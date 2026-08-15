Política
Agregar Infobae enGoogle

Victoria Villarruel sumó otra foto opositora junto al presidente de la UCR y pidió eliminar las retenciones

La vicepresidenta asistió a la 90° Expo Venado, en Santa Fe, junto al radical Leonel Chiarella como anfitrión. Además, deslizó comentarios críticos sobre la situación social

La vicepresidenta Victoria Villarruel asistió a "Expo Venado", donde brindó declaraciones a la prensa.
Guardar

La vicepresidenta Victoria Villarruel eligió la 90° edición de la Expo Venado, en la provincia de Santa Fe, para volver a diferenciarse del gobierno de Javier Milei y sumar una nueva postal con tinte opositor, al mostrarse con el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) e intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella.

Durante el acto inaugural, la titular del Senado participó del corte de cinta junto al jefe comunal, quien preside al radicalismo desde el año pasado. En ese marco, deslizó comentarios críticos sobre la situación social y pidió por la eliminación de las retenciones al campo.

PUBLICIDAD

Sumamente preocupada por los argentinos que hoy no tienen trabajo o que no pueden llegar a fin de mes”, dijo en un intercambio con la prensa. La mención apunta a una de los flancos débiles de la gestión de Milei, que el mandatario y sus funcionarios habitualmente se niegan a reconocer. Y remató: “Son temas en los que la clase política tiene que empezar a pensar casi con exclusión de todo el resto”.

En su rol protocolar, Villarruel compartió actos en el último año con gobernadores y dirigentes de diversos sectores políticos, entre ellos, funcionarios de neto perfil opositor, como el formoseño Gildo Insfrán.

PUBLICIDAD

Con esa impronta, la vicepresidenta consideró en el marco de la exposición que “la tarea más importante en la actualidad es ahondar en la unión nacional”, “sin estar analizando candidaturas ni partidos políticos, sino en el futuro”. Incluso, aseguró ante una requisitoria periodística que era “muy prematuro” hablar sobre una eventual postulación como candidata.

Victoria Villarruel con Leonel Chiarella de la UCR en Venado Tuerto
La vicepresidenta compartió la recorrida con Leonel Chiarella, en Venado Tuerto (Instagram: @venadotuertogob)

Sintonía con el campo

La presencia de Villarruel se produjo en el marco de su visita a Expo Venado 2026, donde recorrió la tradicional muestra junto a autoridades provinciales y nacionales y la presidenta de la Sociedad Rural de Venado Tuerto, Noelia Castagnani.

Ante una pregunta sobre la eliminación de las retenciones al sector agropecuario, Villarruel aclaró que “no existe un proyecto de ley al respecto en el Congreso”, pero consideró que el futuro del campo argentino “debiera ser sin los impuestos a las exportaciones”.

Tras la inauguración, Leonel Chiarella usó sus redes sociales para agradecer a la vicepresidenta “por acompañarnos en el tradicional corte de cinta y ser parte de este encuentro tan importante para Venado Tuerto y toda la región”.

Victoria Villarruel con Leonel Chiarella de la UCR en Venado Tuerto
La titular del Senado consideró que se deben eliminar las retenciones (Instagram: @venadotuertogob)

Durante su discurso de apertura, Villarruel señaló a Venado Tuerto como un “ejemplo a seguir” en materia de matriz productiva. Ponderó el desarrollo de su parque industrial, donde funcionan firmas como Corven, Essen y Magtech. También ponderó la actividad de sus semilleros y de los centros de formación agrotécnica, entre ellos la Escuela Salesiana Don Bosco, el Colegio Regional y los CFRs.

“Esta expo lo que termina demostrando es que el trabajo de las familias venadenses, el esfuerzo, la innovación y la tecnología permiten el éxito de una ciudad como esta y permiten que eso se plasme y se derrame hacia otras partes de la provincia de Santa Fe y de la República Argentina”, expresó.

Victoria Villarruel con Leonel Chiarella de la UCR en Venado Tuerto
Victoria Villarruel expresó preocupación por el empleo y por los hogares que no llegan a fin de mes (Instagram: @venadotuertogob)

En otro tramo de su discurso, Villarruel vinculó estrechamente el progreso productivo con la estabilidad social. “No hay familia si no hay trabajo, y no hay trabajo sin producción. El futuro de la Argentina es agropecuario e industrial. El país que queremos dejarle a las futuras generaciones es uno donde la cultura del trabajo sea el pilar del crecimiento”, remarcó.

Ustedes son el motor de la economía del país. Potenciarlos bajo una mirada integral de los sistemas productivos es lo que debemos lograr con una política de fuerte apoyo a la industria argentina”, afirmó la titular del Senado.

Victoria Villarruel con Leonel Chiarella de la UCR en Venado Tuerto
La vicepresidenta afirmó que la clase política debe priorizar la agenda social por encima de disputas partidarias (Instagram: @venadotuertogob)

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, también valoró la visita de Villarruel y el significado del evento. “Expo Venado es mucho más que una muestra: es el reflejo de una región que produce, emprende y apuesta al futuro”, dijo desde su cuenta en X, tras ser inaugurada la muestra.

