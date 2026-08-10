Por qué se siente mareo después del sismo en Colombia, alertas de terremoto en celular y más preguntas en Google

En Cali, la comunidad trabaja en la remoción del escombros - crédito Agencia EFE

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La reciente ocurrencia de un terremoto de magnitud 7.4 con epicentro en el departamento del Chocó, Colombia, ha generado inquietud en la población y multiplicado las búsquedas en Google sobre las secuelas físicas inmediatas, especialmente la sensación de mareo tras el sismo, así como sobre las alertas de terremotos en teléfonos móviles.

Los usuarios buscan respuestas claras para entender por qué experimentan ciertas sensaciones después del evento y cómo pueden prepararse mejor utilizando la tecnología disponible en sus dispositivos.

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Por qué se siente mareo después de un sismo

La sensación de mareo que persiste tras un sismo es un fenómeno frecuente denominado médicamente “mareo postsísmico” o “síndrome del mareo terrestre”.

Un hombre sale de un edificio de apartamentos después de que un terremoto azotara Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (AP Foto/Santiago Saldarriaga)

Este efecto se manifiesta porque el equilibrio corporal depende de la integración de señales provenientes de los ojos, los sensores de músculos y articulaciones, y el sistema vestibular del oído interno. Durante el temblor, los movimientos bruscos alteran la habitual coordinación de estos sistemas.

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El oído interno, encargado de detectar cambios en la posición y el movimiento del cuerpo, puede quedar temporalmente desajustado debido a la inercia del líquido presente en los canales semicirculares.

Aunque la tierra se detenga, ese líquido puede seguir moviéndose por algunos instantes, enviando señales falsas al cerebro que interpretan que el entorno todavía está en movimiento. Esta confusión suele durar minutos, aunque en ciertas personas puede prolongarse por horas.

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Personas permanecen fuera de sus casas después de que se sintiera un terremoto en Bogotá, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (AP Foto/Iván Valencia)

Por otro lado, el miedo desencadenado por un sismo activa el sistema nervioso simpático, generando una descarga de adrenalina y cortisol. Esto produce ritmo cardíaco acelerado, respiración superficial y tensión muscular.

Al descender los niveles de estas hormonas una vez pasado el peligro, muchas personas experimentan una especie de “resaca” fisiológica. El resultado habitual es el mareo, debilidad en las piernas o incluso temblores leves.

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Tras un evento sísmico importante, el cerebro puede quedar condicionado en un estado de alerta extrema. De este modo, cualquier vibración cotidiana, como el paso de un vehículo o el funcionamiento de un electrodoméstico, puede ser interpretado erróneamente como un nuevo temblor. Este fenómeno se conoce como “síndrome del falso movimiento” y contribuye a la persistencia de la sensación de mareo o inestabilidad.

Ambos sistemas, integrados en dispositivos Android y iPhone, tienen el propósito de advertir a la población con segundos de anticipación para que puedan resguardarse. (Composición Infobae: Imagen ilustrativa / Google / Apple)

Cómo activar el aviso de terremoto en mi celular

La tecnología ha avanzado para ofrecer a los usuarios de teléfonos móviles sistemas de alerta temprana de terremotos. Estos sistemas funcionan de diferente manera según el sistema operativo del dispositivo, sea Android o iOS.

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En los teléfonos Android existe el Sistema de Alertas de Terremotos de Google. Utiliza los acelerómetros de los celulares para identificar ondas sísmicas y enviar avisos a los usuarios. Para activar esta función, es necesario ingresar a la configuración del teléfono, acceder a la sección de seguridad y emergencias (o ubicación, según la marca), y buscar la opción de alertas de terremoto.

Basta con activar el interruptor correspondiente. Es fundamental mantener encendida la ubicación GPS y tener acceso a internet, ya sea por Wi-Fi o datos móviles, para que el sistema funcione correctamente.

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Habitantes de una ciudad reciben notificaciones de alerta sísmica en sus dispositivos Android, las cuales indican la implementación del sistema de detección de temblores de Google. (Foto: Android)

En el caso de los dispositivos iPhone, la gestión de alertas depende de la red de alertas gubernamentales de cada país. Para habilitar estas notificaciones en iOS, se debe ingresar a los ajustes, seleccionar la sección de notificaciones y, al final de la lista, activar la opción de alertas de emergencia o protección civil. Así, el teléfono recibirá mensajes automáticos cuando las autoridades emitan un aviso oficial por riesgo sísmico.

Cómo saber si mi celular tiene alerta de terremoto

La confirmación de que un teléfono móvil cuenta con alerta sísmica activa es esencial para que los usuarios estén preparados ante nuevos movimientos telúricos. En la mayoría de los dispositivos Android comercializados en Colombia, la verificación se realiza a través de los ajustes.

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Al ingresar en la configuración y buscar la sección de seguridad y emergencias, se debe localizar la opción de alertas de terremoto y comprobar que esté habilitada. Si no aparece, es posible que el modelo no sea compatible o que la función de ubicación esté desactivada, lo cual impide el funcionamiento del sistema.

Apple depende de la información de las entidades gubernamentales y no de los celualres, como lo hace Google con los dispositivos Android.

En los teléfonos iPhone, el procedimiento depende tanto del país como del operador móvil. Usualmente, la opción se encuentra al final de la sección de notificaciones en los ajustes. Cuando está visible y activada, el usuario recibirá automáticamente las alertas emitidas por las autoridades.

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Si esta opción no aparece, podría deberse a que el operador mantiene las alertas activas de manera predeterminada y el usuario no tiene la posibilidad de desactivarlas manualmente.