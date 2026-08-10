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Juanchi Baleirón y Ariel “Topo” Raiman, de Los Pericos: “En 40 años no nos tomamos nunca una pausa”

Los músicos contaron en Infobae en vivo cómo nació el nuevo trabajo del grupo, que suma colaboraciones, una edición especial de colección y una gira que tendrá su gran parada en el Gran Rex

Los Pericos presentaron Inmortal y reafirmaron una trayectoria de casi 40 años sin pausa en el rock argentino (Video: Infobae en Vivo)
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Juanchi Baleirón y Ariel “Topo” Raiman, dos de los integrantes de Los Pericos, pasaron por los estudios de Infobae en Vivo para hablar de Inmortal, el nuevo álbum de la banda, y de los casi 40 años de trayectoria ininterrumpida que los convierten en uno de los grupos más longevos del rock argentino. La charla recorrió desde los orígenes del reggae en sus vidas hasta la salida del Bahiano, los cambios de la industria musical y la vigencia de un catálogo que, según ellos mismos admiten, mucha gente se sabe sin saber que lo sabe.

La idea detrás del nuevo disco no es solo musical. Junto al álbum, la banda lanzó una cápsula del tiempo como objeto de merchandising: una colección de elementos en la que cada pieza evoca una canción del repertorio, ya sea por su título o por su letra. “Las canciones sí son inmortales”, explicó Raiman en el programa. “Nosotros no somos inmortales, pero las canciones sí. Con eso inventamos esto de la cápsula del tiempo”. Entre los objetos incluidos hay un corazón de cristal, referencia directa a la colaboración que la banda grabó con Abel Pintos. El disco también tiene participaciones del líder de Guasones, Facundo Soto, de los grupos Nonpalidece y El Plan de la Mariposa, y del artista mexicano Sabino.

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Dos hombres con cabello y barba canosos, vestidos con chaquetas oscuras, sentados. Un logo que dice "info" en la pared de fondo. Hay dos tazas blancas.
La banda llevará su nuevo material a la sala porteña el 22 de octubre, tras una gira que pasó por Rosario, Córdoba, Mendoza, Salta y Guadalajara, e incluyó una parada en el Tren a las Nubes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gira de presentación ya recorrió Rosario, Córdoba, Mendoza, Salta y Guadalajara, con una icónica parada en el Tren a las Nubes en la provincia del norte del país. El próximo paso es el Gran Rex de Buenos Aires, donde el 22 de octubre la banda dará su show de presentación en la ciudad. También hay fechas previstas para el 16 en Córdoba y el 17 en Rosario.

Cuando Manu Jove, el conductor del ciclo, les preguntó si cuarenta años sin pausa es demasiado, Baleirón fue directo: “No sé si está bien o está mal, pero esa es nuestra realidad. 40 años, 24/7, 365”. La banda nunca tomó un descanso formal, algo que el propio guitarrista y productor se encarga de aclarar cada vez que puede. Para ellos, la gira no es un esfuerzo: es el estado natural de existencia. “Estás muerto después de un show, no dormiste, tenés que subirte a un micro, a una combi, a un avión y viajar a otro lado. Vamos”, resumió el vocalista. Raiman completó la idea: “Estás con tus amigos haciendo lo que te gusta, con el proyecto de tu vida”.

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La banda presentará su más reciente placa 'Inmortal' en Colombia, con un show de 28 canciones en el Lourdes Music Hall de Bogotá este 5 de junio - crédito cortesía Sony Music
Inmortal suma colaboraciones de Abel Pintos, Facundo Soto, Nonpalidece, El Plan de la Mariposa y el mexicano Sabino

Esa vida en común no estuvo exenta de momentos difíciles. La banda perdió a un compañero, Horacio Avendaño. Y hace 22 años, la partida del Bahiano —vocalista original del grupo— los obligó a tomar una decisión rápida. Fue entonces cuando Baleirón asumió el micrófono. “Dijimos: ‘¿Qué hacemos? Vemos cómo seguimos’”, recordó. Sobre los motivos de la salida del cantante, prefirió no especular demasiado: “Creemos que porque quería hacer su historia. Sintió que había cumplido un ciclo”. Aclaró que se cruzan con buena onda en eventos de la industria, aunque no volvieron a compartir escenario.

