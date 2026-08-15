Los mejores memes de la goleada de Estudiantes sobre Gimnasia en el clásico: el historial y las expulsiones en el foco

Bajo un diluvio en La Plata, Estudiantes superó a Gimnasia y estiró su invicto en condición de local a más de 23 años (FOTOBAIRES)

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Estudiantes goleó 4-0 a Gimnasia en el clásico de La Plata por la quinta fecha del Torneo Clausura y sostuvo su invicto como local en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi. Gracias a los goles de Eros Mancuso, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos y Alexis Castro, el Pincha profundizó una supremacía que ya se extiende a 23 años sin derrotas en casa ante su rival histórico. Las redes sociales se hicieron eco del enfrentamiento y uno de los focos se centró en las dos expulsiones de Alexis Steimbach y Germán Conti que sufrió el Lobo.

En el inicio, el León monopolizó la posesión y logró instalar el juego en campo rival. Esa dinámica aisló a los hombres de ataque de Gimnasia, aunque durante buena parte del primer tiempo a los dos equipos les costó generar situaciones claras. Con el paso de los minutos, el conjunto de Ariel Pereyra equilibró el desarrollo a partir de la conducción de Nacho Fernández. En ese tramo, Fernando Muslera sostuvo al local con una atajada decisiva ante Agustín Auzmendi.

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El quiebre llegó a los 34 minutos de la primera parte. Alexis Steimbach fue expulsado por una fuerte plancha sobre Joaquín Tobio Burgos, una acción que el árbitro Yael Falcón Pérez sancionó con tarjeta roja después de revisarla en el VAR y fue una de las más comentadas en redes sociales. A partir de esa superioridad numérica, el Pincha recuperó el control del clásico y abrió el marcador antes del descanso por intermedio de Mancuso.

Gimnasia ya había perdido estabilidad y en el comienzo del complemento la desventaja se agravó todavía más. Germán Conti vio la roja en los primeros minutos de la segunda parte. El zaguero fue amonestado por tocar la pelota con la mano tras un mal cálculo y luego recibió la segunda tarjeta por una infracción sobre Adolfo Gaich. Con dos hombres de más, el local transformó el dominio en goleada. Tiago Palacios marcó el segundo a los 14 minutos del segundo tiempo, Tobio Burgos definió por arriba de Nelson Insfrán a los 25 para el 3-0 y Alexis Castro selló el 4-0 cerca del final.

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La victoria reforzó el predominio de Estudiantes en el historial del clásico platense. Alcanzó su triunfo número 70 y estiró a 19 partidos la diferencia sobre Gimnasia, que suma 51 victorias; además, igualaron en 72 ocasiones. El dato más pesado para el visitante sigue siendo su sequía fuera de casa ante su rival de ciudad. El Lobo no gana en terreno del Pincha desde el 20 de abril de 2003, cuando se impuso 4-2 en el viejo estadio de 1 y 57. En la actual sede de Jorge Luis Hirschi, el León mantiene el invicto ante el Tripero con tres victorias y tres empates.

El resultado también movió la tabla: el Pincha trepó al cuarto puesto de la Tabla Anual con 37 unidades, mientras el Lobo quedó séptimo con 35 y dejó pasar la posibilidad de alcanzar la cima de la zona B. Tras el 1-1 conseguido en La Plata, Estudiantes cerrará el martes a las 21:30 su llave de la Copa Libertadores ante Universidad Católica de Chile. Ese mismo día, Gimnasia jugará desde las 17:00 contra Deportivo Riestra por los octavos de final de la Copa Argentina.

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