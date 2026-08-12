Cuándo se podrá ver un eclipse solar total desde Argentina

Diferentes fases de un eclipse solar total, que ocurre cuando se alinean el Sol, la Luna y la Tierra (REUTERS/Borja Suárez)

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La sombra de la Luna volvió a recorrer la Tierra este 12 de agosto, oscureciendo varias regiones de España y recordando el atractivo universal de los grandes fenómenos astronómicos. Mientras miles de personas alzaron la vista hacia el cielo europeo para observar el reciente eclipse solar total, la expectativa crece también en el hemisferio sur: Argentina ya tiene marcada en el calendario la próxima cita con la totalidad.

Según el catálogo global de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), el 5 de diciembre de 2048 será el día en que el sur del país vuelva a sumergirse en la noche al mediodía.

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Ese futuro eclipse solar total podrá observarse en el extremo sur de Sudamérica, abarcando regiones de Chile, Argentina, Namibia y Botswana. La duración estimada de la totalidad alcanzará los 3 minutos y 28 segundos, un lapso breve pero suficiente para transformar el paisaje y el ánimo de quienes sean testigos del evento.

La NASA estima que la totalidad del eclipse solar total de 2048 durará 3 minutos y 28 segundos en la franja de visibilidad (REUTERS/Borja Suarez)

Según detalla la NASA en su plataforma de eclipses solares, el fenómeno será visible únicamente desde una franja específica, confirmando el carácter excepcional de cada encuentro entre la Luna y el Sol.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) subraya en su catálogo la importancia del eclipse total de 2048, ya que el último episodio de este tipo visible desde territorio argentino tuvo lugar en 2020.

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Qué otros eclipses se verán desde Argentina antes de 2048

Antes de ese acontecimiento, el cielo argentino ofrecerá otros espectáculos dignos de atención. El 6 de febrero de 2027, un eclipse anular cruzará partes de Chile y Argentina, dibujando sobre el firmamento el célebre “anillo de fuego”. En ese tipo de eclipse, la Luna no logra cubrir por completo el disco solar y deja visible un aro brillante, una postal tan singular como efímera.

El eclipse solar total de 2048 podrá verse en regiones de Argentina y Chile, además de Namibia y Botswana (REUTERS/Antonio Bronic )

El calendario astronómico reserva para el sur argentino varios eclipses parciales: el 11 de julio y el 5 de diciembre de 2029. En ambas fechas, el Sol será parcialmente ocultado por la Luna, dejando a la vista una media luna solar de asombroso impacto visual. Y el 12 de septiembre de 2034, otro eclipse anular cruzará parte de Argentina, extendiéndose también sobre Bolivia, Paraguay y Brasil.

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La última gran cita previa al eclipse total de 2048 tendrá lugar el 16 de diciembre de 2047, cuando el sur de Argentina, Chile y la Antártida podrán observar un eclipse parcial. Para los astrónomos profesionales y aficionados, cada uno de estos eventos representa una oportunidad única para estudiar y disfrutar de la danza celeste.

Diferencias entre eclipse solar total y anular

A lo largo del tiempo, los eclipses solares han fascinado y desconcertado a la humanidad. Estos fenómenos ocurren cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean, ya sea de manera total o parcial, regalando a quienes observan el cielo una visión única y transformadora. La forma en que estos cuerpos celestes se disponen determina el tipo de eclipse que se presencia desde la superficie terrestre.

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Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna cubre por completo el Sol, mientras que el anular deja visible el anillo de fuego y el parcial tapa solo una parte (REUTERS/Borja Suarez)

Un eclipse solar total es el resultado de una alineación perfecta: la Luna cubre por completo la superficie del Sol para los observadores ubicados en la trayectoria central de la sombra lunar. Cuando esto ocurre, el cielo se oscurece de forma repentina, la temperatura desciende y puede contemplarse la corona solar, esa atmósfera exterior del Sol que normalmente permanece oculta por el brillo intenso de su superficie. Solo durante la totalidad es posible retirar brevemente las gafas especiales para eclipses, en un instante que muchos califican como inolvidable.

