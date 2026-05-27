Mundial 2026: qué buscar en un Smart TV para vivir cada partido al máximo

Cuando la sala es luminosa y recibe luz natural directa, la mejor alternativa es un equipo con tecnología Mini-LED. (Imagen ilustrativa Infobae)

A medida que se acerca el Mundial 2026, la elección del Smart TV adecuado se convierte en una decisión central para quienes desean disfrutar cada partido con la mejor calidad posible. La experiencia de ver fútbol en casa no depende solo del tamaño de la pantalla, sino también de tecnologías que aseguran imágenes nítidas, movimientos fluidos y colores vibrantes.

El mercado de televisores se dinamiza antes de los grandes eventos deportivos y, para quienes buscan aprovechar al máximo cada encuentro, es clave conocer qué características priorizar al momento de la compra.

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Características esenciales en televisores para ver el Mundial 2026

Elegir un Smart TV para el Mundial implica evaluar varios factores técnicos que incidirán directamente en la experiencia de visualización. Según las recomendaciones recogidas por iProfesional, el rango más equilibrado para uso principal en el living se ubica entre las 50 y 55 pulgadas con resolución 4K.

La próxima Copa del Mundo se celebrará del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio de 2026. REUTERS/Brendan McDermid

Este tamaño reúne una buena relación entre precio y calidad, además de adaptarse a la mayoría de los ambientes familiares. Los modelos de 32 y 40 pulgadas, si bien resultan útiles para habitaciones pequeñas, no logran transmitir la sensación envolvente que se busca para seguir un torneo de esta magnitud.

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Para quienes aspiran a una experiencia aún más inmersiva, existen opciones desde 65 hasta 100 pulgadas, aunque estas suelen considerarse productos de lujo o aspiracionales, pensados para espacios muy amplios o públicos exigentes.

Más allá del tamaño, la frecuencia de actualización de la pantalla resulta determinante. En deportes de alta velocidad, como el fútbol, contar con un televisor que ofrezca 120Hz nativos —y no simulados— evita que el balón deje rastros borrosos durante jugadas rápidas.

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Cuando la sala es luminosa y recibe luz natural directa, la mejor alternativa es un equipo con tecnología Mini-LED. (Imagen ilustrativa Infobae)

Además, la tecnología MEMC (Estimación y Compensación de Movimiento) juega un papel clave al suavizar la imagen y asegurar que los paneos de cámara sean precisos y sin distorsiones.

Diferencias entre paneles OLED y Mini-LED

La tecnología del panel es otro aspecto que puede modificar notablemente la experiencia al mirar partidos del Mundial 2026. La elección entre OLED y Mini-LED depende, principalmente, de las condiciones de luz del ambiente en el que se instalará el televisor.

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Cuando la sala es luminosa y recibe luz natural directa, la mejor alternativa es un equipo con tecnología Mini-LED, o sus variantes comerciales como Neo QLED o QNED. Así lo dio a conocer Gemini. Estos modelos ofrecen una retroiluminación potente, capaz de contrarrestar los reflejos y mantener una imagen clara incluso durante partidos diurnos.

La calidad de imagen no solo depende del panel sino también del procesamiento interno del Smart TV. (Imagen ilustrativa Infobae)

En cambio, para ambientes donde es posible controlar la entrada de luz, los paneles OLED sobresalen por su capacidad de reproducir negros profundos y un contraste superior, lo que hace que los colores de las camisetas y el césped se aprecien con mayor realismo.

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Procesadores con IA y modos especiales para deportes

La calidad de imagen no solo depende del panel sino también del procesamiento interno del Smart TV. Los modelos más avanzados incorporan procesadores que mejoran la imagen mediante inteligencia artificial, permitiendo un escalado eficiente cuando la transmisión no es en 4K nativo.

Este tipo de procesador “rellena” los píxeles faltantes para que la definición se mantenga alta en todo momento.

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El “Modo Deportes” es una función adicional que realza el color del césped y ajusta el sonido para destacar los cánticos y el ambiente del estadio, sumando realismo a cada transmisión. Según Gemini, esta función mejora la experiencia auditiva y visual, acercando al espectador a la atmósfera propia de un partido en vivo.

El Mundial 2026 contará con 12 grupos de 4 selecciones cada uno, sumando un total de 48 equipos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Importancia de los ángulos de visión y conectividad en televisores modernos

Un Mundial suele vivirse en compañía, por lo que el televisor elegido debe garantizar una buena visión desde distintos puntos del ambiente. Los paneles con amplios ángulos de visión, como los OLED y los de tipo IPS en la tecnología LED, permiten que quienes se ubican lejos del centro de la pantalla puedan ver la imagen con brillo y color intactos.

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Además, revisar el panel de conexiones es esencial. La IA de Google indica que la presencia de al menos un puerto HDMI 2.1 compatible con eARC facilita la conexión de barras de sonido y sistemas de audio envolvente, lo que puede marcar la diferencia en la calidad del sonido durante los partidos.

En síntesis, la elección del Smart TV para el Mundial 2026 requiere analizar el uso previsto, el espacio disponible, la cantidad de espectadores habituales y las condiciones de luz del ambiente.

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Los detalles técnicos, como la frecuencia real de actualización, la tecnología del panel, el procesador de imagen y las opciones de conectividad, resultan decisivos para disfrutar cada partido con la mejor calidad posible.