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Cómo cargar el celular cuando no hay electricidad en casa

Con 7.200 mAh de capacidad, una batería portátil puede cargar dos teléfonos por completo o uno en dos ocasiones antes de necesitar recarga

Primer plano de un celular gris cargándose al 55% sobre una mesa de hormigón. Un cargador blanco Ollaté en regleta y una planta suculenta lo acompañan.
Ante un corte de luz, una batería portátil o power bank puede ser la solución para mantener el celular encendido. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Si de repente te quedas sin electricidad en casa, puedes recurrir a una batería portátil o power bank para cargar el celular. Conviene mantener siempre cargados estos dispositivos, ya que ante ciertas emergencias resultan muy útiles.

Ten presente, además, que las baterías portátiles tienen una capacidad limitada. El concepto clave para entenderla es el de miliamperios hora (mAh): ese dato indica cuántos dispositivos se pueden cargar y cuántas veces, explicó Gift Campaign.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las baterías portátiles almacenan una cantidad finita de energía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los teléfonos tienen baterías de alrededor de 3.000 mAh, mientras que los modelos más antiguos rondan los 1.000 mAh. Una batería portátil de 7.200 mAh, por ejemplo, permite cargar dos teléfonos completos o uno dos veces antes de necesitar recarga.

La mayoría de los power banks incluye algún indicador del nivel de carga, por lo general cuatro luces LED en las que cada una equivale al 25% de la capacidad total.

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Al estrenar uno de estos dispositivos, el primer paso es leer el manual ya que ahí se especifica si conviene cargarlo por completo antes del primer uso o si es preferible aprovechar la energía que trae de fábrica.

Primer plano de un celular Android mostrando "Batería baja" en pantalla, con un hombre visiblemente preocupado en el fondo.
Si usas la batería portátil con regularidad, cárgala de manera correcta para prolongar su vida útil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo cargar correctamente una batería portátil

Para cargar correctamente una batería portátil, explica el blog recién mencionado, no es necesario conectarla a la corriente hasta que llegue al 100% de su capacidad. Con alcanzar el 80% es suficiente para garantizar una mayor vida útil al dispositivo.

Del mismo modo, evita que la carga caiga por debajo del 25% antes de enchufarlo. Estas son recomendaciones generales: si ocurre una o dos veces, el daño no será significativo.

La frecuencia de carga dependerá del uso que le des. Si no utilizas la batería externa con regularidad, lo ideal es cargarla cada dos o tres meses.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El tiempo de carga varía según la capacidad en mAh y los amperios del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de hacerlo, comprueba el nivel de carga para saber hasta dónde necesitas recargarla, ya que estos dispositivos se descargan de forma gradual cuando están en desuso.

El tiempo de carga de un power bank es considerablemente mayor al de otros dispositivos de uso cotidiano, como un teléfono inteligente o un smartwatch.

Según el modelo, puede oscilar entre dos y diez horas para completar la carga. Ese tiempo depende tanto de la capacidad total en mAh como de la capacidad de carga, que se mide en amperios y suele ubicarse entre 1,0 y 3,0 A.

Primer plano de un hombre mirando con confusión un cargador de celular y un smartphone, con un enchufe de pared al fondo.
Si la electricidad funciona con normalidad en tu hogar, usa directamente el cargador del celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos power banks cuentan con varios puertos USB. El más rápido será siempre el de mayor capacidad en amperios. Sin embargo, evita usar cargadores de terceros o de baja calidad, ya que pueden dañar el dispositivo.

Por la misma razón, es preferible conectarlo a un enchufe de pared antes que a una computadora mediante cable USB: la carga por USB será notablemente más lenta.

Qué otras alternativas considerar si no tengo baterías portátiles

Si no tienes un power bank a mano, existen otras opciones para mantener el celular con carga.

Un hombre joven con barba sentado frente a una computadora portátil con la mano en la barbilla, hay una taza y una planta en el escritorio.
Sin un power bank disponible, conectar el celular a una computadora es la alternativa más accesible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La más sencilla es conectarlo a una computadora o laptop mediante un cable USB: aunque la carga será más lenta que con un enchufe de pared, es una solución práctica en situaciones de emergencia.

Algunos televisores modernos también cuentan con puertos USB que permiten cargar dispositivos de la misma manera.

Otra alternativa es la carga inversa, una función disponible en varios modelos de teléfonos inteligentes que permite transferir energía de un celular a otro mediante un cable o de forma inalámbrica.

baterías de litio, power bank, cables, cables ópticos, cables ópticos de colores, consolas, cargadores, USB tipo c, USB tipo a. (Imagen Ilustrativa Infobae)
baterías de litio, power bank, cables, cables ópticos, cables ópticos de colores, consolas, cargadores, USB tipo c, USB tipo a, pc, gamer, tienda, negocio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para usarla, el dispositivo que cede la energía debe tener batería suficiente y la función debe estar habilitada en los ajustes del equipo.

Si en tu casa funciona la electricidad con normalidad, utiliza el cargador de tu celular. Esta opción es la más sana para la salud de tu batería.

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