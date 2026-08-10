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El tiempo que ahorra la IA en Meta no será para descanso, sino para trabajar más

Durante una sesión con el equipo, el director Andrew Bosworth respondió a la inquietud de un empleado sobre la posibilidad de reinstaurar los Meta Days

Bosworth argumentó que, en lugar de buscar más días libres, los empleados deberían dedicar esas horas adicionales a innovar. REUTERS/Daniel Cole
Bosworth argumentó que, en lugar de buscar más días libres, los empleados deberían dedicar esas horas adicionales a innovar. REUTERS/Daniel Cole
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El director de tecnología de Meta, Andrew Bosworth, dejó en claro que los ahorros de tiempo generados por la inteligencia artificial en la empresa no se destinarán a más días libres para los empleados, sino a incrementar la producción de nuevos productos.

Su postura, expresada en una reciente sesión de preguntas y respuestas interna, marca una tendencia en la que la eficiencia impulsada por la IA no se traduce en descanso adicional, sino en mayor carga laboral.

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Productividad de la IA en Meta: más trabajo, no más descanso

Durante una sesión con el equipo, Andrew Bosworth respondió con firmeza a la inquietud de un empleado sobre la posibilidad de reinstaurar los Meta Days, jornadas libres que la compañía había eliminado. Su reacción fue contundente: “Dejen de preguntar sobre Meta Days. Es muy tonto”.

El director de tecnología de Meta dejó en claro que los ahorros de tiempo generados por la IA en la empresa no se destinarán a más días libres. REUTERS/Francis Mascarenhas
El director de tecnología de Meta dejó en claro que los ahorros de tiempo generados por la IA en la empresa no se destinarán a más días libres. REUTERS/Francis Mascarenhas

El mensaje para el personal fue claro: el tiempo que se gana gracias a la inteligencia artificial debe invertirse en el desarrollo de nuevas funcionalidades para los usuarios, no en ampliar el tiempo de descanso.

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Bosworth argumentó que, en lugar de buscar más días libres, los empleados deberían dedicar esas horas adicionales a innovar y crear productos mejores para quienes usan los servicios de Meta. Ejemplificó con su propia experiencia: afirmó que cuando dispone de una hora extra, la utiliza para ese fin.

Incluso sugirió que los empleados consulten a sus padres acerca de la conveniencia de solicitar más tiempo libre cada vez que surge una oportunidad.

El programa Meta Days, que ofrecía algunos días libres extra, fue cancelado y sustituido por dos “días de elección”. REUTERS/Francis Mascarenhas
El programa Meta Days, que ofrecía algunos días libres extra, fue cancelado y sustituido por dos “días de elección”. REUTERS/Francis Mascarenhas

El trasfondo de este mensaje es que la introducción de herramientas de IA en Meta tiene como objetivo optimizar los procesos y aumentar la productividad, pero no modificar la cantidad de tiempo que se trabaja. Así, la eficiencia lograda se reinvierte en la empresa, no en los empleados.

Política de recursos humanos y recortes en Meta

Esta postura se da en el contexto de una política interna marcada por recortes y cambios en los beneficios laborales. En mayo de este año, Meta eliminó 8.000 puestos de trabajo y anunció una inversión de hasta USD 135.000 millones en infraestructura de inteligencia artificial para el año.

El programa Meta Days, que ofrecía algunos días libres extra, fue cancelado y sustituido por dos “días de elección”. La compañía mantiene cuatro semanas de vacaciones y los feriados, pero la reducción de tiempo libre ha sido notoria para quienes integran la plantilla.

En mayo de este año, Meta eliminó 8.000 puestos de trabajo. (Foto AP /Jeff Chiu)
En mayo de este año, Meta eliminó 8.000 puestos de trabajo. (Foto AP /Jeff Chiu)

El mensaje subyacente es que, aunque la tecnología permite un ritmo de trabajo más eficiente, las condiciones para los empleados no se flexibilizan en términos de descanso. La productividad se convierte en la principal moneda de cambio y aquello que se gana en tiempo termina volcado en la misma jornada laboral, pero con más tareas.

Debates globales sobre productividad, IA y derechos laborales

Las declaraciones de Bosworth reflejan una discusión que atraviesa el mundo laboral: ¿quién se beneficia de los avances de la inteligencia artificial, las empresas o los trabajadores? En el caso de Meta, la respuesta parece inclinarse hacia la maximización del rendimiento de la plantilla.

Otras voces dentro de la industria tecnológica han manifestado posturas distintas. Jeff Bezos, fundador de Amazon, ha expresado su esperanza de que la IA posibilite que las familias puedan volver a tener un solo sostén de ingresos. Por su parte, Morgan Stanley ha pronosticado que la inteligencia artificial podría llevar a millones de personas a sumar un segundo o incluso un tercer empleo.

Meta redujo su plantilla en un 10 % en 2026 y pidió a los empleados restantes que ayudaran a entrenar a los sistemas de inteligencia artificial que ocuparán sus puestos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Meta redujo su plantilla en un 10 % en 2026 y pidió a los empleados restantes que ayudaran a entrenar a los sistemas de inteligencia artificial que ocuparán sus puestos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

En contraste, Meta ha optado por mantener la misma cantidad de horas laborales y aumentar la producción, sin añadir días libres. Además, la empresa no solo prescindió del 10 % de su personal en el año, sino que también solicitó a quienes permanecen que colaboren en la capacitación de sus reemplazos basados en IA.

La implementación de programas de seguimiento de pulsaciones en las computadoras portátiles refuerza el control sobre la actividad de los empleados, consolidando un entorno orientado a la eficiencia constante.

El caso de Meta plantea preguntas sobre el futuro de las relaciones laborales en empresas tecnológicas. El ahorro de tiempo que proporciona la inteligencia artificial no se traduce en una reducción de la jornada ni en más días de descanso, sino que se reinvierte en la creación de productos y servicios.

Esta lógica, según lo expresado por Bosworth, responde a la necesidad de mantener la competitividad y satisfacer las demandas de los usuarios, incluso en un escenario de reducción de personal y automatización de tareas. Los empleados, por su parte, enfrentan la expectativa de utilizar cada minuto extra en favor de la compañía.

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