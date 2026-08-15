El magnate Peter Thiel hizo la primera inversión en Vaca Muerta y compró el 1% de las acciones de Vista

Peter Thiel, cofundador de Palantir y reconocido inversor, posa para un retrato con el icónico Puente Golden Gate de San Francisco de fondo. (Reuters)

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El fondo de cobertura de Peter Thiel compró una participación de USD 76 millones en Vista Energy, la mayor exportadora de petróleo de Argentina, en una apuesta que amplía sus vínculos con el país justo cuando el sector energético busca aprovechar la apertura al capital bajo el gobierno de Javier Milei.

Según un cable de la agencia Bloomberg, Thiel Macro LLC informó que al cierre del segundo trimestre poseía casi 1,2 millones de acciones de Vista. De acuerdo con una presentación regulatoria en Estados Unidos difundida el viernes, esa tenencia era entonces la segunda mayor posición del fondo, solo por detrás de Amazon.com Inc., y Vista era además la única empresa no estadounidense incluida en su cartera declarada.

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La inversión se suma a otros movimientos recientes del empresario en Argentina. El multimillonario tecnológico estadounidense compró una mansión en Buenos Aires, pasó tiempo en el país este año, inscribió a sus hijas en colegios de la Ciudad de Buenos Aires y hasta participó en torneos de ajedrez en un Club de Almagro, un barrio de la capital argentina, lo que alimentó especulaciones sobre un interés más amplio.

En abril, Thiel se reunió con el presidente Javier Milei, con quien comparte afinidad ideológica libertaria. Milei dijo al medio que el inversor le preguntó por la probabilidad de que las reformas económicas se sostengan en el tiempo y por los impuestos a la riqueza.

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Noticia en EEUU

La información trascendió porque el vehículo de inversión con el que Thiel hizo la inversión informó de la misma a la Securities & Exchange Commission (SEC), el organismo que en Estados Unidos regula los mercados de valores, como en la Argentina lo hace la Comisión Nacinoal de Valores (CNV).

Thiel, que entre otras cosas fue uno de los primeros inversores en Facebook, fue uno de los cofundadores de Pay Pal y es también el principal accionista de Palantir, una firma de inteligencia y big data que tiene importantes contratos con agencias de seguridad y defensa del gobierno de Estados Unidos.

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El fundador y CEO de Vista es el empresario argentino Miguel Galuccio, de extensa trayectoria en la industria petrolera internacional.

Vista Energy fue fundada en 2017, después de que Galuccio encabezara las primeras incursiones en Vaca Muerta como presidente y CEO de YPF, la petrolera más grande de la Argentina, en la que el Estado Argentino tiene mayoría accionaria desde 2012, cuando expropió el 51% que tenía la española Repsol.

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Miguel Galuccio, ex presidente de YPF y fundador y CEO de Vista Energy, el mayor exportador de crudo de la Argentina

Bajo la conducción de Galuccio, Vista Energy creció hasta convertirse en la mayor exportadora de crudo de Argentina. Produce el equivalente a unos 160.000 barriles diarios de petróleo y gas, de los cuales el 70% se destina a exportaciones.

La petrolera planea elevar todavía más su producción después de adquisiciones realizadas este año y el anterior. Ese crecimiento se apoya en la expansión de Vaca Muerta, la formación no convencional que empezó a modificar de manera material la economía argentina con una producción que ya superó 1 millón de barriles.

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La apuesta de Thiel llega en un momento en que los mercados internacionales de capital volvieron a abrirse para perforadoras y compañías de oleoductos bajo la administración de Milei. Ese cambio impulsa obras de infraestructura para el sector.

El oleoducto y puerto VMOS apuntan a ampliar las exportaciones argentinas desde 2025

Entre esos proyectos figura el oleoducto y puerto de shale oil VMOS, en el que Vista tiene participación. La obra estará lista el año próximo y permitirá a Argentina enviar mucho más crudo a compradores globales.

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Bloomberg señaló que el renovado interés externo también se refleja en otros movimientos empresarios. Chevron Corp. aumentó su presencia en la cuenca shale patagónica y el multimillonario petrolero Harold Hamm también desembarcó en esa competencia.

En mayo pasado Vista dio un paso importante en su consolidación como principal productora independiente de petróleo en Argentina al adquirir la participación de Equinor en los bloques Bandurria Sur y Bajo del Toro, en Vaca Muerta, la joya energética de la Argentina, operación que le permitió incorporar 22.000 barriles diarios de petróleo equivalente (boe/d) y elevar su producción total a más de 160.000 boe/d.

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“La reciente incorporación de activos le ha dado a Vista una mayor escala: nos permite dar un salto significativo en producción, exportaciones y capacidad de desarrollo en Vaca Muerta”, dijo entonces Galuccio, quien remarcó que en apenas ocho años Vista había pasado de ser una startup petrolero a ser el principal productor independiente de petróleo de la Argentina y en el mayor exportador de crudo del país.

La inversión de Thiel, un visionario de las inversiones, como revelan sus muy tempranas inversiones en empresas como Paypal, Facebook y Palantir, es un espaldarazo internacional. Meta (la ex Facebook) tiene una capitalización superior a 1,5 billones (millones de millones) de dólares y el valor de mercado de Palantir supera los USD 418.000 millones.

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El magnate tech e ideólogo libertario, que en abril pasado se reunió con el presidente Javier Milei y con el equipo económico que encabeza Luis Caputo, participará de un Foro en Buenos Aires el 1 y 2 de septiembre. Titulado “Vientos de Cambio”, lo organiza la Fundación Libertad y Progreso, dirigida por el economista Agustín Etchebarne, y por parte del gobierno participarán, además de Caputo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el secretario de Política Económica, José Luis Daza. La tenida tendrá lugar en el Hotel Sheraton de Retiro y tendrá como co-organizadores al Archbridge Institute y la revista Reason, ambas de Estados Unidos.