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Ver Boca Juniors vs. Platense en Roja Directa, Fútbol Libre o XUPER TV gratis: por qué es peligroso hacerlo

Estas plataformas que ofrecen partidos de fútbol gratis no cuentan con los derechos de autor correspondientes

Boca Juniors y Platense se medirán en Vicente López
Ver Boca Juniors vs. Platense en Roja Directa, Fútbol Libre o Xuper TV puede poner en riesgo tus dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Ver Boca Juniors vs. Platense en plataformas como Roja Directa, Fútbol Libre, Xuper TV y sitios similares implica un riesgo tanto para los dispositivos que usás como para tu información personal.

En el caso de Roja Directa, la página había sido incautada por el Centro Nacional de Coordinación de Derechos de Propiedad Intelectual de Estados Unidos, con la participación de fuerzas de seguridad internacionales y socios del sector privado.

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La medida tuvo como objetivo proteger a los consumidores y hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual en todo el mundo.

Página web incautada con texto 'THIS SITE HAS BEEN SEIZED', logos de múltiples agencias de seguridad y brazo de árbitro asistente de fútbol con bandera
Roja Directa fue incautada por el Centro Nacional de Coordinación de Derechos de Propiedad Intelectual de Estados Unidos. (Roja Directa)

Entre los gobiernos y organismos que integraron la operación figuran el Departamento de Justicia y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos; el Gobierno de Ecuador, a través del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales; el Ministerio Público Fiscal de Argentina; y Europol, la agencia policial de la Unión Europea.

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Bajo este modelo, que no respeta los derechos de autor correspondientes, operan las plataformas mencionadas anteriormente.

En el caso de Xuper TV (antes Magis TV), según la firma de ciberseguridad ESET, estas aplicaciones no están disponibles en tiendas oficiales como Google Play Store o App Store.

Eso obliga al usuario a descargarlas desde sitios alternativos que eluden los controles de seguridad, un canal habitual para la distribución de software malicioso.

Xuper TV - Futbol Libre TV
Xuper TV puede pedir permisos inusuales para una app de streaming. (Composición)

Una vez instaladas, suelen solicitar permisos que no corresponden a un servicio de streaming convencional: acceso al almacenamiento externo, capacidad de instalar paquetes adicionales sin intervención del usuario y lectura de archivos multimedia.

El problema tampoco se limita al dispositivo donde se instala la aplicación. Si el equipo infectado comparte una red wifi con otros dispositivos —una smart TV, una tablet o una computadora—, el malware puede propagarse a toda la red doméstica mediante spyware, troyanos o herramientas de acceso remoto no autorizado.

(Amazon)
Amazon bloqueó Xuper TV (antes Magis TV) en la biblioteca de Fire TV. (Amazon)

Amazon incluso decidió bloquear Xuper TV (antes Magis TV) dentro de la biblioteca de Fire TV, como parte de una estrategia para limitar el acceso a aplicaciones que ofrecen contenido sin autorización y reforzar la lucha contra la piratería digital.

Hasta entonces, muchos usuarios recurrían a dispositivos como Fire TV para instalar apps como Xuper TV, que ponían a disposición películas, series y canales pagos sin contar con los permisos legales correspondientes.

Frente a ese panorama, la compañía endureció sus controles a nivel del sistema operativo, tanto sobre las aplicaciones descargadas desde la tienda oficial como sobre las instaladas de forma manual mediante archivos APK, un procedimiento conocido como “sideloading”.

Captura de pantalla del sitio web Rojadirecta con logo, encabezados de sección, texto descriptivo de fútbol en vivo, y tarjetas de canales deportivos
Rojadirecta cambia su URL con constancia para permanecer activo. (Roja directa)

El nuevo mecanismo de bloqueo detecta apps incluidas en la lista negra de la Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), una organización internacional dedicada a combatir la piratería audiovisual. Cuando el sistema identifica una aplicación como Xuper TV, el usuario recibe una advertencia y la app queda deshabilitada.

Cómo ver Boca Juniors vs. Platense

En Argentina, el partido se transmite por TNT Sports (con Pack Fútbol), mientras que en el resto de Latinoamérica se puede ver a través de Disney+

Cómo ver películas gratis y de forma segura

Algunas opciones seguras para ver películas y series gratis, como alternativa a Xuper TV, son:

  • Pluto TV.

Ofrece canales en vivo y un catálogo amplio de películas, series y programas como CSI Miami, The Walking Dead, Daredevil y Naruto. Se distingue porque no hace falta iniciar sesión para acceder al contenido.

Los logotipos de YouTube (rojo con play blanco), Pluto TV (amarillo con texto negro en círculo) y Rakuten TV (rojo con texto blanco) sobre un fondo degradado
Algunas alternativas gratuitas y seguras a Xuper TV son: YouTube, Pluto TV y Rakuten TV. (Play Store)
  • Rakuten TV.

Para encontrar el material gratuito hay que ingresar en la sección “Free”. Allí aparecen títulos como Alvin y las ardillas 2, El justiciero y Sin rastro.

  • RTVE Play.

Es la plataforma digital de Radio Televisión Española. Se destaca porque permite acceder sin costo a una selección amplia de series, películas, documentales, informativos y programas como MasterChef, emitidos por la televisión pública de España.

  • FilmRise.

Es un servicio de origen estadounidense con publicidad. En su catálogo hay títulos como Medici, The Dick Van Dyke Show y Hot Ones, entre otros.

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