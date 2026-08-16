El mapa libertario en la provincia: optimismo en cuatro secciones, dos enigmas y el desafío de achicar la diferencia con el peronismo

Karina Milei, Cristian Ritondo, Diego Santilli, Guillermo Montenegro, Sebastián Pareja y Lule Menem

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“Es un rompecabezas difícil con muchas piezas. Es complejo hablar de un panorama, pero hay fotos, previsiones, escenarios, aunque a veces aparece algo que sacude el bolillero y la dinámica cambia”, le explicó a Infobae un armador de La Libertad Avanza para describir el panorama que prevé en la provincia de Buenos Aires durante las próximas elecciones de 2027. A poco más de un año de los comicios, en las filas violetas se muestran optimistas en cuatro de las ocho secciones electorales que componen el territorio bonaerense, califican de “indescifrables” otras dos y anticipan el triunfo del peronismo en las dos restantes.

Aún con varios detalles por definir, principalmente los candidatos que encabezarán las listas, en el campamento violeta garantizan que, de concretar una alianza amplia con el PRO, la Unión Cívica Radical y partidos vecinales, repetirán una buena performance en la Quinta y la Sexta Sección. Con Diego Santilli en ventaja como el candidato a gobernador del espacio y el diputado Sebastián Pareja, como posible escolta, los libertarios se preparan para mejorar la magra elección de septiembre de 2025, en la que fueron derrotados por el peronismo por más de 10 puntos.

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En las legislativas bonaerenses del año pasado, los triunfos se concentraron en pocas secciones. La Libertad Avanza realizó una buena elección en la Quinta Sección, compuesta por 27 municipios -entre ellos General Pueyrredón- y que reúne el 45% del padrón electoral, y aventajó al peronismo por cuatro puntos, con el exintendente Guillermo Montenegro como candidato.

Otro de los territorios favorables fue la Sexta, donde, con Oscar Liberman como candidato, La Libertad Avanza logró ganar 21 de los 22 distritos que la componen. “Si las ganamos en 2025, a priori, vamos a llegar bastante bien. Hay que ver porque en algunos municipios tenes chances de ganar, pero tenes que tener a todos contentos y eso lo complica”, expresó un hombre que se encolumna detrás de Pareja, respecto a las negociaciones que deberán encarar con los aliados.

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En un tercer escalón ubican a la Segunda y a la Cuarta Sección, en las que creen que el partido que fundó el mandatario tiene chances de hacer una buena performance. Pese a que en 2025 perdieron por cinco puntos en el norte de la provincia, los libertarios aspiran a cerrar alianzas con los hermanos Passaglia, de fuerte presencia en San Nicolás. En los últimos días, ambos se mostraron críticos del programa de Gobierno y trabajan para consolidarse como alternativa desde Hechos, su propio espacio. De tener que competir contra el intendente y el diputado, creen que el resultado será “más ajustado”.

El senador de La Libertad Avanza, el exintendente Guillermo Montenegro

La diferencia en la Cuarta Sección, compuesta por 19 distritos del interior, fue todavía mayor: en las elecciones legislativas de la provincia, La Libertad Avanza quedó diez puntos por debajo del peronismo. No obstante, algunas voces violetas aseguran que el partido logrará seducir al interior productivo.

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El panorama parece complejizarse cuando se habla de la Primera y la Tercera Sección, que abarcan buena parte del conurbano y concentran el 71% del padrón electoral bonaerense, por lo que resultan determinantes para la disputa política. Se trata de un territorio sumamente adverso para cualquier fuerza no peronista, en el que el oficialismo provincial se impuso por una abultada distancia.

En las filas violetas saben que se trata de un objetivo casi imposible, por lo que trabajan para recortar la distancia. “La Primera es compleja, la Tercera es dificilísima, pero vamos a estar mejor”, prometen desde LLA, luego de haber perdido por 11 y casi 25 puntos.

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Por último, los libertarios califican de “indescifrables” a la Séptima Sección, con casi 300.000 electores, y a la Octava, conformada por el municipio de La Plata.

De cara a la Séptima, en el armado aspiran a cerrar un acuerdo con los radicales, de fuerte presencia, aunque algunos -los menos optimistas - creen que no acordarán con todos los sectores y que algunas expresiones del partido centenario se presentarán por fuera. “Es evidente que el radicalismo no va a venir al 100%. Hay casos que están más cerca de los K que de nosotros”, sintetizó un alfil territorial a este medio.

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El legislador de LLA, Francisco Adorni (Diego Barbatto)

El caso de La Plata es particular. Si bien el diputado Francisco Adorni tuvo posibilidades de encabezar, las chances quedaron sepultadas a raíz de la polémica abierta en torno a su hermano Manuel, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. El legislador, que todavía tiene dos años de mandato, mantiene una participación activa en la estructura local, incluso asistió a la inauguración del local partidario en San Telmo, pero desde el sello creen que “no tiene chances”.

Con algunos contactos preliminares con partidos socios, como el PRO, para la consolidación de una alianza amplia, todavía debe definirse la estrategia que imperará en el territorio y si habrá o no predominio violeta en la boleta. Otro tema de relevancia es si el reparto de lugares en las listas se definirá en función de los números y la presencia en el territorio, es decir, el espacio que más mida será el que encabece las nóminas.

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