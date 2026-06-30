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Ver Francia vs Suecia por Roja Directa y Pelota Libre: por qué nunca debes usar estos URL para ver el Mundial 2026

Estos sitios suelen operar sin autorización y pueden exponer a los usuarios a malware, fraudes y robo de información personal

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Francia se enfrenta a Suecia. El ganador pasará a los octavos de final del Mundial 2026. (Composición Infobae)
Francia se enfrenta a Suecia. El ganador pasará a los octavos de final del Mundial 2026. (Composición Infobae)

El interés por seguir los partidos del Mundial 2026 provoca que miles de usuarios busquen en internet enlaces para ver los encuentros de forma gratuita. Entre los resultados más frecuentes aparecen sitios como Roja Directa o Pelota Libre, plataformas que prometen transmitir los partidos sin costo. Sin embargo, acceder a estos portales implica riesgos que van mucho más allá de la posible baja calidad de la transmisión.

Cabe precisar que este tipo de páginas suele estar asociado a publicidad maliciosa, intentos de robo de información personal y descargas de software no deseado. Además, al ofrecer contenido sin autorización de los titulares de los derechos de transmisión, estos sitios operan fuera de los canales oficiales y pueden desaparecer, cambiar de dominio o redirigir a páginas fraudulentas en cualquier momento.

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Para quienes buscan seguir encuentros como Francia vs. Suecia durante el Mundial 2026, la recomendación es utilizar únicamente plataformas oficiales que cuenten con los derechos de emisión.

Roja Directa TV - app ilegal - streaming - tecnología - 18 de junio
Por razones de seguridad debes de evitar ingresar a páginas fraudulentas. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Por qué Roja Directa y Pelota Libre representan un riesgo?

Las plataformas que ofrecen transmisiones deportivas no autorizadas suelen financiarse mediante redes publicitarias de procedencia desconocida. Esto provoca que los usuarios se enfrenten constantemente a ventanas emergentes, redireccionamientos automáticos y anuncios que simulan ser botones de reproducción o mensajes del sistema.

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En muchos casos, estos elementos buscan convencer al usuario de instalar supuestas actualizaciones del navegador, reproductores de video o aplicaciones que en realidad contienen programas potencialmente no deseados o incluso malware.

Aunque no todos los enlaces contienen software malicioso, resulta difícil distinguir cuáles son seguros y cuáles forman parte de campañas de fraude.

Roja Directa - Mundial 2026 - partidos - tecnología - 9 de junio
Roja Directa y Pelota Libre no deben de ser usadas para mirar partidos del Mundial 2026. (Gemini)

El robo de datos es uno de los principales peligros

Además del riesgo de instalar archivos peligrosos, algunos sitios ilegales intentan obtener información personal de los visitantes. Es común encontrar páginas que solicitan crear una cuenta, introducir un correo electrónico o incluso registrar datos bancarios bajo la promesa de desbloquear la transmisión en alta definición.

En otros casos, los ciberdelincuentes utilizan formularios falsos para recopilar credenciales de acceso que posteriormente pueden emplearse para acceder a otros servicios donde el usuario reutiliza la misma contraseña.

También existen campañas de phishing que imitan el diseño de plataformas conocidas para engañar a los aficionados.

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Si usas Roja Directa para ver partidos del Mundial 2026 tus datos pueden estar en peligro.

Las transmisiones suelen ser inestables

Otro inconveniente frecuente de este tipo de plataformas es la calidad del servicio. Los enlaces pueden dejar de funcionar pocos minutos después de iniciado el partido, presentar cortes constantes, retrasos respecto a la transmisión oficial o resoluciones muy bajas.

Además, muchos portales cambian de dirección web con frecuencia para evitar bloqueos, por lo que los usuarios terminan ingresando a múltiples dominios cuya autenticidad resulta imposible verificar.

Esta situación incrementa aún más la posibilidad de terminar en páginas diseñadas para distribuir malware o cometer fraudes.

Pelota Libre - Pelota Libre - Mundial 2026 - streaming - tecnología - 17 de junio
Anuncios engañosos en la plataforma inducen a fraudes financieros y descargas de software malicioso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si ya ingresaste a uno de estos sitios

Si un usuario accedió a una página como Roja Directa o Pelota Libre, no significa necesariamente que su dispositivo haya sido comprometido. Sin embargo, conviene tomar algunas medidas preventivas.

Lo primero es cerrar cualquier ventana emergente y evitar descargar archivos o instalar extensiones del navegador sugeridas por el sitio.

También es recomendable ejecutar un análisis con el software de seguridad del dispositivo, revisar las extensiones instaladas en el navegador y comprobar que no se hayan agregado aplicaciones desconocidas.

Si durante la visita se ingresaron credenciales de alguna cuenta, lo más prudente es cambiar inmediatamente la contraseña y activar la autenticación en dos pasos cuando esté disponible.

Persona sentada en un sillón mirando un partido de fútbol en un teléfono celular con un icono de advertencia superpuesto. Un mando a distancia está junto a la persona.
La imagen muestra a una persona que ve un partido del Mundial 2026 en su teléfono celular desde un sillón, mientras en la pantalla aparece un ícono de advertencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda de transmisiones gratuitas también tiene riesgos legales

Además de las amenazas relacionadas con la ciberseguridad, las transmisiones ofrecidas por estos sitios vulneran los derechos de emisión adquiridos por las cadenas oficiales.

Por ese motivo, los dominios suelen ser bloqueados o sustituidos constantemente, lo que obliga a los usuarios a buscar nuevos enlaces que pueden resultar aún más peligrosos.

Durante eventos deportivos de gran audiencia como el Mundial 2026, los ciberdelincuentes aprovechan el incremento en las búsquedas relacionadas con los partidos para crear páginas falsas que imitan a sitios populares y atraer a miles de visitantes.

Por ello, aunque la posibilidad de ver un partido sin pagar pueda resultar atractiva, acceder a plataformas no oficiales como Roja Directa o Pelota Libre puede terminar exponiendo al usuario a estafas, robo de datos y programas maliciosos que comprometan la seguridad de sus dispositivos y su información personal.

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