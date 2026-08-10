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El momento en que un pez se comió una pelota y obligó a una insólita sanción en un torneo de golf: “Nunca he visto eso”

Una jugada fuera del green terminó en el lago del Trump National Golf Club Bedminster, donde un animal emergió y se llevó la bola, mientras la transmisión quedó atónita

Un pez se tragó la pelota de Charl Schwartzel y obligó a una sanción en Bedminster

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La jornada en el Trump National Golf Club Bedminster dejó una imagen insólita para el mundo del golf: Charl Schwartzel, protagonista de la escena, vio cómo su pelota desaparecía de la manera más inesperada. El sudafricano, conocido por su trayectoria y victorias en los principales circuitos, vivió un episodio que sorprendió tanto a espectadores como a comentaristas.

En pleno desarrollo del torneo LIV Golf Bedminster, Schwartzel enfrentaba el desafío del hoyo 7, un par tres de 134 yardas. Tras un golpe que llevó la pelota fuera del green, esta rodó hasta el lago que bordea el circuito. Antes de que alguien pudiera preverlo, un pez emergió y devoró la bola sin dar oportunidad a la recuperación.

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La escena desconcertó a quienes seguían la ronda. Uno de los comentaristas no dudó en expresar su asombro: “Nunca he visto eso”. Esa reacción fue compartida de inmediato por los fanáticos, que llevaron el incidente a las redes sociales con todo tipo de bromas y comentarios sorprendidos. Entre ellos, hubo quienes se preguntaron si el animal había estado esperando el “premio” durante toda la jornada.

El gesto de la leyenda luego de que el pez se quedó con su pelota durante el torneo de golf
El gesto de la leyenda luego de que el pez se quedó con su pelota durante el torneo de golf

El reglamento no contemplaba matices frente a la situación: Schwartzel debió aceptar una penalización de un golpe, lo que lo dejó en posición de bogey para ese hoyo. El hecho se viralizó rápidamente, no solo por lo inusual del “robo” sino porque puso de manifiesto que, aunque el golf suele estar marcado por obstáculos como lagos o trampas de arena, la fauna local también puede alterar el curso de una ronda competitiva como ha sido expuesto en otras situaciones.

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La reacción de la audiencia fue inmediata. Los usuarios de redes sociales no tardaron en destacar la rareza del episodio. Uno sintetizó el clima de sorpresa: “El momento más memorable en la historia de #LIVGolf”. La secuencia levantó preguntas sobre el reglamento y sobre cómo proceder cuando la naturaleza interviene en pleno torneo. Un espectador, desconcertado, preguntó: “¿Cuál es la regla de este?”. Otro insistió en que nunca había visto un caso semejante: “Un pez roba una pelota de golf. En serio, esto tiene que ser el primero”.

El sudafricano, ganador del Masters 2011, debió asumir la sanción y continuar su participación con la desventaja que implicó el bogey. Más allá de la anécdota, Schwartzel terminó el certamen con un resultado de dos sobre par, lejos de las posiciones de privilegio. El episodio, sin embargo, lo convirtió en tendencia y le otorgó un nuevo matiz a su ya extensa carrera.

Charl Schwartzel finalizó E22 en el LIV Golf Bedminster (Credit: Vincent Carchietta-USA TODAY Sports)
Charl Schwartzel finalizó E22 en el LIV Golf Bedminster (Credit: Vincent Carchietta-USA TODAY Sports)

En el contexto del torneo, la acción de Schwartzel no fue la única noticia relevante. El español Jon Rahm se proclamó campeón individual del certamen, mientras que el chileno Joaquín Niemann celebró su segundo título de la temporada en el circuito, consolidando su lugar entre los principales del LIV Golf. Niemann, de hecho, sumó el noveno trofeo desde su arribo a la liga árabe en 2022 y se llevó un premio millonario tras imponerse en Nueva York.

El nombre de Schwartzel es sinónimo de experiencia y éxito en el golf profesional. Nacido en Johannesburgo, integró el equipo de Sudáfrica que ganó el Campeonato Mundial Junior por Equipos en 2000 y, a los 18 años, ya acumulaba victorias en torneos de aficionados en Inglaterra y la India. Su salto al profesionalismo llegó en diciembre de 2004 con el triunfo en el Campeonato Dunhill en Leopard Creek.

En el European Tour, Schwartzel se impuso en el Open de España 2007, en el Madrid Masters al año siguiente y consiguió victorias consecutivas en el Joburg Open en 2010 y 2011. Su desempeño lo llevó a clasificar al PGA Tour 2011, donde alcanzó el sexto lugar en el Ranking Mundial de Golf Oficial y sumó dos títulos en el circuito estadounidense.

El golfista que ya había hecho historia al ganar el evento inaugural de LIV Golf en Londres, en junio de 2022. En esa oportunidad, logró una puntuación de siete bajo par tras tres rondas y contribuyó al primer título de equipo para los Guardias del Sur de Sudáfrica GC.

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