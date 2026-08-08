Ahorra batería del celular cuando manejes: ajusta esta configuración en Android Auto

Android Auto consume batería porque proyecta de forma constante la pantalla del teléfono al sistema del auto. (Imagen ilustrativa)

Guardar

Al usar Android Auto durante los trayectos en auto, muchos conductores notan rápidamente que la batería de su teléfono desciende con rapidez. Incluso al conectar el móvil por cable al vehículo, el consumo energético sigue siendo elevado.

Este fenómeno se debe a la manera en que Android Auto gestiona la transmisión de datos y la conectividad, pero existen configuraciones específicas que pueden marcar la diferencia y ayudar a extender la autonomía del dispositivo.

PUBLICIDAD

Por qué Android Auto consume tanta batería

El funcionamiento de Android Auto implica una proyección constante de la pantalla del teléfono hacia el sistema de entretenimiento del coche. Este proceso puede realizarse por cable USB o de forma inalámbrica, y cada modalidad tiene un impacto distinto sobre el consumo energético.

Cuando se utiliza la conexión por cable, los datos de vídeo, audio y controles se transfieren a través del USB, similar al uso de un cable HDMI entre un dispositivo y un televisor.

PUBLICIDAD

Desactivar Android Auto de forma inalámbrica en los ajustes de desarrollador permite que el sistema funcione solo por cable y reduzca el consumo de batería.

Sin embargo, la versión inalámbrica es más demandante: el emparejamiento inicial ocurre mediante Bluetooth, pero la transmisión de imagen y sonido se realiza a través de una red WiFi privada de 5 GHz. Esta doble conexión activa múltiples antenas y protocolos en el móvil, acelerando el gasto de batería.

Incluso si el teléfono está conectado físicamente al vehículo, Android Auto suele mantener el modo inalámbrico activo por defecto, lo que significa que Bluetooth y WiFi siguen funcionando en segundo plano. En consecuencia, el consumo de energía se multiplica, llegando a agotar hasta la mitad de la carga del smartphone tras un par de horas de conducción.

PUBLICIDAD

Configuración ideal para limitar el consumo de energía

El primer paso para optimizar la batería consiste en asegurarse de que Android Auto funcione únicamente mediante la conexión por cable, desactivando el modo inalámbrico. Para acceder a esta función hay que seguir una serie de pasos en la aplicación del móvil:

Abrir el apartado de Aplicaciones en los ajustes del teléfono y seleccionar Android Auto. Ingresar en Ajustes adicionales de la aplicación. Deslizar hasta el final y pulsar varias veces sobre Versión hasta que se active el modo de ajustes de desarrollo. Aceptar el acceso a los ajustes de desarrollo cuando el sistema lo solicite. Pulsar sobre los tres puntos verticales en la esquina superior derecha y acceder a Ajustes de desarrollador. Desmarcar la opción Android Auto de forma inalámbrica.

Los permisos de Android Auto para buscar dispositivos cercanos y determinar la posición relativa son necesarios para su conexión con el vehículo. (Google)

Al realizar estos pasos, Bluetooth y WiFi dejarán de operar en segundo plano durante el uso de Android Auto por cable. Si en algún momento se desea recuperar la funcionalidad inalámbrica, basta con volver a este menú y activar de nuevo la opción correspondiente.

PUBLICIDAD

Es importante que la aplicación tenga los permisos adecuados para buscar y conectarse a dispositivos cercanos, así como para determinar su posición relativa.

Automatización del ahorro de batería

Además de limitar el modo inalámbrico, los teléfonos Android ofrecen modos de ahorro de energía integrados. Según el modelo, suele haber un “modo estándar” y un “modo extremo” que restringen efectos visuales, actualizaciones en segundo plano y aplicaciones no esenciales. Activar el modo de ahorro de batería mientras se utiliza Android Auto ayuda a reducir el consumo sin afectar la experiencia de conducción.

PUBLICIDAD

En dispositivos Samsung Galaxy, el proceso se puede automatizar usando la herramienta “Modos y rutinas”:

Abrir la app y pulsar el símbolo (+) para crear una nueva rutina.

Elegir un desencadenante, como “Conducción” o “Dispositivo Bluetooth”.

Seleccionar la acción “Ahorro de energía” y elegir el modo deseado.

Asignar un nombre y un icono a la rutina.

Google Maps concentra gran parte del consumo en Android Auto, por lo que descargar mapas sin conexión y evitar la vista satelital ayuda a conservar autonomía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros consejos prácticos para maximizar la autonomía

Google Maps suele ser la aplicación que más energía consume durante los trayectos con Android Auto. Para reducir su impacto, se recomienda:

Descargar los mapas para su uso sin conexión.

Desactivar las actualizaciones en segundo plano.

Utilizar el modo de ahorro de batería del móvil, incluso cuando se emplea Android Auto.

Activar la función para iniciar la navegación automáticamente con el móvil bloqueado.

Evitar la vista satelital en la navegación.