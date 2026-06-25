Fútbol Libre para ver el Mundial 2026: si usas esa URL puedes afrontar sanciones legales, virus y robo de datos

No debes usar Futbol Libre para ver el Mundial 2026. (Imagen ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 ha disparado las búsquedas de plataformas gratuitas para ver los partidos en línea, y una de las más populares vuelve a ser Fútbol Libre. Sin embargo, especialistas en ciberseguridad y organismos internacionales advierten que utilizar este tipo de servicios puede exponer a los usuarios a malware, robo de información personal e incluso consecuencias legales relacionadas con la transmisión no autorizada de contenidos deportivos.

La creciente demanda por seguir los encuentros del torneo ha impulsado nuevamente la popularidad de páginas y aplicaciones que prometen acceso gratuito a todos los partidos. El problema es que muchas de estas plataformas operan sin contar con los derechos oficiales de transmisión, convirtiéndose en un punto de entrada para estafas digitales y actividades ilícitas.

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La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) ha advertido en diversas ocasiones sobre los riesgos asociados al consumo y distribución de contenido protegido por derechos de autor a través de servicios no autorizados.

FútbolLibre App ofrece partidos gratis del Mundial 2026, pero su uso implica violación de derechos de transmisión. (Google Play)

Por qué Fútbol Libre genera preocupación durante el Mundial

El atractivo de Fútbol Libre es evidente: acceso gratuito a partidos que, en condiciones normales, requieren una suscripción o acceso a plataformas oficiales.

No obstante, este modelo de funcionamiento suele apoyarse en transmisiones sin licencia, lo que implica que la plataforma no posee autorización para retransmitir los encuentros.

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Durante eventos masivos como el Mundial, millones de usuarios buscan alternativas rápidas para ver los partidos, reduciendo sus niveles habituales de precaución y convirtiéndose en objetivos más fáciles para ciberdelincuentes.

Los especialistas señalan que muchas de estas plataformas aprovechan precisamente esa urgencia para atraer tráfico y generar ingresos mediante publicidad invasiva o mecanismos más peligrosos.

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Existen URL que no debes usar para intentar ver el Mundial 2026 de manera gratuita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los riesgos legales de acceder a transmisiones no autorizadas

La transmisión de los partidos del Mundial está protegida por contratos internacionales de derechos audiovisuales. Esto significa que únicamente las cadenas de televisión y plataformas que han adquirido esos derechos pueden emitir legalmente los encuentros.

INTERPOL advierte que la descarga, distribución o acceso a contenidos protegidos sin autorización puede constituir una infracción a las leyes de propiedad intelectual vigentes en numerosos países.

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Las consecuencias varían según la legislación local, pero pueden incluir sanciones económicas, bloqueos de servicios e incluso procesos judiciales en los casos más graves.

Además, varios proveedores de internet colaboran actualmente con organismos reguladores para restringir el acceso a determinados portales identificados como emisores de contenido pirateado.

Futbol Libre y otras apps no deben de ser usadas para ver el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo estas plataformas pueden infectar un dispositivo

Uno de los mayores peligros asociados a Fútbol Libre y servicios similares no está relacionado con el fútbol, sino con la seguridad digital. Muchas de estas plataformas se financian mediante redes publicitarias poco controladas, ventanas emergentes y enlaces que redirigen a sitios externos.

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Al hacer clic en estos anuncios, los usuarios pueden descargar sin saberlo programas maliciosos conocidos como malware. Este software puede adoptar múltiples formas: virus, troyanos, spyware o ransomware capaces de comprometer el funcionamiento del dispositivo.

En algunos casos, basta con descargar una aplicación no oficial o interactuar con determinados enlaces para que la infección se produzca.

Páginas sin derecho de transmisión del Mundial 2026 pueden tener malware y virus oculto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo de perder información personal y bancaria

La instalación de malware puede derivar en consecuencias mucho más graves que una simple disminución del rendimiento del equipo. Los ciberdelincuentes suelen utilizar estos programas para recopilar información sensible, incluyendo contraseñas, correos electrónicos, documentos personales y datos bancarios.

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Según las advertencias de INTERPOL, algunos ataques buscan directamente obtener credenciales financieras para realizar compras fraudulentas o acceder a cuentas bancarias.

También existen riesgos relacionados con el robo de identidad, una práctica que consiste en utilizar la información obtenida para cometer fraudes en nombre de la víctima. En muchos casos, los usuarios no descubren que sus datos han sido comprometidos hasta semanas o incluso meses después de la infección inicial.

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Al usar páginas no autorizadas para ver el Mundial 2026 puedes sufrir el robo de tus datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo identificar una plataforma sospechosa

Los especialistas recomiendan desconfiar de cualquier servicio que ofrezca acceso gratuito e ilimitado a eventos deportivos de alto valor comercial. La ausencia de información corporativa clara, políticas de privacidad poco transparentes o inexistentes y la falta de canales de atención al cliente son señales de alerta importantes.

También es recomendable revisar cuidadosamente las direcciones web. Los sitios fraudulentos suelen cambiar constantemente de dominio y utilizar variaciones de nombres populares para atraer visitantes.

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Otra señal de advertencia son las solicitudes excesivas de permisos, especialmente cuando una aplicación pide acceso a información que no necesita para reproducir video.

Existen varias señales para identificar a una páginas fraudulenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las alternativas oficiales para ver el Mundial 2026

Ante estos riesgos, los especialistas recomiendan utilizar únicamente plataformas autorizadas para seguir los partidos del torneo.

En América Latina y España, la disponibilidad varía según el país, pero entre las opciones oficiales se encuentran servicios como DSports y DGO, Telefe y Paramount+ en Argentina, ViX en México, América TV y DirecTV Sports en Perú, Televen en Venezuela, DAZN y La 1 en España, además de FOX, Telemundo y Peacock en Estados Unidos.

Aunque estas alternativas pueden requerir una suscripción o depender de acuerdos regionales de transmisión, ofrecen garantías de seguridad, calidad de imagen y cumplimiento legal que las plataformas piratas no pueden proporcionar.

En un contexto donde los ciberdelincuentes aprovechan cada gran evento deportivo para lanzar nuevas campañas de fraude, optar por servicios oficiales sigue siendo la forma más segura de disfrutar del Mundial 2026 sin poner en riesgo los datos personales ni el dispositivo.