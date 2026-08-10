El padre de Gaspi contó la propuesta que el youtuber rechazó por sus principios: “Tres veces le ofrecieron un departamento”

Ricardo Héctor Prim conversó con el ciclo de Mariana Fabbiani a casi dos meses de la trágica muerte del youtuber (Video: DDM/ América TV)

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A casi dos meses de la muerte de Gaspi, el joven creador de contenido que revolucionó las redes argentinas, su padre, Ricardo Héctor Prim, dio una entrevista a DDM (América TV). En una nota marcada por la emoción, reconstruyó el perfil más íntimo de su hijo y relató los desafíos personales y profesionales que atravesó el influencer antes del trágico accidente aéreo en Río de Janeiro. El avance de la investigación en Brasil aporta detalles sobre las causas del siniestro que dejó seis muertos y reabre el debate sobre las condiciones de seguridad en los vuelos privados.

Ricardo Prim describió la relación de complicidad que mantenía con su hijo. “Con Gaspi siempre nos divertíamos mucho”, recordó, evocando las largas charlas frente al mar en Puerto Madryn. El padre destacó la búsqueda constante de autenticidad de Gaspi, marcada por una infancia singular, con años de residencia en Chile y una fuerte conexión con la costa patagónica. “Él hablaba mucho de su esencia y de los miedos. Él relacionaba el miedo con la muerte”, explicó.

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Gaspi en su infancia junto a su padre (Facebook)

Gaspi atravesó momentos difíciles durante la adolescencia, incluyendo crisis personales y episodios de aislamiento. “Él estuvo muy bajoneado”, admitió su padre. Sin embargo, subrayó la transformación positiva que protagonizó en los últimos años: dejó hábitos nocivos, bajó 21 kilos y se volcó a una vida más saludable, inspirando a sus seguidores.

La salud mental ocupó un lugar central en la charla. Gaspi utilizó su personaje público como escudo para expresar sus inquietudes y vulnerabilidades. “Mientras me tenga yo a mí, está todo bien”, solía decir, según relató su padre. Él valoró la decisión de su hijo de evitar la política partidaria y mantener un discurso honesto y directo con sus seguidores: “Evidentemente no era vacío de contenido, todo lo contrario”.

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El compromiso de Gaspi con su integridad quedó reflejado en varias decisiones clave. “Tres veces le ofrecieron un departamento”, recordó Ricardo Prim al revelar que su hijo rechazó en varias oportunidades tentadoras ofertas a cambio de promocionar apuestas, negándose a ser “cómplice de la ludopatía de los chicos”.

Ricardo Héctor Prim conversó con el ciclo de Mariana Fabbiani a casi dos meses de la trágica muerte del youtuber (DDM/ América TV)

“Él iba a llegar por otro lado, no le interesaban esas cosas”, sostuvo el padre, quien también contó que Gaspi enfrentó situaciones de bullying en la infancia por su exposición en redes y su forma de ser. “Él los enfrentaba. No es que se quedaba callado”, relató. Con el tiempo, esos mismos compañeros se convirtieron en seguidores y defensores del influencer, reconociendo su personalidad y liderazgo positivo.

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El padre recordó el impacto que tuvo una de las últimas producciones de Gaspi, el video del “regreso”, donde el joven compartió abiertamente su proceso de recuperación emocional. Antes de publicar ese material, Gaspi se lo envió a su padre como muestra de confianza y cercanía.

Mientras la familia busca respuestas, las autoridades brasileñas difundieron detalles oficiales sobre el accidente que costó la vida a Gaspi y a otras cinco personas. Según el informe preliminar del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), el choque entre los helicópteros estuvo marcado por un “vuelo invisible”.

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“Él hablaba mucho de su esencia y después de los miedos. Él relacionaba el miedo con la muerte”, aseguró el padre de Gaspi (Instagram)

El helicóptero PR-DJJ despegó del aeropuerto Santos Dumont con un solo tripulante, el piloto Charles Marsillac. El PP-MAC, en el que viajaban Alexandre Souza como comandante y cuatro pasajeros —entre ellos Gaspar Prim y Lucas Vigniale— partió desde Jacarepaguá hacia Angra dos Reis.

Los planes de vuelo de ambas aeronaves coincidían en las Rutas Especiales de Helicópteros de las zonas de Praia y Grota, particularmente desde el punto conocido como Tachas. La colisión se produjo entre las posiciones de Tachas y Piabas, cerca de Recreio dos Bandeirantes. Una cámara de seguridad captó los momentos posteriores al impacto y el descenso descontrolado de una de las aeronaves.

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El informe de Cenipa subrayó que el PP-MAC —el helicóptero donde viajaba Gaspi— no fue detectado por los radares del Sistema Brasileño de Control del Espacio Aéreo (Sisceab) durante todo el trayecto, a diferencia del PR-DJJ, que sí fue monitoreado hasta instantes antes de la colisión. Esta ausencia de registro llevó a los investigadores a calificar el hecho como un “vuelo invisible”.