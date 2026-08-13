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Cómo ver más de 10.000 películas y series gratis en Google TV

La plataforma también cuenta con 300 canales en vivo, sin necesidad de suscripción

Vista trasera de una pareja sentada en un sofá gris, viendo una televisión con el logo de Google TV en una sala iluminada tenuemente.
Google TV Freeplay sumó más de 10.000 películas y series gratis a su plataforma de video para televisores. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Google TV ha sumado una gigantesca biblioteca de contenido a su plataforma de video gratuita para televisores. Más de 10.000 películas y series gratis ya están disponibles, junto a la oferta en vivo que supera los 300 canales sin costo.

Esto se puede ver a través de Google TV Freeplay, una app oficial de la empresa, en la que no se requiere de ninguna suscripción o descarga de contenido, por lo que es segura.

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Cómo acceder y ver películas y series gratis en Google TV

La integración de Freeplay en Google TV elimina cualquier barrera tecnológica para quienes ya utilizan este sistema en su televisor o dongle. Al encender el dispositivo, basta con seleccionar la app de Freeplay que figura en la pantalla principal. Una vez dentro, la interfaz se divide en dos pestañas principales: “Live TV” para los canales en directo y “Free movies & shows” para las películas y series bajo demanda.

El usuario puede buscar títulos específicos, navegar por géneros o dejarse guiar por las recomendaciones que aparecen destacadas. No se solicita registro, tarjeta de crédito ni completar formularios: el acceso es inmediato. Las películas y episodios comienzan a reproducirse tras unos segundos de anuncios, pero sin ningún tipo de cuota mensual.

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Google TV ya piensa en una función que detecta cuando el usuario ya no está viendo el televisor.
La app Freeplay de Google TV organiza su contenido en “Live TV” para canales en directo y “Free movies & shows” para video bajo demanda. (Foto: Google)

El contenido está disponible exclusivamente para quienes se encuentren en Estados Unidos y utilicen dispositivos con el sistema Google TV. Por ahora, Google no ha anunciado fechas para el despliegue internacional, aunque la empresa reconoce que la expansión a otros mercados es una posibilidad a futuro.

Para ver las películas y series gratis en Google TV, solo hace falta contar con un televisor inteligente, barra de streaming o dongle compatible. El proceso es sencillo: abrir la app de Freeplay, elegir la pestaña de “Free movies & shows” y seleccionar el título deseado. El sistema permite pausar, adelantar y retroceder, ofreciendo una experiencia similar a la de plataformas pagas, pero sin coste.

Detalles sobre el catálogo de contenido agregado

La gran novedad de Google TV Freeplay es la incorporación de más de 10.000 películas y series de estudios reconocidos como A24 y Lionsgate. Entre los títulos destacados figuran ganadoras del Óscar como “Lady Bird”, clásicos contemporáneos como “Point Break” y “Labyrinth”, y éxitos de la televisión como “Hell’s Kitchen” y “Seventeen Again”. La selección cubre géneros variados: drama, comedia, acción, reality shows y documentales, entre otros.

Victoria Wen, gerente de producto de Google TV, confirmó que la biblioteca se actualizará durante todo el año, lo que garantiza un flujo constante de novedades. Google asegura que el catálogo no permanecerá estático, sino que irá sumando títulos conforme avancen los acuerdos con estudios y distribuidoras.

Un control de tv en primer plano, apoyado en un sillón - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Google confirmó que la biblioteca de Google TV Freeplay se actualizará durante todo el año con nuevos acuerdos y más contenido gratis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso a este repertorio no supone ningún gasto para el usuario. La única condición es ver anuncios que aparecen antes y durante la reproducción de cada película o episodio. El modelo de negocio sigue la línea de otros servicios AVOD (Advertising Video On Demand), apostando por la gratuidad financiada con publicidad.

Además de la nueva sección bajo demanda, la televisión en vivo de Freeplay también ha crecido. Ahora cuenta con más de 300 canales gratuitos, entre los que se encuentran Bloomberg TV+, Yahoo! Sports Network, World of Love Island y The Martha Stewart Channel. La oferta abarca noticias, deportes, realities y canales temáticos, consolidando a Google TV Freeplay como una alternativa completa para quienes buscan recortar gastos en streaming.

Aplicaciones para ver TV gratis en cualquier parte del mundo

Existen diversas aplicaciones para ver televisión gratis en TV y móvil. Pluto TV da acceso a más de 60 canales temáticos sin registro ni suscripción, financiado por anuncios. YouTube permite ver películas, series y transmisiones en vivo según región y derechos.

PlutoTV
PlutoTV

VLC Media Player reproduce canales gratuitos mediante listas M3U legales. Flow, disponible para clientes en Argentina, ofrece más de 150 canales en vivo y contenidos bajo demanda. Samsung TV Plus brinda decenas de canales sin costo a usuarios de la marca.

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