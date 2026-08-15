Cómo ver Netflix o Prime Video en un Smart TV usando solo el celular y sin poner lcontraseña

El celular permite reproducir Netflix o Prime Video en Smart TV sin ingresar credenciales. (Europa Press)

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Llegar a un lugar nuevo y querer disfrutar de una película por streaming suele implicar una barrera tecnológica: el tedioso ingreso de usuario y contraseña con el control remoto del televisor. No obstante, existe un método que elimina completamente ese paso y permite reproducir Netflix, Prime Video u otras plataformas en una Smart TV usando solo el celular, sin teclear credenciales ni exponer la seguridad de la cuenta.

Requisitos para sincronizar el celular con la TV

Para que este método funcione de manera correcta, deben cumplirse dos condiciones esenciales en el entorno:

Ambos dispositivos deben estar en la misma red Wi-Fi . El teléfono móvil —donde ya está activa la sesión de Netflix, Amazon Prime Video, Max, entre otras— y el Smart TV tienen que estar conectados a la misma red inalámbrica. Si uno de los dos usa datos móviles o una red diferente, no se detectarán entre sí.

La aplicación de streaming debe estar instalada en la TV. El televisor tiene que contar con la app oficial de la plataforma elegida. No es necesario ingresar usuario y contraseña en el televisor, pero sí debe encontrarse la aplicación instalada y lista para recibir la orden desde el celular.

Solo se necesita que ambos dispositivos estén conectados a la misma red Wi-Fi. (Europa Press)

El paso a paso para proyectar contenido en la pantalla

Una vez verificados los requisitos, el proceso puede completarse en menos de un minuto:

Encender el televisor inteligente. No hace falta abrir manualmente la aplicación de streaming con el control remoto; basta con dejar el televisor en el menú principal .

Tomar el celular, comprobar que está conectado al Wi-Fi y abrir la aplicación de Netflix, Prime Video u otra.

Buscar la película, serie o contenido que se desea visualizar.

Ubicar el ícono de transmitir (Cast) , que aparece en una esquina como un pequeño rectángulo simulando un televisor con ondas de señal Wi-Fi, ya sea en la pantalla principal de la app o dentro del reproductor de video.

Al tocar ese símbolo, el celular desplegará una lista con los dispositivos compatibles cercanos. Seleccionar el televisor correspondiente (por ejemplo, “Samsung Smart TV” o “LG WebOS”).

Presionar “Reproducir” desde el smartphone .

En ese momento, la aplicación se abrirá de forma automática en el televisor y el contenido comenzará a reproducirse en alta definición. El teléfono móvil se transforma en un control remoto táctil desde el cual es posible pausar, adelantar, modificar el idioma de los subtítulos o ajustar el volumen.

El método protege la privacidad y elimina el riesgo de dejar sesiones abiertas. (Europa Press)

Ventajas de seguridad y privacidad

Este método de vinculación, basado en el protocolo DIAL (Discovery and Launch) y tecnologías similares a Chromecast, aporta beneficios que van más allá de la comodidad:

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Privacidad total de las credenciales: el usuario nunca escribe su contraseña en un dispositivo ajeno, lo cual resulta fundamental en hoteles o alojamientos temporales y protege contra la presencia de keyloggers (programas maliciosos que registran lo que se teclea) en televisores de acceso público.

No deja sesiones abiertas: con este sistema, el televisor actúa únicamente como receptor temporal . Cuando el usuario se marcha o desconecta su celular del Wi-Fi, la vinculación se rompe y nadie más puede acceder a la cuenta.

Navegación ágil: resulta mucho más rápido recorrer los extensos catálogos de las plataformas utilizando la pantalla táctil del móvil, en comparación con los múltiples clics requeridos por el control remoto convencional.

Controlar la reproducción desde el teléfono agiliza la búsqueda y manejo del contenido. (Europa Press)

Recomendaciones

Para lograr una experiencia fluida, es fundamental prestar atención a los detalles técnicos en cada paso:

Revisar que el Wi-Fi sea el mismo para ambos dispositivos antes de intentar vincularlos.

Confirmar que la aplicación de la plataforma deseada esté correctamente instalada y actualizada en la TV.

Identificar el nombre correcto del televisor en la lista de dispositivos disponibles, ya que en entornos como hoteles pueden aparecer varios equipos cercanos.

Este método permite disfrutar de los servicios de streaming de manera segura, rápida y sin complicaciones, evitando el riesgo de que terceros accedan a las cuentas personales o se expongan datos sensibles. Además, elimina el inconveniente de olvidar cerrar sesión en dispositivos ajenos, un descuido frecuente en alojamientos temporales.

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