Playstation Plus Extra agosto 2026: qué incluye, cuánto vale y qué beneficios tiene

Los precios de PlayStation Plus Extra se mantienen en modalidades mensual, trimestral y anual. (Reuters)

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El servicio de suscripción de Sony se renueva un mes más. PlayStation Plus Extra ofrece a los jugadores de PS4 y PS5 una combinación equilibrada entre funciones en línea y un enorme catálogo de títulos bajo demanda.

A continuación, detallamos todo lo que necesitas saber sobre los precios, los beneficios permanentes y las grandes novedades que llegan al catálogo este mes de agosto de 2026.

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¿Cuánto vale PlayStation Plus Extra?

Los precios oficiales de la suscripción se mantienen en tres modalidades de pago diferentes para adaptarse a tus necesidades:

Mensual: 13,99 €

Trimestral: 39,99 € (un pago cada 3 meses)

Anual: 125,99 € (la opción más económica a largo plazo)

Entre los beneficios de PS Plus Extra destacan el multijugador online, almacenamiento en la nube y descuentos exclusivos. (Europa Press)

¿Qué beneficios tiene?

El nivel Extra incluye todas las ventajas del plan básico (Essential) y le añade su característica estrella: el Catálogo de Juegos. Sus beneficios principales son:

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Multijugador online: Acceso para jugar en línea con amigos y la comunidad global.

Catálogo de Juegos: Acceso ilimitado para descargar cientos de títulos de PS4 y PS5.

Almacenamiento en la nube: Guarda tus partidas de forma segura y retómalas en cualquier consola.

Descuentos exclusivos: Rebajas adicionales en la PlayStation Store durante las promociones.

Share Play: Permite que un amigo vea tu pantalla o juegue contigo como si estuviera a tu lado.

Contenido exclusivo: Packs de aspectos, armas y monedas gratis para tus juegos favoritos.

¿Qué incluye en agosto de 2026?

Además de los juegos mensuales del nivel básico, la gran actualización del catálogo de Extra de este mes se ha anunciado el 12 de agosto de 2026. Los nuevos títulos estarán disponibles para descarga a partir del 18 de agosto de 2026.

PlayStation Plus presenta los juegos mensuales de agosto, que incluyen títulos como Dying Light 2 Stay Human, Big Walk y Signalis. (PlayStation)

Estas son las incorporaciones más destacadas que se suman a la lista este mes:

Helldivers 2 (PS5) (Disponible desde el mismo 12 de agosto)

Kingdom Come: Deliverance II (PS5)

Vampire Survivors (PS4, PS5)

Hell is Us (PS5)

Metro Exodus (PS4, PS5)

Dying Light 2 (PS4, PS5)

Two Point Museum (PS5)

Umamusume Pretty Derby – Party Dash (PS4)

La promoción del videojuego Helldivers 2: Vacío de Libertad para el catálogo de PlayStation Plus Extra muestra dos personajes con armadura junto a la carátula del juego. (PlayStation)

Nuevos títulos llegan a Xbox Game Pass

Los usuarios de PS no son los únicos que reciben novedades en agosto: Xbox Game Pass amplía su catálogo con nuevas incorporaciones que abarcan distintos géneros y plataformas. En las primeras semanas, los usuarios podrán acceder a una decena de juegos, disponibles en consola, PC y a través de la nube.

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Entre los lanzamientos más destacados figuran Monsters are Coming! y PowerWash Simulator 2, que estarán accesibles desde el 6 de agosto. El 11 de agosto se suman Bounty Star, Date Everything! y la versión en acceso anticipado de Grounded 2.

El 12 de agosto se incorpora Ball x Pit, mientras que el 13 de agosto se añaden títulos como Cricket 26, Mio: Memories in Orbit y el acceso anticipado de Sandustry, exclusivo para PC. El 18 de agosto se suma Egging On, disponible en la nube, Xbox Series X|S y PC. Algunas propuestas solo podrán disfrutarse en dispositivos o planes específicos, y los títulos en ‘Game Preview’ o acceso anticipado corresponden a versiones en desarrollo que permiten la participación de la comunidad a través de comentarios.

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La página web de Xbox Game Pass exhibe la lista de 76 juegos agregados recientemente con opciones de filtrado y suscripción. (Xbox)

Juegos que abandonan Xbox Game Pass en agosto

El 15 de agosto, varios títulos dejarán de estar disponibles en el servicio: Menace (PC), Atlas Fallen, Aliens: Firesteam Elite y Firewatch (estos tres últimos en la nube, consolas y PC). Los usuarios interesados en estos juegos deberán aprovechar los últimos días antes de su salida del catálogo.

Agosto mantiene la atención de los suscriptores de plataformas como PS Plus Extra, Premium y Xbox Game Pass, con fechas confirmadas para los anuncios y un alto interés en las novedades del sector gaming y distribución digital.

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