En otro comentario a la prensa, Villarruel volvió a destacar el gesto simbólico de la Selección Argentina de mostrarse con una bandera con la leyenda “Las Malvinas son Argentinas”, tras la victoria 2-1 en la semifinal del Mundial contra Inglaterra.

“Para mí fue importantísimo. Fue ver plasmados estos 40 años, en los cuales muchos de nuestros veteranos de guerra fueron invisibilizados. Ser reconocidos en el ámbito internacional por nuestra selección nacional de fútbol, que nos da tantas alegrías y que representa el esfuerzo también de los argentinos llevado a su máxima expresión, fue un momento de enorme alegría”, celebró.

Temas Relacionados

Victoria VillarruelExposiciónRetencionesLeonel Chiarellaúltimas noticiasVenado TuertoSanta FeExpo Venado

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Islas Malvinas: un funcionario de Milei rechazó los festejos británicos por el “Falklands Day”

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, refutó a una funcionaria del gobierno inglés, quien destacó una fecha conmemorativa como “el primer avistamiento” al archipiélago

Islas Malvinas: un funcionario de Milei rechazó los festejos británicos por el “Falklands Day”

De Andreis no descartó una fórmula conjunta entre el PRO y LLA en 2027 en la provincia de Buenos Aires

El diputado, cercano al expresidente Mauricio Macri, destacó la reunión que mantuvieron dirigentes de ambos partidos en Casa Rosada. “Si dividimos, el peronismo tiene altísima chance de ganar”, alertó

De Andreis no descartó una fórmula conjunta entre el PRO y LLA en 2027 en la provincia de Buenos Aires

Sur Finanzas: la justicia secuestró la Ferrari de Ariel Vallejo, el empresario amigo de Claudio Tapia, que estaba oculta en Puerto Madero

El descapotable forma parte de una flota de autos de lujo que la justicia entiende que se compraron con fondos no justificados. El financista es investigado por asociación ilícita, entre otros delitos en perjuicio del Club Atlético Banfield

Sur Finanzas: la justicia secuestró la Ferrari de Ariel Vallejo, el empresario amigo de Claudio Tapia, que estaba oculta en Puerto Madero

El oficialismo y el peronismo/K, preocupados y en apuros electorales

Se movieron al mismo tiempo, a catorce meses de los comicios. LLA inició tratativas con el PRO frente a un cuadro económico complejo. Y en el PJ, dieron una señal ante la corrosiva interna que arrastran desde su pasada gestión. Punto en común: la polarización y sus límites

El oficialismo y el peronismo/K, preocupados y en apuros electorales

Kicillof teje lazos con sectores del peronismo federal y retrasa la negociación con Máximo Kirchner y Massa

El jueves abrirá un plenario del Partido Justicialista en el que estarán senadores nacionales y autoridades de otras provincias, además de intendentes. Antes, irá a Chaco a participar de un acto de la CGT. Respaldo a las PASO, tras la reunión con el resto de los sectores del PJ

Kicillof teje lazos con sectores del peronismo federal y retrasa la negociación con Máximo Kirchner y Massa

DEPORTES

Boca Juniors confirmó su formación para enfrentar a Platense en Vicente López por la quinta fecha del Torneo Clausura

Boca Juniors confirmó su formación para enfrentar a Platense en Vicente López por la quinta fecha del Torneo Clausura

Batalla campal en el ascenso: los jugadores de Arsenal y Talleres de Remedios de Escalada terminaron a las trompadas

Tras victoria de San Lorenzo ante Unión, Newell’s recibe a Riestra y Belgrano a Independiente Rivadavia de Mendoza

Preocupación por la revelación de Novak Djokovic tras sufrir un malestar en su derrota ante el argentino Thiago Tirante

Los mejores memes de la goleada de Estudiantes sobre Gimnasia en el clásico: el historial y las expulsiones en el foco

TELESHOW

Zaira Nara festejó su cumpleaños en Ushuaia junto a Malaika y Viggo: torta de chocolate, mate y nieve patagónica

Zaira Nara festejó su cumpleaños en Ushuaia junto a Malaika y Viggo: torta de chocolate, mate y nieve patagónica

Coty Romero contó cómo se enteraron sus abuelos que se había operado el busto: "Se preocuparon"

Zulma Lobato regresa a Buenos Aires tras ser hallada en situación de calle en Entre Ríos: “Está viajando”

La fiesta de Bautista, el hijo de Rodrigo De Paul y Cami Homs: torta de varios pisos, “Bauti Store” y personajes de la selección

Julieta Poggio defendió su amistad con Daniela Celis tras el romance de su hermana con el ex de “Pestañela”

INFOBAE AMÉRICA

Panamá entra en la recta final para el despliegue de la tecnología 5G

Panamá entra en la recta final para el despliegue de la tecnología 5G

El Salvador le pone sello oficial a la plataforma Certifícate con más de 37 rutas de formación

Los primeros 100 días de Laura Fernández y el desafío de gobernar con la seguridad como eje en Costa Rica

Capturan a tres personas y decomisan 12 porciones grandes de marihuana en San Salvador

Acuíferos, pueblos indígenas y biodiversidad: los tres pilares de la nueva alianza de El Salvador, Guatemala y Honduras