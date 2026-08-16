Google, Amazon y hasta Microsoft llegaron a invertir en el deporte: Barcelona, F1 con McLaren o la Bundesliga

Las empresas tecnológicas se están interesando por esta actividad de alta exigencia. (Foto: McLaren)

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Que Jeff Bezos haya invertido en el Liverpool no es algo extraño, teniendo en cuenta que desde hace varios años las empresas de tecnología se han unido a equipos de fútbol, de Fórmula 1, fútbol americano y más para realizar acuerdos económicos y también para llevar sus avances a las estrategias y el desarrollo del deporte.

Google, Microsoft, Amazon y muchas más marcas hoy hacen parte de las competiciones más importantes del mundo con infraestructura en la nube, inteligencia artificial y análisis de datos, elementos que hoy definen tácticas, previenen lesiones y optimizan la experiencia de fanáticos y atletas.

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Cómo el deporte recibe el apoyo de empresas de tecnología

Fórmula 1

Las escuderías dependen tanto de la ingeniería mecánica como de la potencia del software y la inteligencia artificial. Oracle y Red Bull Racing iniciaron su colaboración en 2021 y, tras el campeonato ganado por Max Verstappen, Oracle firmó un acuerdo de cinco años por unos $300 millones, convirtiéndose en patrocinador principal.

Red Bull utiliza la nube de Oracle para ejecutar simulaciones de Montecarlo, lo que permite analizar miles de millones de escenarios antes de cada carrera. Este sistema incrementó en un 25% el volumen de simulaciones y redujo los costos computacionales, factores clave en la lucha bajo el estricto límite presupuestario de la F1. Oracle también impulsa “The Paddock”, una plataforma que gestiona datos de los fanáticos.

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Oracle se convirtió en patrocinador principal de Red Bull Racing y su nube permite ejecutar simulaciones de Montecarlo que aumentaron un 25% el volumen de análisis en la Fórmula 1. (Gary A. Vasquez-Imagn Images)

Google llegó a un acuerdo plurianual con McLaren en 2022, integrando dispositivos Android y Chrome en la operativa del equipo. El impacto visual se aprecia en los tapacubos de las ruedas, que lucen los colores del navegador Chrome, visibles incluso a más de 300 km/h.

Amazon Web Services (AWS), socio global desde 2018, procesa en tiempo real los datos de unos 300 sensores por monoplaza, lo que genera más de 1,1 millones de puntos de información por segundo.

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Gracias a AWS, los gráficos “F1 Insights” muestran a los telespectadores predicciones de adelantamientos, desgaste de neumáticos y comparativas históricas. AWS también colaboró en el rediseño aerodinámico de los monoplazas con simulaciones avanzadas, acelerando el trabajo de los ingenieros.

Fútbol

El fútbol europeo es el epicentro de la innovación tecnológica y los acuerdos de patrocinio. Spotify estableció en 2022 un acuerdo con FC Barcelona valorado en más de 280 millones de euros, que incluyó el cambio de nombre del estadio a “Spotify Camp Nou”. Además, el logo de Spotify en la camiseta puede ser reemplazado en partidos destacados por el de artistas internacionales, generando ediciones limitadas que se agotan en minutos.

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WS respalda a la Bundesliga con Match Facts que aportan datos en tiempo real sobre goles probables, velocidad y tácticas.

AWS respalda a la Bundesliga alemana con los “Match Facts”, que ofrecen datos en tiempo real sobre goles probables, velocidad de los jugadores y tácticas.

Apple transformó la transmisión deportiva al comprar los derechos globales de la MLS durante 10 años, permitiendo producir y distribuir todos los contenidos desde una misma plataforma. Esta centralización tecnológica también influyó en la llegada de Lionel Messi al Inter Miami.

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Fútbol Americano (NFL)

La NFL es pionera en el uso de datos en tiempo real y métricas avanzadas. Desde 2013, Microsoft provee tabletas Surface personalizadas para entrenadores y jugadores, quienes pueden analizar y ajustar estrategias en cuestión de segundos gracias a imágenes en alta resolución de las jugadas.

AWS desarrolla la plataforma “Next Gen Stats”, que utiliza etiquetas RFID en las hombreras de los jugadores y en el balón para transmitir posiciones exactas diez veces por segundo. La inteligencia artificial calcula velocidad, probabilidades de pases y presión defensiva, revolucionando el análisis táctico.

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La NFL usa tecnología de Microsoft y AWS para que entrenadores y jugadores analicen jugadas con tabletas Surface y métricas Next Gen Stats basadas en etiquetas RFID. (Steven Bisig-Imagn Images)

YouTube adquirió el paquete NFL Sunday Ticket, consolidando el streaming como el futuro de las transmisiones deportivas en Estados Unidos. Sony se incorporó como proveedor del sistema de comunicación para entrenadores y árbitros.

Básquetbol y otros deportes

La NBA implementa la nube de Microsoft Azure en su plataforma digital, ofreciendo contenido personalizado y resúmenes generados por inteligencia artificial. Desde 2025-2026, AWS amplió el uso de IA en métricas y predicciones. SAP gestiona la base de datos de la liga, y Google Pixel es el teléfono oficial para la creación de contenido de los fans.

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En el tenis, IBM facilita comentarios automáticos y análisis de probabilidad de victoria en torneos como Wimbledon y el US Open. AWS aplica IA en el PGA Tour de golf para análisis predictivos, y Tata Consultancy Services coordina cronometraje y apps en maratones emblemáticos, además de patrocinar a Jaguar en Fórmula E.