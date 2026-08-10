Luck Ra respondió a las críticas en redes tras su separación de La Joaqui: “Busco un duelo en paz”

Luck Ra enfrentó las críticas tras el llanto de La Joaqui en televisión

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A 11 días de su separación y luego de que La Joaqui hablara en televisión de su ruptura y de los rumores que apuntaban a una infidelidad con Tuli Acosta, Luck Ra decidió expresarse por todo el hate recibido en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, el cordobés realizó un descargo en el que contó cómo atraviesa el duelo y explicó cómo es su relación con su amiga.

Con un fondo de color negro y letras blancas, Luck Ra compartió su descargo con sus más de tres millones de seguidores. Al comienzo, el cordobés decidió aclararle al público qué edad tenía y expresar cómo atravesaba la situación: “Para la gente que no sabe ni cuántos años tengo, tengo 27, no 28. Busco un duelo tranquilo, privado, en paz. Ya soy adulto”.

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Luego, teniendo en cuenta las especulaciones en redes y el hate que recibía su amiga, el cantante aclaró su vínculo con la inffluencer: “Ya se dijo, pero aún no salió de mi boca. Con Tuli no pasó absolutamente nada. Sí, ya sé que soy más feo que pisar bosta descalzo. No busco andar desacatado. Ahora me subo a un avión, pero mañana les cuento más”.

El descargo de Luck Ra tras su separación de La Joaqui (Instagram)

Las declaraciones de Luck Ra surgieron después de la participación de su expareja en el programa PH, Podemos Hablar (Telefe). En ese espacio, La Joaqui volvió al centro de la atención no solo por sus comentarios sobre el final de la relación, sino también por las menciones a Tuli Acosta, señalada como posible tercera en discordia. Mientras La Joaqui optó por un discurso medido, el cantante cordobés reapareció en redes sociales con un mensaje que generó repercusión entre sus seguidores.

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A través de sus historias de Instagram, el artista publicó una imagen que enseguida captó la atención. “Este plato se llama: ‘me llené y sobró carne, ayuda’”, escribió sobre la foto de una parrilla repleta de cortes y achuras. El gesto fue interpretado como un guiño irónico y una muestra de normalidad en medio de las especulaciones sobre su vida privada.

No es la primera ocasión en la que el intérprete de “Hola perdida” utiliza referencias al asado para hablar sobre su rutina tras la ruptura. Días antes, y poco después de hacerse pública la separación, había compartido otra foto donde se lo veía preparando un asado. “Tráiganse un fernet nomás”, sumó, acompañado de un emoji de corazón con una banda adhesiva, símbolo asociado al proceso de sanación emocional. El mensaje fue interpretado como una señal discreta para quienes siguen de cerca su historia con La Joaqui.

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La reaparición de Luck Ra en redes sociales sorprendió, ya que desde el anuncio de la separación mantenía un perfil bajo y evitaba declaraciones públicas. Incluso, días previos a la publicación de su expareja, había evitado cualquier gesto que pudiera relacionarse con el final del vínculo. El corazón remendado y las imágenes de asado funcionaron como señales sutiles de un duelo que eligió atravesar en privado, lejos de la exposición y los titulares.

El cantante cordobés reapareció con una foto de un asado luego de las declaraciones de su expareja en las últimas horas (Instagram)

Por su parte, La Joaqui recurrió a las redes sociales para compartir un extenso comunicado en el que expresó el impacto de la ruptura y la dificultad de vivir un desamor bajo la mirada pública. En un mensaje sobre fondo negro y con un tono personal, agradeció el apoyo recibido y explicó las razones de su silencio. “Quería tomarme un momento para agradecerles por todos los mensajes de cariño y preocupación que recibí en estos días”, comenzó, señalando que la noticia la sorprendió y que no siempre es posible “prepararse para actuar como si nada hubiera pasado”.

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“Al final del día, soy una persona tan común y corriente como cualquiera, transitando un desamor con todo lo que eso implica: días buenos, días difíciles y muchas emociones”, escribió, reconociendo que el dolor no distingue la fama. También anunció la suspensión de notas y apariciones previstas para el mes, priorizando el tiempo personal.

En su texto, la cantante hizo alusión a la presión de cumplir compromisos laborales mientras la vida personal se ve afectada. “Como cualquier persona, necesito tiempo para procesar lo que siento. La diferencia es que, por mi trabajo, muchas veces me toca vivir estos procesos de manera pública y con compromisos laborales que ya estaban asumidos y no podemos cancelar. Porque, además de ser sensible, también entiendo el valor de la responsabilidad”, explicó. “Siempre intenté cumplir con los compromisos que ya tenía asumidos porque respeto profundamente a mi equipo, a los equipos con los que trabajo y a quienes nos eligen y nos acompañan. Y por supuesto, a ustedes. Pero todo esto, que también necesito procesar, sucede bajo una exposición que muchas veces lastima y duele más de lo que se imagina”.

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Lejos de los discursos prearmados, La Joaqui eligió mostrar su vulnerabilidad y la forma en que afronta el duelo. “Por eso quería compartir cómo me sentí, así el mismo dolor en carne propia, a veces se vuelve un poquito más liviano cuando se comparte”, expresó. “No les oculto, no represento el silencio con el que se me señala, no tengo nada que esconder”.

“No creo que haya villanos en esta historia; no los hay. Solo hay personas diferentes, con formas distintas de sentir, de amar, de actuar y de atravesar la vida”, subrayó, dejando claro que el final de la relación no implica traiciones ni resentimientos, sino la aceptación de caminos diferentes. “Quiero que recuerden que, más allá de cómo hayan terminado las cosas, hubo un momento de amor, afecto y momentos muy valiosos. Tanto mi expareja como su mejor amiga fueron personas muy importantes y muy queridas para mí”.

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