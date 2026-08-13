Apple cambia las ventajas de tu plan en iCloud+ con la próxima actualización de iOS 27

Apple planea agregar funciones de IA para los suscriptores de iCloud+. (Apple)

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Apple prepara nuevas ventajas para los usuarios que pagan por almacenamiento adicional en iCloud+. Con la llegada de iOS 27, los clientes que tengan contratado un plan de al menos 2 TB podrían acceder a nuevas funciones de inteligencia artificial dentro de la aplicación Home, especialmente vinculadas con las cámaras compatibles con HomeKit Secure Video.

La información, adelantada por MacRumors, apunta a que Apple estaría vinculando progresivamente algunas capacidades de Apple Intelligence con sus servicios de almacenamiento en la nube.

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De esta manera, iCloud+ no solo serviría para guardar fotografías, documentos, copias de seguridad y otros archivos, sino que también podría convertirse en una vía de acceso a determinadas herramientas de IA.

Usuarios que cuenten con iCloud+ de 2 TB podrán acceder a funciones de IA. (foto: CellPhoneS)

Entre las funciones que prepara Apple se encuentran la generación automática de descripciones de vídeos, la búsqueda de grabaciones mediante lenguaje natural y la identificación de clips considerados relevantes. Todas ellas estarán relacionadas con las cámaras de seguridad integradas en la aplicación Home.

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La inteligencia artificial analizará las grabaciones de las cámaras

Una de las principales novedades permitirá que la IA analice automáticamente las grabaciones realizadas por las cámaras compatibles con HomeKit Secure Video.

En lugar de obligar al usuario a revisar cada vídeo completo, el sistema podrá generar una descripción de lo que ocurre en las imágenes. Esto permitiría conocer rápidamente el contenido de una grabación sin tener que reproducirla de principio a fin.

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La función puede resultar especialmente útil en viviendas que cuentan con varias cámaras o que generan una gran cantidad de grabaciones a lo largo del día. En estos casos, localizar manualmente un acontecimiento concreto puede convertirse en una tarea lenta.

Homekit de Apple tendrá herramientas de IA para usuarios de iCloud+. (Apple)

Con el procesamiento mediante inteligencia artificial, Apple busca automatizar parte de este trabajo y facilitar la revisión de los vídeos almacenados.

Será posible buscar vídeos mediante inteligencia artificial

Otra de las funciones previstas permitirá realizar búsquedas específicas dentro de las grabaciones.

En lugar de recorrer manualmente los diferentes clips, el usuario podrá utilizar la inteligencia artificial para encontrar determinados acontecimientos registrados por las cámaras. El objetivo es que el sistema pueda identificar las imágenes relacionadas con la consulta y mostrar directamente los fragmentos relevantes.

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Esta característica podría ser especialmente útil cuando se necesita localizar un evento ocurrido horas o días atrás y no se conoce exactamente en qué momento fue registrado.

La búsqueda mediante IA se suma así a una tendencia que Apple está incorporando en diferentes áreas de sus dispositivos: utilizar modelos de inteligencia artificial para interpretar grandes cantidades de información y presentar al usuario únicamente los resultados que pueden interesarle.

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Apple Intelligence podrá buscar videos de grabaciones de cámaras de seguridad.

Home podrá destacar las grabaciones más importantes

Apple también trabaja en una función capaz de identificar automáticamente los clips que considere relevantes.

El sistema analizaría las grabaciones y seleccionaría determinados acontecimientos para mostrarlos de manera destacada. Así, el usuario no tendría que revisar horas de vídeo para descubrir si ocurrió algo fuera de lo habitual.

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Esta capacidad estaría integrada directamente en la aplicación Home y complementaría las herramientas de descripción y búsqueda de vídeos.

Homekit mostrará las grabaciones más destacadas o inusuales detectadas con IA.

El almacenamiento de iCloud+ será clave

Según la información disponible, estas funciones no estarían destinadas inicialmente a todos los usuarios de iCloud+. El requisito sería disponer de un plan de almacenamiento de al menos 2 TB.

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La medida supondría un cambio relevante en la estrategia de Apple. Hasta ahora, el almacenamiento adicional de iCloud+ se ha presentado principalmente como una solución para guardar más contenido y acceder a servicios adicionales relacionados con privacidad y seguridad.

Con iOS 27, el tamaño del plan podría comenzar a determinar también qué funciones de inteligencia artificial puede utilizar cada usuario.

Las funciones de IA para Apple llegarán con iOS 27.

Apple amplía el papel de su nube

La estrategia permitiría a Apple utilizar iCloud+ como una puerta de entrada a funciones más avanzadas de Apple Intelligence. El almacenamiento dejaría de ser únicamente un espacio para conservar archivos y pasaría a tener un papel más importante en el funcionamiento de determinados servicios basados en IA.

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Por ahora, las funciones descritas están vinculadas a Home y a las cámaras compatibles con HomeKit Secure Video. Su disponibilidad definitiva dependerá de los planes que Apple confirme para iOS 27.

Si la compañía mantiene este enfoque, los usuarios que quieran aprovechar las capacidades más avanzadas de inteligencia artificial podrían tener que contratar planes de almacenamiento superiores. Así, pagar por más espacio en iCloud+ podría convertirse también en la forma de desbloquear nuevas herramientas de IA dentro del ecosistema de Apple.