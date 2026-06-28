Uno de cada 10 jóvenes de la Generación Z lo tiene claro: los jefes deben ser reemplazados por la IA

El 10% de los trabajadores jóvenes considera que un jefe robot sería más justo y menos intimidante que uno humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En medio del debate sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mundo laboral, un estudio realizado en 2025 por EduBirdie revela que uno de cada diez trabajadores de la Generación Z preferiría tener un jefe robot. Esta preferencia no solo rompe con el tradicional deseo de autonomía generacional, sino que deja al descubierto las razones profundas que llevan a los jóvenes a mirar a la IA como mejor opción que sus superiores humanos.

El informe señala que el 69% de los encuestados ya interactúa de forma “educada” con herramientas como ChatGPT, usando palabras como “por favor”, ante la posibilidad de que estas plataformas ocupen puestos de liderazgo en el futuro.

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Motivos: justicia, neutralidad y seguridad

La mayoría de los jóvenes consultados considera que la inteligencia artificial podría ser más amable, justa y neutral que los jefes actuales. Algunos creen que un jefe virtual sería mucho más inteligente, mientras que otros piensan que podrían manipular más fácilmente a una IA que a una persona. De forma preocupante, también hay quienes afirman que un jefe robot “no los acosaría” y sería “menos intimidante”.

Muchos jóvenes piensan que la inteligencia artificial podría tomar decisiones más neutrales y reducir la toxicidad en el trabajo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Estos resultados sugieren que el deseo de sustituir a los jefes por inteligencia artificial no obedece únicamente a la fascinación tecnológica, sino a experiencias negativas en los entornos de trabajo actuales.

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¿Qué implica esto para los líderes actuales?

A pesar del deseo de los jóvenes, los expertos advierten que es más probable que los jefes sean reemplazados por colegas que dominen la IA, antes que por la propia tecnología. Otra encuesta del mismo año reveló que la mayoría de los líderes teme perder su empleo si no adquiere habilidades en inteligencia artificial. Sin embargo, el riesgo más inmediato parece ser la fuga de talento joven si los estilos de liderazgo no se adaptan a las nuevas expectativas.

Avery Morgan, directora de recursos humanos de EduBirdie, advierte: “La preferencia de la Generación Z por la IA es una señal de alarma para sus jefes. Esto refleja líderes quemados y desconectados que no cumplen con las necesidades humanas más básicas”.

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Desarrollar habilidades blandas y empatía se vuelve clave para que los líderes humanos no sean reemplazados ni pierdan talento joven. (Imagen ilustrativa Infobae)

Morgan subraya que el interés por un jefe robot no se debe a la capacidad técnica de la IA, sino al aumento de la toxicidad, la confusión y la falta de equidad en el trabajo, factores que se intensifican con el regreso a la presencialidad.

El valor de las habilidades blandas y la gestión humana

La buena noticia es que el desarrollo de habilidades blandas podría ser la solución para retener a los jóvenes talentos y evitar, tanto el reemplazo por la IA, como la rotación de personal. Morgan sostiene que la empatía, la inteligencia emocional y el juicio ético son cualidades insustituibles por la tecnología: “La ironía es que lo que hace única a la gestión humana es precisamente lo que los empleados extrañan cuando prefieren a las máquinas”.

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Para no perder el liderazgo, recomienda a los jefes crear ambientes donde los empleados puedan expresar sus inquietudes de manera segura, ya sea en persona o a través de encuestas anónimas. La transparencia, el profesionalismo y la coherencia en las decisiones son aspectos clave para ganar la confianza de la Generación Z.

El estudio destaca que la salud mental y la equidad son prioridades crecientes para la Generación Z en el ámbito laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para jóvenes y líderes frente a la toxicidad

A los jóvenes que se encuentren bajo la supervisión de un jefe tóxico o poco profesional, Morgan recomienda acudir a recursos humanos o a un superior, y registrar cualquier situación problemática con fechas y detalles. Si la organización no proporciona apoyo, sugiere no dudar en buscar nuevas oportunidades: “Ningún título o salario vale la salud mental”.

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El estudio de EduBirdie refleja el cambio de paradigma que atraviesan los lugares de trabajo, donde la IA ya no solo compite con los empleados, sino que se convierte en la alternativa preferida para el liderazgo entre un sector creciente de la fuerza laboral joven.