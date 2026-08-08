Recibo de luz caro: los siete electrodomésticos que más energía gastan en el hogar

Siete electrodomésticos concentran la mayor parte del consumo eléctrico en el hogar. (Imagen ilustrativa Infobae)

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Si el recibo de luz en tu casa llega caro, debes saber que existen siete electrodomésticos que generalmente son los que más energía consumen. El primero en la lista es el televisor, según Repsol.

Este electrodoméstico genera 263 kWh anuales según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y esto puede superar el 12% del total de los aparatos domésticos, según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

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Si a esto sumas algún tiempo con la videoconsola, dicha combinación se convierte en uno de los que más energía demanda del hogar.

Su consumo llega a 263 kWh al año, de acuerdo con la OCU. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tomando como referencia una sesión semanal de cinco horas con los modelos más modernos, el incremento llega a 57,2 kWh al año, lo que coloca al dúo audiovisual por delante de otros aparatos del hogar.

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Qué otras electrodomésticos gastan más energía

A continuación, el resto de los electrodomésticos que más energía consumen:

Lavadora y secadora.

La forma en que usas los electrodomésticos determina en gran medida el impacto que tienen en tu factura.

En ese sentido, lavadora y secadora ocupan los primeros puestos del ranking, con un consumo anual que puede alcanzar una media de 255 kWh.

Solo la lavadora puede representar más del 11% de la electricidad que consume el conjunto de tus aparatos. Usar ciclos cortos, esperar a que esté completamente llena y optar por agua fría son algunas medidas que ayudan a reducir su peso en el recibo.

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El uso que haces de cada aparato define cuánto pagas a fin de mes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Horno.

La cocina es, con diferencia, la estancia de la casa donde se concentran los electrodomésticos que más gastan.

El horno encabeza esa lista: su uso puede representar más del 8% del consumo total y, en un hogar medio, llegar a 231 kWh anuales, según los expertos.

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Abrirlo mientras está encendido puede suponer pérdidas de hasta el 20% de la energía acumulada en su interior, por lo que evitar ese gesto es una de las formas más sencillas de mejorar su rendimiento.

Su consumo anual varía entre 200 y 1.000 kWh según el modelo y el uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aire acondicionado y calefacción

Los sistemas de climatización son los que mayor variación presentan en el consumo: el aire acondicionado puede oscilar entre 200 y 1.000 kWh al año, según el uso y la eficiencia del equipo.

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Usar termostatos programables, mantener los filtros limpios y aprovechar la ventilación natural son las estrategias más eficaces para reducir su impacto en épocas de temperaturas extremas.

Cuáles son los electrodomésticos que menos energía consumen

Por otra parte, los electrodomésticos que menos consumen son:

Consume en promedio 662 kWh al año, según la OCU. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Nevera.

Aunque permanece encendida de forma casi ininterrumpida, solo se apaga para limpieza, mantenimiento o ausencias prolongadas, la nevera es más eficiente de lo que parece en relación con su uso continuo.

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Aun así, su consumo anual alcanza una media de 662 kWh según la OCU, y los datos del IDAE indican que representa alrededor del 30% de la electricidad que consume el conjunto de los electrodomésticos del hogar.

Computadora.

La computadora se ha vuelto un elemento indispensable en los hogares, tendencia impulsada por la digitalización y la consolidación del teletrabajo. Pese a que su uso ha crecido, se trata de uno de los aparatos más discretos en términos de consumo.

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En modo espera consumen entre 2 y 4 vatios. (Amazon)

Los datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) indican que puede representar el 8% del consumo energético total de tus electrodomésticos.

Asistentes de voz

Poner música, consultar el pronóstico del tiempo, encender las luces: los asistentes de voz se han instalado en los hogares como parte de la rutina diaria. Sin embargo, están lejos de ser un problema para la factura.

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En modo espera, enchufados, encendidos y conectados al WiFi, consumen entre 2 y 4 vatios, una cifra que sube a entre 6 y 10 W durante su uso, según el modelo.

En términos anuales, su consumo apenas alcanza los 2 kWh, lo que los ubica dentro del 4% que representan los aparatos de uso menos frecuente.