El reggae llegó a sus vidas de manera oblicua, por la vía del new wave de los 80s. Bandas como The Police, The Clash y U2 abrieron la puerta a un género que en Argentina era prácticamente desconocido y hasta se pronunciaba mal. “Era rigi, riguei, una cosa media extraña”, recordó Baleirón entre risas. Con el tiempo, Los Pericos fueron adentrándonos en el reggae jamaiquino y terminaron por popularizarlo en el país. En 1993, ese recorrido los llevó hasta Jamaica, donde fueron recibidos en el sello Tuff Gong —el de la familia Bob Marley— y reconocidos como embajadores del género en Latinoamérica. “Estábamos en el Kingston picante, el interesante, no el for export”, dijo el cantante.

Raiman describió las canciones del grupo como una máquina del tiempo. Juanchi fue más preciso: la gente las canta en los festivales aunque no se considere fan de la banda. “A veces cuando tocás en un festival que por ahí tocan muchos artistas y hay público que son de otras bandas también, los ves que se cantan todas las canciones. Hasta ellos mismos no se dan cuenta que la sabían. Eso es genial”, afirmó. El fenómeno, explicaron, tiene que ver con la exposición acumulada durante décadas: padres que pusieron los discos en el auto, tíos que regalaron cassettes, generaciones que absorbieron el repertorio sin buscarlo.

Los Pericos lanzaron Inmortal el 26 de marzo de 2026 con Sony Music, con diez canciones inéditas y colaboraciones de Abel Pintos, Nonpalidece o Guasones - crédito cortesía Sony Music
El nuevo álbum Inmortal incluye una cápsula del tiempo como merchandising con objetos que remiten a canciones del repertorio de Los Pericos

Sobre la industria, los dos coincidieron en que la adaptación fue permanente. Del vinilo al CD, del CD al streaming, Los Pericos estuvieron en cada formato. Raiman reconoció que tiene sus vinilos en casa y que le gusta el objeto, pero que también valora poder acceder a cualquier canción en cualquier momento. El vocalista fue más nostálgico con lo que se perdió: la escucha forzada, la que venía de haber pagado por algo y no tener otra opción que oírlo hasta el final. “Lo escuchabas porque lo habías comprado, lo escuchabas, lo escuchabas, lo escuchabas”, dijo. Aun así, no se instaló en la queja: “Mientras escuchen nuestra música o la música buena que quieran escuchar, está buenísimo, en el formato que quieran”.

Y cuando fueron consultados sobre los artistas de la nueva generación, ambos músicos mostraron entusiasmo. Juanchi mencionó a Trueno como uno de sus favoritos y también destacó a Dillom, a quien definió como “muy disruptivo, muy rompemoldes”. El dúo CA7RIEL y Paco Amoroso apareció en la conversación con elogios de ambos: el cantante los describió como artistas que “todo el tiempo se están riendo de lo que hacen” y que avanzan “con una actitud única”, al tiempo que Raiman los sumó a su lista de referentes actuales. En cuanto al rock más callejero, Baleirón mencionó a Autos Robados, La Grecia y Camionero como bandas que tienen “algo especial” y que representan un regreso al rock mugriento y directo que, según él, estuvo un tiempo perdido. Para el guitarrista, el género no murió: simplemente se adormece y vuelve con una camada nueva que sacude. Sobre el reggaetón, género que admitió no escuchar habitualmente, fue generoso: “Por ahí digo: ‘Uh, este pibe la rompe’. Te das cuenta de esas cosas cuando un artista tiene algo, esencia”.

El disco Inmortal también sale en vinilo. Y la cápsula del tiempo que lo acompaña estará disponible como edición de colección para quienes quieran un objeto físico que ancle esa escucha a algo concreto. La presentación en el Gran Rex el 22 de octubre será el cierre local de una gira que, fiel al estilo de la banda, no tiene fecha de fin.

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