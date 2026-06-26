Los robots humanoides llegan a las escuelas de EE. UU. como asistentes de profesores

La iniciativa incorpora controles de seguridad y adapta el aprendizaje para estudiantes neurodiversos. (Reuters)

Escuelas de Estados Unidos incorporarán robots humanoides en las aulas a través de un programa piloto que busca mejorar la participación estudiantil y facilitar el aprendizaje asistido por inteligencia artificial.

La empresa Realbotix ha presentado su asistente de enseñanza impulsado por IA, Optio, junto con el robot humanoide M-Series, en el distrito escolar Salamanca City Central.

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El proyecto se enfoca inicialmente en el apoyo a actividades en el aula y el aprendizaje interactivo. De acuerdo con la compañía, la iniciativa prevé expandirse hasta alcanzar a unos 500 estudiantes de nivel secundario en el otoño de 2026.

El despliegue tecnológico responde a una tendencia creciente de integración de inteligencia artificial en la educación estadounidense, combinando software de tutoría virtual con la presencia física de robots humanoides en entornos académicos.

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Realbotix lanzó su asistente Optio y el robot M-Series en un distrito escolar de Nueva York. (Imagen referencial/Realbotix)

Optio: asistente y tutor a domicilio

Optio funciona como asistente docente impulsado por IA y como tutor personalizado fuera del horario de clases, permitiendo que los estudiantes interactúen con avatares digitales formados en contenidos aprobados por el distrito escolar. El sistema ofrece refuerzo conceptual, tutoría individualizada, ayuda con tareas en varios idiomas y soporte académico permanente.

Según Realbotix, la plataforma incluye controles de seguridad específicos para el entorno educativo, supervisión distrital y mecanismos para evitar respuestas inapropiadas.

El diseño también contempla la atención a estudiantes neurodiversos, mediante trayectorias de aprendizaje personalizadas y acceso continuo a recursos educativos adaptados.

Integración con cursos de robótica y STEM

El piloto se implementará primero con alumnos inscritos en los cursos de IA y robótica de Woz ED, reflejando la condición de Salamanca como distrito educativo STEM. El programa, que podría extenderse a medio millar de alumnos, busca convertir la interacción con robots en una experiencia cotidiana, más allá de los laboratorios y las demostraciones experimentales.

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Optio ofrece tutoría personalizada, apoyo con tareas y refuerzo académico las 24 horas. (Imagen referencial/Reuters)

Andrew Kiguel, director ejecutivo de Realbotix, afirmó: “Estamos yendo más allá de las demostraciones de laboratorio para llevar IA encarnada directamente a las aulas, apoyando a los docentes y demostrando que la robótica avanzada puede prosperar en entornos educativos reales”.

Robots con interacción humana realista

El robot M-Series está diseñado para el contacto directo y presencial con los estudiantes. Combina procesamiento de lenguaje natural, movimientos faciales expresivos y habilidades conversacionales en tiempo real. Puede responder preguntas, participar en debates y entregar contenido educativo por medio del diálogo hablado, lo que permite a los alumnos interactuar con inteligencia artificial encarnada y no solo a través de pantallas tradicionales.

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La incorporación de expresiones faciales y un diálogo reactivo busca crear una experiencia más inmersiva y atractiva para los estudiantes. Además, el robot se utilizará junto a los cursos de Woz ED, permitiendo que los alumnos exploren cómo los sistemas de IA avanzada perciben, procesan y responden a la interacción humana.

Los alumnos podrán explorar conceptos avanzados de inteligencia artificial y robótica a través del contacto directo con los robots. (Imagen referencial/Reuters)

La iniciativa pretende no solo mejorar la dinámica en el aula, sino también ayudar a los estudiantes a comprender las tecnologías emergentes que se prevé tendrán un impacto creciente en distintos sectores. El programa actúa como demostración práctica de inteligencia artificial encarnada, mostrando cómo los robots humanoides pueden colaborar en entornos educativos y anticipando aplicaciones futuras en diversas áreas del aprendizaje.

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