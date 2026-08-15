Steam estrena cinco juegos regalo sin fecha límites: cómo descargarlos en PC

Steam sumó cinco juegos gratis para PC, sin fecha límite. (Steam)

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Steam ha añadido cinco juegos para PC gratuitos que puedes acceder a ellos sin preocuparte por fechas límites. Los títulos son:

Folding Dungeon

Totally Normal Meat Co.

Ruthless Returns

Sands of Skullcreek

Sealed

Para acceder a estos juegos, solo debes ingresar a Steam con una cuenta, buscar el título de tu interés y descargarlo en tu PC, sea Windows, Mac o Linux.

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Folding Dungeon es un puzle en cuadrícula: doblas el mapa y avanzas. (Steam)

De qué tratan estos juegos

Folding Dungeon

Juego de puzles en cuadrícula en el que el objetivo es “doblar” y conectar el espacio para abrirte camino.

La clave está en reconfigurar el mapa: al alterar la estructura del escenario, tenés que esquivar monstruos y descender hasta el fondo de la mazmorra.

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Totally Normal Meat Co.

Simulador “idle” de gestión y automatización con humor negro: crias monstruos adorables y los “procesas” para convertirlos en ganancias, mientras expandes una cadena de comida rápida.

Este título funciona como “compañero de escritorio”. (Steam)

Está pensado como compañero de escritorio, corriendo en una ventana discreta en la parte inferior de la pantalla para jugarlo de forma pasiva mientras hacés otras tareas.

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Ruthless Returns.

Juego satírico de negocios con estructura de “board game”: todos actúan al mismo tiempo en cada ronda, sin tiempos muertos.

La propuesta combina construcción de empresa con tácticas agresivas (demandas, maniobras sucias, etc.) y decisiones de gestión; gana quien termine como el CEO más rico tras tres años fiscales.

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Negocios satíricos con formato de juego de mesa. (Steam)

Sands of Skullcreek.

FPS retro ambientado en un pueblo del Viejo Oeste tomado por bandidos: la premisa es entrar al tiroteo para salvar la ciudad.

Propone acción en primera persona con armas como cuchillo, escopeta, rifle y revólver, en combates de estética “clásica” inspirada en shooters tempranos en 3D y películas del oeste.

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Sealed.

FPS de acción y supervivencia en una instalación clandestina (“black-site”) donde se perdió el control de contención: las criaturas están sueltas, te cazan y sos el último en salir.

Sands of Skullcreek es un FPS retro en un pueblo del Viejo Oeste. (Steam)

La meta es eliminar hostiles, romper el bloqueo y llegar a la extracción; el juego enfatiza que no hay dos niveles iguales en cada partida.

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Cómo descargar estos juegos gratis en Steam

El paso a paso para descargar estos juegos gratis es el siguiente:

Ingresar a Steam. Buscar el juego de tu interés. Pulsar ‘Jugar’.

Qué otros juegos están gratis en Steam

Steam cuenta con una amplia lista de juegos gratuitos para PC. Algunos son:

Arena Breakout Infinite

Worlds Beyond

Blue Archive

TMNT Arena

GeoGuessr Steam Edition

Eternal Return

Path of Exile: Mirage

Sealed es un FPS de acción y supervivencia en una instalación clandestina. (Steam)

Wuthering Waves

Brawlhalla

FC 24

The Finals

Yu-Gi-Oh! Master Duel

Team Fortress 2

The Sims 4

Where Winds Meet

Bongo Cat

Heartopia

Marvel Rivals

Overwatch S1: Conquest

Warframe

En qué otra plataforma encontrar juegos gratis para PC

Además de Steam, existen otras plataformas donde es posible encontrar juegos gratis para PC como Epic Games. Algunas ofrecen títulos free-to-play de forma permanente; otras los liberan por tiempo limitado como parte de promociones semanales o eventos especiales.

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También hay servicios que incluyen juegos sin costo adicional dentro de una suscripción, y tiendas digitales que regalan copias para sumar a la biblioteca si se reclaman a tiempo.

También hay otras plataformas con juegos gratis para PC, como Epic Games. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

En todos los casos, conviene revisar requisitos de cuenta, regiones disponibles y condiciones de descarga, además de comprobar que se trate de ofertas oficiales. Para evitar riesgos, lo recomendable es usar siempre canales autorizados y mantener el sistema actualizado.

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Algunos juegos gratis en Epic son:

Ruins of Tearlyn DEMO

Shroom Bound

Spray N’ Pray

Dead Rails

Neon Express

Pixel Gun 3D

Idle Guy

Tractor Racers

Super Meat Boy 3D Demo

Perceptum Demo

Trenches

Retired Steel

LetMeSee_Demo

ChromaGun 2 - Dye Hard Demo

Tractor Racers Demo

GRIMPS demo

Starmasons

Game of Thrones Winter is Coming

Seven Knights Re:BIRTH

Shattered Chess Demo

STALCRAFT: X

Go Ape Ship!

Free Recruit Pack (Emotes & Gestures)

Free PT Pack (Emotes & Gestures)

Windrose Demo

Boing! Demo