El eclipse solar anular ofrece un espectáculo diferente, pero no menos impactante. Ocurre cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol en el momento en que se encuentra próxima a su punto más alejado de nuestro planeta. Su tamaño aparente, algo menor, no logra cubrir el disco solar en su totalidad y deja visible un anillo luminoso alrededor de la silueta lunar: el famoso “anillo de fuego”. Este fenómeno desafía las expectativas y subraya la precisión matemática de los movimientos celestes.

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El 16 de diciembre de 2047, el sur argentino, Chile y la Antártida tendrán un eclipse parcial antes del eclipse solar total de 2048 (REUTERS/Jon Nazca)

Por otra parte, un eclipse solar parcial se manifiesta cada vez que la Luna cubre solo una parte del Sol. Esta situación tiene lugar cuando los tres astros no están perfectamente alineados. El resultado es una media luna solar, visible desde zonas colindantes a la franja de totalidad o anularidad, y también durante fases previas y posteriores a los eclipses principales. Estos eventos, aunque menos espectaculares, ofrecen una oportunidad accesible para acercarse a la astronomía.

Existe, además, el eclipse solar híbrido, una rareza en la que, a lo largo de su trayectoria sobre la Tierra, el eclipse alterna entre la modalidad total y anular. Este fenómeno se explica por la curvatura del planeta y las variaciones en la distancia entre la Luna y los diferentes puntos de observación.

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En todos los casos, la observación del Sol requiere adoptar precauciones estrictas. Solo durante la totalidad de un eclipse solar total es seguro mirar directamente al astro rey sin filtros especiales; en el resto de las circunstancias, la utilización de gafas especiales para eclipses o métodos indirectos es indispensable para evitar daños oculares.

Cómo observar un eclipse solar de forma segura

Para la comunidad científica, los astrónomos aficionados y el público general, cada eclipse representa una oportunidad para maravillarse ante la precisión de los movimientos cósmicos y la belleza de los eventos celestes. El reciente eclipse solar total que oscureció el cielo de España ha renovado el interés y la fascinación por estos fenómenos en todo el mundo.

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La NASA advierte que solo durante la totalidad de un eclipse solar total puede mirarse el Sol sin filtros y que los visores deben cumplir la norma ISO 12312-2 (REUTERS/Bruna Casas)

En ese marco, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) insiste en la importancia de la seguridad ocular y cutánea durante la contemplación de un eclipse solar. Salvo durante la breve totalidad de un eclipse solar total, mirar directamente al Sol sin protección adecuada puede causar lesiones irreversibles. Solo cuando la Luna cubre completamente el disco solar puede el observador quitarse, por instantes, las gafas especiales para eclipses.

Durante los eclipses solares parciales y anulares, no existe un periodo de oscuridad total. Por eso, se recomienda utilizar siempre gafas especiales para eclipses o visores solares portátiles, que cumplen con la norma internacional ISO 12312-2 y son mucho más oscuros que los anteojos de sol convencionales. La NASA recomienda revisar que estos visores estén en buen estado antes de cada uso y supervisar especialmente a los niños.

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El uso de cámaras, binoculares o telescopios sin filtros solares específicos puede provocar daños graves a la vista. Incluso si se utilizan gafas especiales para eclipses, no es seguro mirar al Sol a través de dispositivos ópticos, ya que los rayos solares intensifican el riesgo de lesiones.

Para quienes no dispongan de gafas especiales, la NASA sugiere métodos de observación indirecta, como el clásico proyector estenopeico. Con una caja de cartón, papel aluminio y una hoja de papel blanco, es posible proyectar la imagen del eclipse y seguir el evento sin riesgo, una alternativa segura y didáctica para compartir con niños y aficionados.

Aun en los eclipses solares totales, la protección ocular debe reanudarse en cuanto cualquier segmento del Sol vuelva a asomar tras la totalidad. Además, es importante recordar la protección de la piel: la exposición prolongada a la luz solar puede provocar quemaduras, por lo que resulta aconsejable usar protector solar, gorro y ropa adecuada mientras se disfruta del fenómeno.