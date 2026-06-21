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Ver partidos del Mundial 2026 desde la app de FútbolLibre es peligroso: puede traer sanciones legales y virus

Varios fanáticos recurren a plataformas piratas para ver la fase de grupos del Mundial, pero su uso implica exponer datos privados a extraños

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Pelota Libre - Pelota Libre - Mundial 2026 - streaming - tecnología - 17 de junio
FutbolLibre App es una de las múltiples plataformas piratas que prometen contenido deportivo sin costo. (Foto: Google Play)

La fase de grupos del Mundial 2026 avanza con partidos que mantienen la atención de millones de espectadores en todo el mundo. Ante la alta demanda y las restricciones de transmisión, han surgido alternativas digitales que prometen acceso gratuito a todos los encuentros, como la aplicación FútbolLibre.

No obstante, según autoridades como la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), opciones como FútbolLibre funciona como una aplicación pirata que carece de los derechos legales para transmitir los partidos.

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El uso de este tipo de servicios implica riesgos que van desde sanciones legales hasta amenazas severas para la ciberseguridad de los usuarios. INTERPOL advierte que la descarga y distribución de contenido protegido por derechos de autor sin autorización puede tener consecuencias legales y técnicas graves.

Por qué ver partidos desde FútbolLibre puede tener sanciones legales

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las leyes internacionales sancionan la piratería física y digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La transmisión de los partidos del Mundial 2026 está regulada por estrictos contratos de derechos de autor. Solo las empresas autorizadas pueden difundir los encuentros en sus plataformas y canales oficiales.

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Según INTERPOL, acceder a transmisiones piratas implica una violación directa de la legislación de propiedad intelectual. Esta infracción no solo afecta a quienes suben o comparten el contenido, sino a quienes lo consumen.

La organización internacional advierte que la descarga o distribución sin permiso de material sujeto a derechos de autor puede derivar en acciones legales, multas económicas e incluso penas de prisión en algunos países.

El endurecimiento de las leyes antipiratería y la colaboración entre autoridades y empresas tecnológicas han facilitado el rastreo de usuarios y la aplicación de sanciones.

Qué riesgos para la seguridad digital enfrentan los usuarios que usan apps piratas

Teléfono celular con pantalla iluminada mostrando un bug o alerta de seguridad, posiblemente debido a un cyber ataque. La imagen refleja las preocupaciones actuales en el campo de la informática y la tecnología, enfatizando la necesidad de protección contra virus y amenazas cibernéticas. (Imagen ilustrativa Infobae)
Los programas piratas integran malware que afectan el funcionamiento del dispositivo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los sitios y aplicaciones piratas como FútbolLibre son un riesgo directo para la ciberseguridad de quienes los utilizan. Acceder a estos servicios puede exponer los dispositivos a programas maliciosos, conocidos comúnmente como malware o virus.

La infección puede producirse de forma inmediata tras descargar la aplicación o al hacer clic en enlaces dentro de la propia plataforma, y el daño potencial no se limita al dispositivo individual. El malware puede propagarse a través de redes domésticas o empresariales, comprometiendo información confidencial y operaciones críticas.

En escenarios más complejos, los atacantes pueden aprovechar el acceso para robar datos personales, información bancaria o credenciales de acceso a otros servicios. Según INTERPOL, los consumidores se exponen a la posibilidad de que sus datos sean utilizados en fraudes financieros o que su identidad sea suplantada.

Cuál es el peligro de descargar virus desde aplicaciones piratas

Teléfono Android con pantalla encendida mostrando alertas rojas de seguridad, virus digitales y código binario verde; una tienda de aplicaciones desenfocada con iconos de advertencia.
Los virus pueden infectar toda la red de conexión donde se conectan varios aparatos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo de instalar programas maliciosos va más allá del robo de datos. Muchos de estos virus pueden modificar el funcionamiento del dispositivo, instalar software adicional sin el consentimiento del usuario o utilizar el equipo como parte de una red de ataques informáticos.

INTERPOL ha documentado casos en los que las redes P2P y sitios streaming pirata han servido como trampolín para ataques de denegación de servicio (DDoS) y otras actividades ilícitas.

Asimismo, los usuarios que optan por servidores proxy o VPN para ocultar su ubicación pueden verse implicados en acciones ilegales previas vinculadas a estos servidores. La falta de actualizaciones de seguridad en aplicaciones piratas incrementa el riesgo de vulnerabilidades, dejando las puertas abiertas a nuevas infecciones y brechas de datos.

Cómo identificar si un servicio streaming es fraudulento

Joven latino de perfil viendo un partido de fútbol en vivo en su laptop. Está en un escritorio con lámpara, planta, café, cuaderno y audífonos, de noche.
Todos servicio que ofrezca contenido exclusivo sin algún valor es ilegal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detectar si una plataforma es pirata requiere atención a ciertos detalles. INTERPOL sugiere desconfiar de servicios que ofrecen una amplia variedad de contenido deportivo de forma gratuita o a precios muy bajos.

Una señal de alerta es la ausencia de información clara sobre la empresa que gestiona la aplicación. Los servicios legítimos disponen de atención al cliente, condiciones de uso detalladas y políticas de privacidad accesibles.

Otro indicio es la calidad de transmisión: los contenidos legales tienen mejor resolución, estabilidad y soporte técnico. Y, los precios son otro factor, porque los costos y derechos suelen reflejarse en el valor final al consumidor.

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