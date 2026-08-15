Crimen y Justicia
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Detuvieron a dos motochorros en La Plata tras un asalto a una dietética: los investigan por otros robos en comercios

Ambos sospechosos fueron capturados tras una breve persecución. Tenían en su poder un arma, dinero y una notebook. Los investigadores analizan su posible vínculo con una serie de ataques recientes en distintos puntos de la ciudad

Uno de los robos recientes que también se les endilgan a los motochorros detenidos ayer en La Plata
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Dos delincuentes fueron detenidos en la ciudad de La Plata cuando intentaban escapar luego del asalto a un local de venta de productos dietéticos ubicado en la zona de las calles 57 y 22. Los investigadores sospechan que se trata de los mismos ladrones que cometieron otros robos similares en las últimas semanas en distintos comercios de la capital bonaerense, varios de los cuales quedaron registrados por cámaras de seguridad.

Los sospechosos fueron identificados como Mariano Nicolás Padrón, de 32 años, y Ernesto Raúl Villalba Ojeda, de 33. Al momento del arresto, en el cruce de 142 y 46, tenían en su poder un revólver calibre .32 con la numeración de serie limada.

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También varios elementos que se presumen fueron robados, como dinero en efectivo, incluidos 33 billetes antiguos fuera de circulación y dos dólares estadounidenses, cuatro celulares, una netbook y un maletín para esa computadora y varios documentos. Todo quedó secuestrado, al igual que la moto Honda Titán 150 negra en la que se movían, dos cascos, guantes, una maza de albañil y una mochila.

De acuerdo con fuentes policiales, ambos contaban con antecedentes penales. Es más, Villalba Ojeda registraba un pedido de captura activo por un hecho de robo agravado por el uso de arma de fuego, solicitado por la justicia local desde marzo de 2017. En su largo historial delictivo también figuran causas por robo calificado, robo agravado, resistencia a la autoridad, desobediencia y tentativa de robo.

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Padrón, por su parte, enfrentó expedientes por robo agravado y encubrimiento.

Detuvieron a dos motochorros en La Plata
Padrón y Ojeda tras ser detenidos este viernes

Según la investigación, los detenidos estarían relacionados con otros dos asaltos recientes en comercios de la ciudad. Uno de los episodios ocurrió durante la tarde del 21 de julio pasado en un kiosco de 59 y Diagonal 74.

Como muestra el video que encabeza esta nota captado por una cámara de vigilancia, se observa el ingreso de los asaltantes. Ambos tenían puestos cascos y guantes. Uno de ellos, armado, apuntó a la encargada y a una clienta, exigiendo el dinero disponible tras revisar la caja registradora. “Dame la plata grande”, le repitió varias veces, mientras su cómplice tomaba el teléfono de la clienta. Luego, obligaron a las víctimas a entrar al baño y les ordenaron: “Que no salga nadie, cuenten hasta 100”. Tras ello, huyeron con aproximadamente 300.000 pesos.

Una semana después, el 28 de julio en horas de la noche, otro robo bajo la misma modalidad afectó a un almacén en 57 y 18. La filmación muestra un modus operandi casi idéntico. Los asaltantes con cascos y guantes, uno de ellos armado, se bajaron de la moto y entraron al local. Tras casi dos minutos, salieron con unos 160.000 pesos, cigarrillos y una notebook que guardaron en una mochila.

Uno de los delincuentes también salió con un parlante, que dejó momentáneamente en la vereda mientras intentaba arrancar la moto. En ese instante, una joven que pasaba por el lugar advirtió la situación, tomó el parlante y lo devolvió al local. El asaltante intentó recuperarlo, pero la reacción de automovilistas, que comenzaron a tocar bocina, y los gritos de la joven solicitando ayuda, lo hicieron desistir de buscar el objeto y huir junto a su cómplice.

Otro de los asaltos que, según la investigación, cometieron los mismos ladrones que fueron detenidos tras el asalto a la dietética

Hay un hecho más con el que se los vincula: un asalto a una agencia de lotería ocurrido también esta semana. En ese caso, el dueño del lugar fue sorprendido cuando estaba por cerrar. Los asaltantes estaban armados con un revólver y una maza, con la que lo golpearon, provocándole una lesión leve.

Ambos delincuentes quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº15 de La Plata, a cargo de la fiscal María Corfield.

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