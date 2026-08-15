Victoria Villarruel sumó otra foto opositora junto al presidente de la UCR y pidió eliminar las retenciones

La vicepresidenta Victoria Villarruel asistió a "Expo Venado", donde brindó declaraciones a la prensa.

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La vicepresidenta Victoria Villarruel eligió la 90° edición de la Expo Venado, en la provincia de Santa Fe, para volver a diferenciarse del gobierno de Javier Milei y sumar una nueva postal con tinte opositor, al mostrarse con el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) e intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella.

Durante el acto inaugural, la titular del Senado participó del corte de cinta junto al jefe comunal, quien preside al radicalismo desde el año pasado. En ese marco, deslizó comentarios críticos sobre la situación social y pidió por la eliminación de las retenciones al campo.

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“Sumamente preocupada por los argentinos que hoy no tienen trabajo o que no pueden llegar a fin de mes”, dijo en un intercambio con la prensa. La mención apunta a una de los flancos débiles de la gestión de Milei, que el mandatario y sus funcionarios habitualmente se niegan a reconocer. Y remató: “Son temas en los que la clase política tiene que empezar a pensar casi con exclusión de todo el resto”.

En su rol protocolar, Villarruel compartió actos en el último año con gobernadores y dirigentes de diversos sectores políticos, entre ellos, funcionarios de neto perfil opositor, como el formoseño Gildo Insfrán.

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Con esa impronta, la vicepresidenta consideró en el marco de la exposición que “la tarea más importante en la actualidad es ahondar en la unión nacional”, “sin estar analizando candidaturas ni partidos políticos, sino en el futuro”. Incluso, aseguró ante una requisitoria periodística que era “muy prematuro” hablar sobre una eventual postulación como candidata.

La vicepresidenta compartió la recorrida con Leonel Chiarella, en Venado Tuerto (Instagram: @venadotuertogob)

Sintonía con el campo

La presencia de Villarruel se produjo en el marco de su visita a Expo Venado 2026, donde recorrió la tradicional muestra junto a autoridades provinciales y nacionales y la presidenta de la Sociedad Rural de Venado Tuerto, Noelia Castagnani.

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Ante una pregunta sobre la eliminación de las retenciones al sector agropecuario, Villarruel aclaró que “no existe un proyecto de ley al respecto en el Congreso”, pero consideró que el futuro del campo argentino “debiera ser sin los impuestos a las exportaciones”.

Tras la inauguración, Leonel Chiarella usó sus redes sociales para agradecer a la vicepresidenta “por acompañarnos en el tradicional corte de cinta y ser parte de este encuentro tan importante para Venado Tuerto y toda la región”.

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La titular del Senado consideró que se deben eliminar las retenciones (Instagram: @venadotuertogob)

Durante su discurso de apertura, Villarruel señaló a Venado Tuerto como un “ejemplo a seguir” en materia de matriz productiva. Ponderó el desarrollo de su parque industrial, donde funcionan firmas como Corven, Essen y Magtech. También ponderó la actividad de sus semilleros y de los centros de formación agrotécnica, entre ellos la Escuela Salesiana Don Bosco, el Colegio Regional y los CFRs.

“Esta expo lo que termina demostrando es que el trabajo de las familias venadenses, el esfuerzo, la innovación y la tecnología permiten el éxito de una ciudad como esta y permiten que eso se plasme y se derrame hacia otras partes de la provincia de Santa Fe y de la República Argentina”, expresó.

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Victoria Villarruel expresó preocupación por el empleo y por los hogares que no llegan a fin de mes (Instagram: @venadotuertogob)

En otro tramo de su discurso, Villarruel vinculó estrechamente el progreso productivo con la estabilidad social. “No hay familia si no hay trabajo, y no hay trabajo sin producción. El futuro de la Argentina es agropecuario e industrial. El país que queremos dejarle a las futuras generaciones es uno donde la cultura del trabajo sea el pilar del crecimiento”, remarcó.

“Ustedes son el motor de la economía del país. Potenciarlos bajo una mirada integral de los sistemas productivos es lo que debemos lograr con una política de fuerte apoyo a la industria argentina”, afirmó la titular del Senado.

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La vicepresidenta afirmó que la clase política debe priorizar la agenda social por encima de disputas partidarias (Instagram: @venadotuertogob)

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, también valoró la visita de Villarruel y el significado del evento. “Expo Venado es mucho más que una muestra: es el reflejo de una región que produce, emprende y apuesta al futuro”, dijo desde su cuenta en X, tras ser inaugurada la muestra.

En otro comentario a la prensa, Villarruel volvió a destacar el gesto simbólico de la Selección Argentina de mostrarse con una bandera con la leyenda “Las Malvinas son Argentinas”, tras la victoria 2-1 en la semifinal del Mundial contra Inglaterra.

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“Para mí fue importantísimo. Fue ver plasmados estos 40 años, en los cuales muchos de nuestros veteranos de guerra fueron invisibilizados. Ser reconocidos en el ámbito internacional por nuestra selección nacional de fútbol, que nos da tantas alegrías y que representa el esfuerzo también de los argentinos llevado a su máxima expresión, fue un momento de enorme alegría”, celebró.