Libertad Avanza, el exintendente Guillermo Montenegro

La diferencia en la Cuarta Sección, compuesta por 19 distritos del interior, fue todavía mayor: en las elecciones legislativas de la provincia, La Libertad Avanza quedó diez puntos por debajo del peronismo. No obstante, algunas voces violetas aseguran que el partido logrará seducir al interior productivo.

El panorama parece complejizarse cuando se habla de la Primera y la Tercera Sección, que abarcan buena parte del conurbano y concentran el 71% del padrón electoral bonaerense, por lo que resultan determinantes para la disputa política. Se trata de un territorio sumamente adverso para cualquier fuerza no peronista, en el que el oficialismo provincial se impuso por una abultada distancia.

En las filas violetas saben que se trata de un objetivo casi imposible, por lo que trabajan para recortar la distancia. “La Primera es compleja, la Tercera es dificilísima, pero vamos a estar mejor”, prometen desde LLA, luego de haber perdido por 11 y casi 25 puntos.

Por último, los libertarios califican de “indescifrables” a la Séptima Sección, con casi 300.000 electores, y a la Octava, conformada por el municipio de La Plata.

De cara a la Séptima, en el armado aspiran a cerrar un acuerdo con los radicales, de fuerte presencia, aunque algunos -los menos optimistas - creen que no acordarán con todos los sectores y que algunas expresiones del partido centenario se presentarán por fuera. “Es evidente que el radicalismo no va a venir al 100%. Hay casos que están más cerca de los K que de nosotros”, sintetizó un alfil territorial a este medio.

Entrevista a Francisco Adorni
El legislador de LLA, Francisco Adorni (Diego Barbatto)

El caso de La Plata es particular. Si bien el diputado Francisco Adorni tuvo posibilidades de encabezar, las chances quedaron sepultadas a raíz de la polémica abierta en torno a su hermano Manuel, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. El legislador, que todavía tiene dos años de mandato, mantiene una participación activa en la estructura local, incluso asistió a la inauguración del local partidario en San Telmo, pero desde el sello creen que “no tiene chances”.

Con algunos contactos preliminares con partidos socios, como el PRO, para la consolidación de una alianza amplia, todavía debe definirse la estrategia que imperará en el territorio y si habrá o no predominio violeta en la boleta. Otro tema de relevancia es si el reparto de lugares en las listas se definirá en función de los números y la presencia en el territorio, es decir, el espacio que más mida será el que encabece las nóminas.

Temas Relacionados

La Libertad AvanzaSebastián ParejaGobiernoKarina MileiPeronismoÚltimas Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“EE.UU tiene una posición de neutralidad sobre las islas. Eso no ha cambiado”, sostuvo Peter Lamelas al referirse a Malvinas

El embajador estadounidense en Buenos Aires descartó un giro de la administración de Donald Trump en torno al conflicto entre Argentina y Gran Bretaña. Su postura sobre una eventual exención de visas para el ingreso de argentinos a su país

“EE.UU tiene una posición de neutralidad sobre las islas. Eso no ha cambiado”, sostuvo Peter Lamelas al referirse a Malvinas

Tras retomar el diálogo, desde el PRO defendieron el vínculo con el Gobierno, pero pidieron “dosificar” el ajuste

La legisladora porteña Laura Alonso respaldó el acercamiento entre ambas fuerzas y defendió al PRO como socio autónomo del gobierno, con una visión distinta del Estado y del costo social del ajuste

Tras retomar el diálogo, desde el PRO defendieron el vínculo con el Gobierno, pero pidieron “dosificar” el ajuste

El mensaje de Javier Milei sobre el caso de Facundo Moyano y su pareja: “Experto en paros”

El presidente realizó una publicación en su cuenta de Instagram en la que aludió al episodio en el que Candela Arizaga fue vista corriendo semidesnuda y terminó asistida en el Hospital Pirovano tras la intervención de la Policía de la Ciudad

El mensaje de Javier Milei sobre el caso de Facundo Moyano y su pareja: “Experto en paros”

Milei, Lula y la nueva Guerra Fría

Frente al choque entre potencias, el desafío no pasa por la neutralidad sino por defender intereses propios sin quedar atado a agendas ajenas

Milei, Lula y la nueva Guerra Fría

El rey está desnudo

Los endeudados, desocupados y empobrecidos se acercan a los dos tercios de la sociedad, lo cual convierte en una utopía el triunfo de cualquier fuerza de derecha

El rey está desnudo

DEPORTES

Participación de Almada, definición de Montiel y pedido de disculpas: así fue el primer gol de River Plate en el Torneo Clausura

Participación de Almada, definición de Montiel y pedido de disculpas: así fue el primer gol de River Plate en el Torneo Clausura

El famoso artista argentino que ganó por nocaut su primera pelea de boxeo a puño limpio: la polémica que desató

Los Leones tuvieron un debut perfecto en el Mundial de hockey: vencieron 3-0 a Japón

El show sorpresa de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en la fiesta por el 122° aniversario de Argentinos Juniors

El momento en el que Jamal Musiala se desplomó tras anotar un gol para el Bayern Múnich: qué fue lo que le pasó

TELESHOW

La Joaqui compartió una foto por el Día del Niño y lanzó una indirecta: “Cuando alguien es malo con vos”

La Joaqui compartió una foto por el Día del Niño y lanzó una indirecta: “Cuando alguien es malo con vos”

Color, diseño y guiño a la primavera: el look asimétrico de Juana Viale que deslumbró a todos

Caro Trippar intentó averiguar qué probabilidad de vida tiene luego de su diagnóstico de cáncer: “Estoy luchando”

Wanda Nara celebró el Día del Niño con sus 5 hijos en el lugar más entretenido: “Siempre serán mis chiquitos”

Risas, abrazos y charlas: así fue el reencuentro de Sofi Martínez y Diego Leuco en pleno evento

INFOBAE AMÉRICA

Lluvias intensas en Costa Rica: evacuaciones, 130 viviendas anegadas en Ulima y un deslizamiento que aisló La Suiza de Turrialba

Lluvias intensas en Costa Rica: evacuaciones, 130 viviendas anegadas en Ulima y un deslizamiento que aisló La Suiza de Turrialba

República Dominicana: balance y desafíos en la mitad del segundo mandato de Abinader

Momentos de terror en Guatemala, luego que un bus fuera arrastrado por una correntada con 20 pasajeros a bordo

La activista Claudia Pineda pide no normalizar las violaciones de derechos humanos en Nicaragua

Costa Rica: Incautan una tonelada de cocaína atribuida a red ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación, el mayor decomiso en el año